Interview de Charlie Edinburgh: Regarder Christian Eriksen s’effondrer m’a fait penser à papa – et à la loi de Justin

s il a vu Christian Eriksen s’effondrer sur la pelouse de Copenhague samedi dernier, il était impossible pour Charlie Edinburgh de ne pas penser à son père.

Il y a un peu plus de deux ans, Justin Edinburgh, l’ancien défenseur de Tottenham et manager de Leyton Orient, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque et les scènes troublantes impliquant Eriksen le week-end dernier ont ravivé ces souvenirs.

Comme des millions de personnes à travers le monde, Charlie était assis à regarder le match du Danemark contre la Finlande à la télévision depuis son canapé, aux côtés de sa mère Kerri, quand Eriksen s’est effondré après avoir subi un arrêt cardiaque.

Les médecins se sont précipités sur le terrain, ont commencé la RCP, et à la fin un défibrillateur était nécessaire car, selon les mots du médecin danois, Eriksen était « parti ».

“C’était horrible à voir”, a déclaré Edinburgh à Standard Sport. « C’était très, très difficile à regarder.

«Je le regardais en direct à l’époque avec ma mère sur le canapé et cela nous a rappelé beaucoup de mauvais et sombres souvenirs de ce que nous avions vécu il y a deux ans.

« Je me souviens avoir dit à ma mère : ‘Allez, ne regardons pas ça’. Mais vous ne pouviez pas vous empêcher de regarder parce que vous vouliez voir le résultat et espériez qu’il irait bien.

“Nous sommes tellement, tellement reconnaissants, en tant que famille, d’avoir vu une image de Christian sur son Instagram avec son pouce levé et souriant.”

Même s’il était difficile pour Édimbourg de voir Eriksen recevoir un traitement sur le terrain, cela lui a également réaffirmé à quel point le travail qu’il fait au nom de son père est plus important que jamais.

À la suite du décès de Justin en juin 2019, Charlie a créé la Fondation Justin Edinburgh 3 et ils jouent un rôle énorme dans la sensibilisation aux arrêts cardiaques.

Leur travail se concentre également sur la mise à l’échelle de la formation en RCR et l’amélioration de l’accès aux défibrillateurs grâce à des changements législatifs ici au Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, la loi britannique n’exige pas que les installations de santé et de remise en forme abritent des défibrillateurs et c’est quelque chose qu’Édimbourg veut changer, et il pense que ce qui est arrivé à Eriksen ne fait que renforcer pourquoi quelque chose doit être fait maintenant.

“C’est la preuve que cela peut absolument arriver à n’importe qui, peu importe votre condition physique, votre niveau de forme physique”, dit-il.

“Le facteur clé dans tout cela, et pourquoi Christian est toujours en vie, est l’importance d’un défibrillateur et ce que cela peut faire.

« Christian a eu beaucoup de chance. Il était dans une position où il a reçu une attention experte, presque tout de suite. Nous l’avons dit maintes et maintes fois, mais mon père n’a pas été aussi chanceux.

Christian Eriksen reçoit un traitement

« Dans la salle de gym où il s’entraînait, le personnel n’était pas confiant dans la pratique de la RCR et il n’y avait pas de défibrillateur sur place. Nous devons faire en sorte que ce ne soit plus une question de chance. »

Edimbourg espère que l’exposition de ce qui est arrivé à Eriksen renforcera la pression pour le changement et l’introduction de la « loi de Justin ».

“Nous parlons d’extincteurs dans les bâtiments à travers le pays par la loi, car ils doivent être là en cas d’incendie”, explique Edimbourg.

« Ils peuvent éteindre le feu et arrêter une tragédie. C’est la même chose avec un défibrillateur. C’est comme une ceinture de sécurité dans votre voiture. Vous n’en aurez peut-être jamais besoin, mais il est là en cas d’accident de voiture.

“Donc, ça va vraiment être un gros coup de pouce pour nous maintenant et, d’une manière étrange, cela a été un peu un réveil pour les gens.”

Le site Web de la Fondation contient un lien vers une pétition appelant à une modification de la loi concernant les défibrillateurs afin de les rendre obligatoires dans les établissements de santé et de remise en forme au Royaume-Uni.

“Nous commencerons par la tâche du Royaume-Uni dans son ensemble, mais nous pensons que cela doit être quelque chose de global”, a déclaré Edimbourg.

«Nous ne voulons pas avoir plus de cas où il y a une famille ou un groupe d’amitié au cœur brisé.

«Ma famille a fait face aux effets d’entraînement de la perte de mon père, et à quel point cela nous a frappés, et beaucoup d’autres aussi.

«Nous voulons plus de résultats comme Christian Eriksen et de moi-même et de ma famille. nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur alors qu’il continue de se rétablir.

« Mon message à quiconque après samedi est le suivant : si vous ne connaissez pas la RCR, vous ne savez pas où se trouve votre défibrillateur le plus proche, assurez-vous de sortir et de l’apprendre et assurez-vous de savoir où se trouvent vos défibrillateurs les plus proches, parce que vous pourriez sauver la vie de votre proche.

“C’est aussi simple que ça.”