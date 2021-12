Interview : Darpan Sanghvi, fondateur et PDG du groupe, The Good Glamm Group

Le groupe Good Glamm, qui possède des marques telles que MyGlamm, POPxo et Plixxo, s’est lancé dans une vague d’achats – le plus récent étant un investissement dans Sirona Hygiene – dans sa quête pour devenir un « conglomérat de beauté et de soins personnels ». Darpan Sanghvi parle à Vaishnavi Gupta de l’idée derrière les plusieurs acquisitions de l’entreprise, de son objectif de revenus de 250 millions de dollars d’ici mars 2022 et de sa stratégie de contenu au commerce.

Le groupe Good Glamm a récemment levé 150 millions de dollars. Où comptez-vous injecter ces fonds?

Avant ce tour, nous avions levé 100 millions de dollars dans la série C. Nous avons utilisé ces fonds pour acquérir des sociétés d’une valeur de 270 millions de dollars – BabyChakra, The Moms Co. et ScoopWhoop. Les fonds que nous avons levés maintenant sont essentiellement destinés à la consolidation et à la croissance. Nous cherchons à étendre les capacités de création de contenu et la portée numérique de POPxo, BabyChakra et ScoopWhoop. Nous venons d’investir Rs 100 crore dans Sirona Hygiene, marquant notre entrée dans la catégorie de l’hygiène féminine. Nous allons également acquérir des marques dans la catégorie soins pour hommes dans les deux prochains mois. Nous voulons devenir un conglomérat de beauté et de soins personnels, basé sur une stratégie de content-to-commerce.

Le groupe Good Glamm a acquis ScoopWhoop en octobre de cette année, et plus récemment, Miss Malini Entertainment. Quelle est la stratégie ?

Avec ScoopWhoop, nous voulons entrer dans le segment du toilettage pour hommes, qui représente un marché de 1,5 milliard de dollars, avec la même stratégie de content-to-commerce. Nous investirons Rs 500 crore dans le segment des hommes au cours des deux prochaines années, ce qui comprend l’investissement dans ScoopWhoop et le rachat de marques de soins pour hommes. Nous tirerions parti de l’audience de ScoopWhoop pour créer ces marques et les lancer en ligne et hors ligne à travers le pays.

Miss Malini Entertainment nous aidera à accéder à un solide réseau d’influenceurs, de célébrités et de savoir-faire du marché. Alors que MissMalini Entertainment continuera à travailler de manière indépendante, nos marques pourront tirer parti de son expertise dans le segment de la gestion des talents des célébrités et des influenceurs ainsi que de sa portée de plus de 60 millions d’utilisateurs mensuels.

Comment prévoyez-vous d’atteindre le taux de revenus de 500 crores de Rs de The Moms Co. en deux ans ?

Nous avons acquis The Moms Co. en octobre de cette année et infusons 100 crores de roupies comme capital principal pour sa croissance. La marque enregistre actuellement un taux de revenu annuel de Rs 150 crore. Il compte 45 références dans des catégories telles que les soins pour bébés, les soins de la peau, les soins capillaires, etc. Son principal canal de vente à l’heure actuelle est constitué de marchés tiers comme Amazon et Nykaa, qui contribuent à 90 % de ses ventes totales, tandis que les 10 % restants proviennent de son Site Internet D2C. Nous allons approfondir les offres de produits et augmenter la contribution de son site Web D2C à 30 % des ventes totales au cours des deux prochaines années. Nous ajouterons également hors ligne comme autre canal de distribution pour The Moms Co. en tirant parti de nos 30 000 points de vente.

Comment comptez-vous renforcer votre présence dans la catégorie puériculture ?

Nous investirons Rs 100 crore au cours des trois prochaines années pour construire BabyChakra. Nous lancerons également un portefeuille de plus de 80 produits de soins personnels pour maman et bébé au cours des huit à 12 prochains mois. Au prix de Rs 199-400, ces produits seront disponibles sur des marchés comme Amazon et Nykaa, le site Web D2C et des points de contact hors ligne. Notre objectif est d’enregistrer Rs 500 crore de revenus au cours des trois prochaines années.

Quelle est la feuille de route pour MyGlamm et POPxo ?

Le groupe Good Glamm a un chiffre d’affaires actuel de 140 millions de dollars et vise 250 millions de dollars d’ici mars 2022. MyGlamm vise à devenir une marque de 1 000 crores de roupies d’ici l’année prochaine. En novembre de l’année dernière, la marque a lancé un magasin phare de 3 000 pieds carrés à Mumbai; un magasin sera lancé à Delhi d’ici avril 2022. MyGlamm prévoit également d’augmenter ses points de vente hors ligne à un lakh, contre 30 000 actuellement, d’ici mars de l’année prochaine.

Aujourd’hui, les consommatrices qui se lancent dans le maquillage recherchent des kits de maquillage plutôt qu’un seul produit. C’est pourquoi nous avons lancé la collection de maquillage POPxo de MyGlamm. Ciblant le groupe d’âge 16-27, cette collection comprend 13 kits pigmentés et adaptés aux voyages pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, sous Rs 499. POPxo compte 60 millions d’utilisateurs actifs par mois et espère atteindre 100 millions d’ici mars. 2022. Nous visons à ce que POPxo devienne la marque de beauté la plus rapide à atteindre un taux de revenus de 100 crores au cours des 12 prochains mois.

