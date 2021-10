Interview d’Athenea : « Je suis madrilène depuis que je suis enfant. Je paierais pour jouer pour le Real Madrid.

Athenea del Castillo du Real Madrid a récemment été interviewée par la populaire chaîne YouTube espagnole El Patio.

Le club a recruté Athenea, 20 ans, du Deportivo La Coruña cet été, la marquant comme l’un des jeunes talents les plus brillants du monde. Avec Marta Cardona blessée depuis le début de la saison, la jeune a assumé une grande partie de la charge offensive des ailes et a parfois été électrique, montrant son habileté et son audace sur la plus grande scène de la Ligue des champions contre Manchester City.

Vers la fin de l’interview, elle raconte comment elle est madrilène depuis sa naissance, ce qui est vrai pour toute sa famille.

Je suis madrilène depuis que je suis petit. C’était un rêve de porter la chemise All-White. Toute ma famille est supporter de Madrid : mes grands-parents, mes oncles. Si je devais le faire, je paierais pour jouer pour le Real Madrid.

Athenea a également révélé qu’elle avait un rituel intéressant où elle plaçait soigneusement un groupe d’animaux en peluche sous un autel de la Virgen del Carmen pour la bonne chance avant les matchs.

Le Patio

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle préférerait être coincée dans un ascenseur et avec qui elle ne le ferait pas, Athenea a répondu qu’elle aimait Teresa Abelleira pour sa personnalité calme, mais qu’elle ne pouvait pas supporter d’être piégée avec Esther González, qui n’a apparemment jamais arrête de parler.

Enfin, Athenea a mentionné certains des joueurs qui l’ont influencée au cours de sa courte période avec le Real Madrid et l’équipe nationale espagnole.