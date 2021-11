Interview d’Alex Caruso: Sur le renouveau des Bulls, gagnant un surnom de LeBron et des mèmes

Les Chicago Bulls savaient qu’ils devaient améliorer leur défense de périmètre lorsqu’ils se sont lancés dans un remodelage audacieux de l’alignement au cours de l’intersaison. Après avoir signé Lonzo Ball au début de l’agence libre, les Bulls se sont tournés vers leur prochaine cible : Alex Caruso. Le gardien de 27 ans a accepté un contrat de quatre ans avec l’équipe et a été à l’avant-garde du renouveau de Chicago pour commencer cette saison.

Les Bulls sont désormais en compétition au sommet de la Conférence Est après avoir remporté le moins de matchs de la NBA au cours des quatre dernières années. Caruso est devenu l’une des pièces les plus fiables de l’équipe. Après avoir obtenu le statut de héros culte avec les Lakers de Los Angeles en route vers le championnat NBA 2020 à l’intérieur de la bulle, Caruso est désormais en train de devenir l’un des acteurs les plus précieux de la ligue. Sa défense féroce au point d’attaque a été largement acclamée, et il a également eu un impact avec sa capacité de passes et d’espacement au sol.

SB Nation a rencontré Caruso avec l’aimable autorisation de TravisMathew pour parler du succès de Chicago en début de saison, de sa relation avec LeBron James et de la façon dont l’intersaison des Bulls s’est réunie.

SB Nation : J’ai vu que Gary Payton II vous a mentionné comme quelqu’un qui l’a inspiré en tant qu’ancien joueur de la G League lui-même. Vous étiez en fait le premier joueur à être appelé en NBA par la G League avec un contrat à double sens. Que penses-tu du fait d’être une idole pour les gars de la G League maintenant ? Comment votre expérience de la G League vous a-t-elle aidé lorsque vous réfléchissez au chemin que vous avez pris dans la ligue ?

« C’est mon gars. … En fait, je l’admire beaucoup. Gary Payton II a réfléchi au chemin parcouru par lui et Alex Caruso depuis qu’ils sont coéquipiers de la G League pic.twitter.com/adZl5gYzgU – NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 12 novembre 2021

AC : C’est un fait amusant à noter pour votre prochain tournoi de jeux-questionnaires sur les sports de vacances : Alex Caruso, premier appel à double sens. Je suis particulièrement heureux pour GP parce que lui et moi sommes toujours de très bons amis depuis que nous avons joué pour les South Bay Lakers. Lui et moi avons passé du temps en dehors du basket-ball, prenant des vacances ensemble, prenant du temps loin du jeu juste pour passer du temps. C’est un gars super. Je suis vraiment excité pour lui qu’il ait trouvé un rôle dans une équipe. Je pense qu’il a des dons spéciaux et des talents spéciaux qui font partie de l’élite. Il va enfin le montrer avec Golden State. Il a toujours eu ce jeu, il devait juste trouver un bon ajustement. C’est tellement l’essence de la NBA lorsque vous êtes un joueur de rôle comme moi ou comme lui. Il suffit de trouver une équipe sur laquelle vous pouvez maximiser vos dons.

Vous et LeBron vous êtes embrassés lorsque les Bulls ont joué contre les Lakers récemment. Il y a eu une histoire l’année dernière qui Le surnom de LeBron pour vous est « GOAT ». De quoi te souviens-tu de la première fois qu’il a commencé à t’appeler ainsi ? À quoi ressemble votre amitié avec LeBron ?

Je ne prends pas pour acquis le temps que j’ai passé à jouer avec lui. Je ne me souviens pas quand il a commencé à m’appeler « GOAT », mais je pense que c’était à un moment de cette première saison que j’étais sous contrat régulier avec la NBA, l’année du championnat. Je pense que c’était à l’époque. Ce qui est bien avec cette équipe, c’est que nous avions une équipe pleine de gars où vous pouviez être vous-même lorsque vous vous présentiez. Je suis qui je suis. Je n’ai rien changé pour cette équipe ou pour qui j’étais. J’étais juste moi-même. Je suis sorti et j’ai joué au basket comme je sais jouer au basket. Je suis sorti et j’ai touché à la victoire. Je pense qu’il a commencé à me faire un peu confiance lorsque des matchs étaient en jeu parce que j’étais toujours enfermé dans le fait d’être le compétiteur que je suis.

Alors quand il a commencé à m’appeler comme ça, je pense que ça a attiré beaucoup plus d’attention qu’il n’aurait dû parce que nous étions à LA et c’était LeBron. Il est qui il est et les gens comprennent toujours ce genre de choses lorsque LeBron est impliqué et que les Lakers sont impliqués. Maintenant, tout d’un coup, je suis aussi plongé dans ce genre de choses. C’est un mec super. C’est mon frère. Tous les mecs de mon séjour à LA, en particulier cette équipe de championnat, avec qui je reste en contact. Je leur souhaite toujours bonne chance à chaque match, sauf quand ils jouent contre les Bulls.

Sur cette base, j’ai entendu dire que vous aviez des chants de MVP l’autre jour à la ligne. Il y avait toujours beaucoup de mèmes avec vous quand vous étiez sur les Lakers. Cela s’étend un peu aux Bulls. Que pensez-vous de ce genre de choses ?

De nos jours, les chants de MVP sont en quelque sorte délavés. Il y en a probablement un par semaine dans la ligue pour chaque équipe et chaque stade lorsqu’un joueur joue bien. Cela ne me dérange pas. La première fois que c’est arrivé à LA, j’en ai eu un petit rire, un petit sourire. Maintenant, cela arrive probablement trop fréquemment – ce qui n’est pas si fréquent, mais probablement encore trop fréquemment. Moi qui joue juste à mon jeu et qui je suis, je ne peux rien changer à ce que font les fans.

Les mèmes sont assez drôles. J’ai un sens de l’humour léger à ce sujet. Ils semblent toujours trouver leur chemin vers mon texte de groupe avec mes garçons à la maison. Je les vois certainement tous. La plupart d’entre eux sont assez drôles. Je n’y réfléchis pas trop.

Je suis intéressé par cette idée des Bulls en tant que destination d’agent libre. Cela ne s’est jamais produit de mon vivant, mais le nouveau front office d’Arturas Karnisovas et Marc Eversley a connu une excellente intersaison cet été, vous signant, Lonzo, réalisant une signature et un échange pour DeMar DeRozan. Pensez-vous que Chicago pourrait un jour avoir une sorte d’attraction gravitationnelle similaire à celle que LA et New York semblent toujours avoir ?

Oui, je pense qu’AK et Marc ont fait un travail formidable pour constituer l’équipe. De toute évidence, cela se voit un peu sur le terrain jusqu’à présent. Même au sein de l’organisation, ce que les gens ne peuvent pas voir, c’est que nous avons simplement d’excellentes relations au sein de l’équipe. Nous avons des gens formidables. Des joueurs qui se présentent et font leur travail. Que chacun soit en quelque sorte libre et soit qui il est. C’est un peu comme cette équipe de championnat à LA. C’est la moitié de la bataille de la NBA qui consiste à trouver une équipe qui peut avoir une bonne chimie et la traduire sur le terrain.

En ce qui concerne une destination d’agent libre, je pense que tous les gars qui sont venus ici, c’était juste un bon choix. Je pense que c’était l’opportunité, la disponibilité financière, et puis un peu d’envie, les gars veulent jouer les uns pour les autres. Je savais que Zach était un bon gars. Je savais que Vuc (Nikola Vucevic) était un bon gars. Je connaissais un peu Lonzo. Quand j’ai pris ma décision, c’était assez facile en fin de compte. En raison de toutes les choses qui y sont entrées, j’ai pensé que c’était un excellent choix. Jetez DeMar par-dessus et nous formons une très bonne équipe.

Vous avez mentionné la chimie, je voulais vous poser une question à ce sujet. Les seuls joueurs présents au début de la saison dernière étaient Zach LaVine, Coby White et Patrick Williams. Chaque place de la liste d’ailleurs pour ces trois-là a tourné. Vous avez si bien commencé les gars. Où avez-vous l’impression que la chimie est en ce moment? Pensez-vous que cela peut s’améliorer de manière significative? Qu’est-ce qui permet de construire ça ?

Ce ne sont que des dépôts quotidiens. Tout d’abord, il faut avoir de bonnes personnes dans l’équipe. Juste de bons êtres humains. Les gars vous permettent de vous présenter facilement tous les jours et de faire votre travail lorsque vous savez que le gars à côté de vous tire pour vous et que personne ne cherche ses propres statistiques. Souvent, en NBA, c’est une situation difficile en raison de la nature de la ligue. Constituer une équipe, c’est bien plus que rassembler des points, des passes décisives et des rebonds sur papier. Rassembler des gars qui ont de bonnes personnalités, qui ont un caractère élevé, qui veulent gagner, qui peuvent pousser vers le même objectif commun, ce sont des professionnels. C’est une grande partie de cela et cela englobe ce que notre équipe a.

Toi et Lonzo avez joué dans la même équipe de la ligue d’été à l’époque. Comment avez-vous vu son jeu se transformer au fil des ans ? On dirait qu’il a en quelque sorte injecté un peu de l’esprit de Chino Hills dans les Bulls.

Je pense qu’il recommence enfin à jouer comme son jeu est traditionnellement joué. Il joue comme lui. J’ai l’impression qu’il est arrivé quand il était à LA sa première année et qu’il a essayé de s’adapter à ce rôle de ce que les gens veulent qu’il soit. Meneur prototypique de la ligue. Ce n’est pas pour cela qu’il était le deuxième choix. Ce n’est pas pour ça qu’il a eu autant de succès en tant que joueur de lycée et joueur d’université. Je pense qu’il recommence à jouer comme lui. Jouer vite. Jouer sans arrière-pensées. Pour moi, jouer à ses côtés a été très amusant. On fait beaucoup les mêmes choses. Défensivement, nous le poursuivons. Cela nous permet de jouer en transition, et c’est un meneur de jeu volontaire et un passeur volontaire. Il s’intègre parfaitement dans notre équipe.

Je voulais vous poser une question sur Billy Donovan. Il y a beaucoup de gars dans la ligue qui semblent l’aimer. Je suis curieux de savoir comment vous pensez qu’il a été jusqu’ici en tant que leader et entraîneur.

Je pense que Billy Donovan est l’un des meilleurs communicateurs que j’ai eu en tant qu’entraîneur dans la ligue. Autant dire aux gars quelles sont les attentes, tenir les gars responsables de leur niveau et de leur désir de gagner. Mais aussi en gardant tout en perspective. S’assurer que notre mentalité est bonne pour les jeux. S’assurer que nous comprenons pourquoi nous avons fait ceci, pourquoi nous avons fait cela. Ce que nous devons faire pour aller mieux. Je pense qu’il a fait un excellent travail avec ça. Il est capable de construire ces relations et cette confiance avec les joueurs parce qu’il est si personnel, parce qu’il est un peu un ancien joueur, il sait comment parler aux gars. Il sait certaines choses à dire pour tirer le meilleur parti de l’équipe. Je pense qu’il a été formidable pour cette équipe, en pleine forme jusqu’à présent, je suis ravi de continuer à travailler avec lui.

Il y a eu une petite poussée en ligne pour Alex Caruso All-Defense cette année. Vous n’avez jamais reçu ce type d’honneur dans votre carrière jusqu’à présent. Voulez-vous ce niveau de reconnaissance ou est-ce n’importe quoi? Comment te sens tu à propos de ça?

Je n’ai jamais été un chasseur de statistiques ou quelqu’un qui veut des distinctions. Je joue toujours juste pour gagner et si des trucs viennent avec, des trucs viennent avec. Si je peux traverser toute une saison NBA et être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, et que les gens veulent me faire cet honneur, alors je l’accepterai avec plaisir et en serai reconnaissant. Sinon, je continuerai de jouer de la même manière et d’essayer de faire des choses qui affectent la victoire et d’essayer de tirer le meilleur de moi-même et de l’équipe. J’ai l’impression que si je fais ça, à la fin de l’année, je serai en bonne position pour être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il reste cependant beaucoup de temps dans la saison. C’est une tâche ardue d’être vraiment enfermé pendant longtemps.

Zach et DeMar, ce ne sont pas exactement LeBron et AD mais ils sont plutôt géniaux. Zach a marché malgré la blessure et DeMar a été absolument en feu. Comment c’était de jouer à côté de ces deux gars ?

Ce sont les marqueurs de 25 points par match les plus altruistes de la ligue. Des gars qui essaient vraiment de gagner et d’être agressifs offensivement, ce dont nous avons besoin qu’ils fassent pour gagner des matchs. Mais Zach fait en moyenne près de quatre passes décisives et DeMar en moyenne plus de quatre passes décisives, ils font un bon travail de lecture du jeu, ainsi que de clôturer le score quand nous en avons besoin. C’est énorme parce que les gens finiront par commencer à planifier leur match pour leur retirer le ballon des mains. Ils vont avoir besoin de nous faire confiance pour faire des pièces. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail jusqu’à présent. J’espère qu’ils pourront continuer à ce niveau de jeu afin que nous puissions continuer à avoir du succès.

Y a-t-il quelque chose dans cette équipe des Bulls qui vous rappelle cette équipe de championnat avec les Lakers ?

La chimie que nous avons. C’est quelque chose que j’ai réalisé quand j’étais dans l’équipe du championnat : vous avez besoin de cette chimie, vous avez besoin de cette confiance, vous avez besoin de cette fiabilité les uns pour les autres lorsque vous vous retrouvez dans des matchs serrés. Pour pouvoir gagner des matchs serrés parce que vous savez ce que les autres gars vont apporter et comment ils vont s’intensifier dans le temps critique. J’ai l’impression que nous avons un peu de cela en cours. Je pense toujours que pour être un prétendant au championnat, vous devez être vraiment bon et exécuter et être capable de le faire presque dans votre sommeil. C’est quelque chose que nous devons continuer à améliorer. Il y a aussi un peu de chance pour être cette dernière équipe debout. Vous devez rester en bonne santé, vous gagnez des matchs quand vous en avez besoin, frappez quelques coups. Il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. D’un point de vue autre que le basket-ball, je pense que nous avons la chimie et la camaraderie pour essayer de grandir et voir où nous pouvons aller.

Qu’est-ce qui est excitant dans le partenariat avec TravisMathew ?

La ligne résume en quelque sorte les émotions que je ressens. Je suis ravi d’être officiellement partenaire de TravisMathew. Il y a longtemps que nous venons juste parce que nous avons eu une relation au cours des deux dernières années lorsque j’étais en Californie parce que j’ai toujours été fan de leur marque. Aimez leurs vêtements. Tout a commencé avec la passion que j’ai pour le golf et s’est propagée à leur collection active qu’ils viennent de lancer.