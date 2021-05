Interview d’Akwaeke Emezi: l’auteur parle de la mort de Vivek Oji

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Le Vox Book Club a passé le mois d’avril à lire La mort de Vivek Oji d’Akwaeke Emezi, un roman féroce et kaléidoscopique sur la mort mystérieuse d’un jeune homme au Nigéria. Et à la fin du mois, nous avons rencontré Emezi en direct sur Zoom pour discuter de tout. Ensemble, nous avons discuté pour qui Emezi pense qu’il écrivait, comment l’histoire d’amour de Vivek Oji s’est réunie et pourquoi Emezi a actuellement une liste de 17 livres à écrire. (L’un d’eux est un roman d’amour!)

Vous pouvez revivre notre conversation complète dans la vidéo ci-dessus (cliquez sur le bouton «cc» dans le coin inférieur droit du lecteur pour activer les sous-titres). Et pour vous tenir au courant de ce qui vous attend au Vox Book Club ainsi que des actualités générales du livre, inscrivez-vous à notre newsletter, qui sort environ deux fois par mois. Ensuite, nous nous préparons à parler de notre livre de mai, Sanjena Sathian’s Gold Diggers.