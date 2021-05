Interview de Diablo Immortal: les développeurs de Blizzard parlent de fusionner l’ancien avec le classique dans la dernière entrée

Lorsque Diablo Immortal a été initialement annoncé en novembre 2018, il n’a pas reçu le plus grand accueil. Les fans n’étaient pas heureux que Blizzard se tourne vers le marché mobile et craignaient que les microtransactions et les fonctionnalités de paiement pour gagner ne bloquent le jeu.

Depuis lors, Blizzard a beaucoup fait pour apaiser les craintes des joueurs, et Diablo Immortal est passé du mouton noir à la cloche du ballon, avec deux alphas fermés à succès et une tonne d’amour, à la fois de la critique et des fans.

Alors que le jeu poursuit sa deuxième période de test alpha, nous avons eu la chance de nous asseoir avec le concepteur de combat principal Julian Love et le concepteur narratif principal Justin Dye de Blizzard.Nous avons parlé de la conception, du récit de Diablo Immortal et de la façon dont l’équipe était ravie de revenir certains des plus grands moments de l’histoire de Diablo pour un jeu qui est peut-être déjà l’un des meilleurs jeux Android du marché.

Combler le fossé

Une des premières choses que les joueurs peuvent remarquer quand ils ont la chance de sauter dans Diablo Immortal est que cela se passe juste entre Diablo 2 et 3. Ce n’était pas par accident; Blizzard voulait regarder en arrière dans la chronologie et comprendre comment les choses se sont passées.

“Honnêtement, il y a cette période très intéressante entre Diablo 2 et 3 qui n’a tout simplement pas assez de détails pour le moment”, a déclaré Dye. “C’était une énorme opportunité, non? Il y a tellement de terrain à raconter là-bas.”

L’histoire n’est pas la seule chose qui propose des rappels vers le monde de Diablo. De nombreux donjons trouvés dans Diablo Immortal regorgent de traditions et d’emplacements des jeux précédents. Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile ou non de trouver un équilibre entre l’introduction de nouveaux contenus et l’utilisation de leur vaste arriéré de connaissances, Dye a noté qu’il n’y avait pas de métrique pour ce type de choix de conception, mais il n’y avait jamais eu de difficulté à venir. avec des décisions.

C’est entièrement nouveau pour Diablo immortel, mais cela apporte des thèmes et la construction du monde du passé et vous permet d’être là d’une manière nouvelle.

“Habituellement, quelqu’un présentera l’idée, nous la lancerons, nous verrons ce que ça fait”, a déclaré Dye. “Mais en général, je ne pense pas qu’il y ait jamais eu trop de lutte honnête dans ce genre de choses, car en vérité, nous suivons en quelque sorte les passions et voyons où elles vont. Donc en général, si quelque chose, J’ai l’impression que cela a été facile. “

“Le jeu ne se déroule actuellement que dans une dizaine de zones”, a poursuivi Dye. “Beaucoup d’entre eux ne sont même pas de Diablo 2, et un grand nombre d’entre eux sont de nouveaux endroits où nous ne sommes jamais allés auparavant. Donc, en général, c’est un défi amusant.”

Faire fonctionner les cours

La décision d’inclure des choses du passé de Diablo ne s’étend pas seulement à son récit. Diablo Immortal propose de nombreuses classes des anciens jeux Diablo, équipées de mouvements entièrement différents pour aider les choses à mieux se dérouler dans un jeu mobile.

Selon Love, changer d’ensembles de mouvements pour les classes était une opportunité pour Blizzard de fusionner à nouveau le nouveau avec le classique. “Nous voulons ramener des cours préférés qui sont très familiers, que les gens adorent, et pour que ce soit en quelque sorte ce qui informe la programmation”, a déclaré Love. “Et puis il y a des défis auxquels vous êtes toujours confronté lorsque vous apportez un jeu sur une plate-forme différente. Ceux-ci apparaissent généralement dans la taille de l’écran, à quelle distance vous en êtes, puis, bien sûr, les commandes et les les entrées sont différentes. “

Quelques exemples de cela peuvent être trouvés dans la compétence Épée tombante du croisé, qui est maintenant une compétence en deux étapes qui vous permet de placer vos dégâts AOE. “Nous voulons toujours faire des choses comme ça avec une version PC de Diablo, mais cela ne s’est jamais senti bien avec ce schéma de saisie à cause de toute la pression que cela met sur la main de votre souris pour danser constamment autour de l’écran”, a déclaré Love . “Mais ici, avec cet ensemble de commandes, c’était vraiment naturel parce que vous ne faites que bouger vos pouces.”

“Il y a des défis auxquels vous êtes toujours confronté lorsque vous apportez un jeu sur une plate-forme différente.”

En parlant du croisé, le personnage classique de Diablo a fait son chemin dans Immortal lors de la dernière session alpha fermée et a donné aux joueurs la chance de découvrir de nouvelles mécaniques. Love a expliqué que décider de ramener une classe découle toujours de l’excitation de l’équipe de Blizzard, ainsi que de la façon dont les fans peuvent la recevoir.

“La première chose que vous voulez tester est, quelle est l’enthousiasme de l’équipe pour ça? Et puis nous regardons aussi dans le monde et voyons bien, quelle était la température du public pour ça? Qu’ont-ils aimé? Que pensons-nous que ils aimeraient en fonction de ce qu’ils font aujourd’hui et de la réponse qu’ils ont eue? Ensuite, cela sert à éclairer la décision. “

De nouveaux systèmes sont surveillés

Mis à part la classe Crusader, l’un des autres ajouts majeurs à l’alpha le plus récent était le Helliquary. Ce système permet aux joueurs de traquer les ennemis démoniaques d’élite et de les abattre en groupes. Une fois que vous avez vaincu un démon, vous serez récompensé par un équipement qui peut améliorer votre personnage de manière permanente et changer votre façon de jouer.

Parce que le mode est si nouveau, Blizzard n’est pas sûr d’implémenter des limites sur le niveau de classement du Helliquary, mais ils sont enthousiasmés par ce qu’il peut apporter au jeu.

“Ceci est un autre [way to] collectez et prenez des décisions sur ce que vous pensez être les buffs qui correspondent le mieux à votre style de jeu ou à vos choix de kit de personnages », a déclaré Love.

“Bien sûr, au fur et à mesure que ces choix de kits changent, vous pouvez revenir en arrière et repenser une partie de cela. Il y a donc beaucoup de tension entre les buffs Helliquary et votre autre kit global. Ensuite, bien sûr, cela peut être modifié à nouveau par vos objectifs avec ce que vous faites en ce qui concerne Challenge Rifts. Il y a donc beaucoup d’opportunités de profondeur et de stratégie dans ce système. ” Dye a également expliqué que Blizzard surveillera attentivement le système au fur et à mesure que les joueurs se familiariseront avec lui, et qu’ils regarderont toujours les choses et essaieront de trouver comment l’améliorer en fonction des commentaires des joueurs.

S’adapter à un monde mobile

L’un des plus grands défis auxquels Diablo Immortal est confronté au fur et à mesure de sa croissance est de savoir comment adapter un jeu comme Diablo – connu pour certaines de ses capacités coopératives – aux appareils mobiles. Lorsqu’on lui a demandé si le gameplay coopératif était quelque chose sur lequel l’équipe se concentrait, Love a mentionné qu’ils l’étaient, mais qu’il y avait deux côtés.

“Je pense que si je vais peindre deux aspects différents de l’équation, l’un est sa valeur en tant que chose vers laquelle les joueurs travaillent seuls”, a expliqué Love. “Et cela ressemble beaucoup aux buts que les joueurs avaient l’habitude de se fixer dans des jeux comme Diablo 2 où il n’y avait pas vraiment de système de fin de partie, et donc ils se rattrapaient eux-mêmes – comme 99 est devenu le tout premier grand objectif qui était évident. “

Love a poursuivi en disant que l’autre aspect de la conception est de s’assurer que les joueurs ne se sentent jamais comme s’il n’y avait qu’un seul résultat pour une situation donnée. “Mais l’autre côté est l’occasion de se regrouper, non? De partager ce moment avec d’autres personnes et d’abattre ce gros monstre, c’est aussi une chose très précieuse. Le point négatif qui peut en découler, cependant, est si la réponse est toujours groupée et que personne ne trouve de valeur à le faire en tant qu’expérience solo, alors cela pourrait être une raison pour nous de nous demander comment cela fonctionne et comment les joueurs s’y prennent.

“Nous examinons toujours les systèmes tout au long du jeu en nous concentrant sur le temps que prend quelque chose”

Un autre objectif majeur de Diablo Immortal est de s’assurer que les joueurs ne ressentent pas que les moments prennent trop de temps. “Nous examinons toujours les systèmes tout au long du jeu, en nous concentrant sur le temps que prend quelque chose. Comment les joueurs qui jouent à l’alpha s’engagent-ils maintenant avec ces choses?” Love a dit. “Par exemple, font-ils des choses pour subvertir le temps que prend quelque chose parce que c’est le problème pour eux, est-ce que cela prend trop de temps? Et c’est une opportunité pour nous de faire des ajustements pour le faire entrer dans la zone.”

Love a poursuivi en disant qu’il sait que les joueurs essaieront toujours de contourner les choses, peu importe ce qui est mis en œuvre, de sorte que l’équipe essaie de trouver le meilleur équilibre entre la façon dont les joueurs jouent et la façon dont les choses sont conçues. “Peu importe la façon dont vous le concevez, s’il y a un moyen pour eux de le changer, ils le feront toujours à leur avantage. Nous devons donc concevoir avec ces deux idéaux à l’esprit.”

PvP sur un petit écran

L’une des dernières choses dont nous avons parlé concernant Diablo Immortal est le système PvP récemment annoncé, connu dans le jeu sous le nom de Cycle of Strife. Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe était confrontée à des défis pour implémenter un système aussi grand dans le jeu, Love a expliqué à quel point intégrer un système comme celui-ci dans Diablo Immortal était un grand défi de conception, mais que l’équipe dirigeait les choses vers une expérience de jeu plus saine. Dye est intervenu pour discuter de la thématique du Cycle of Strife et de la façon dont Blizzard espère faire en sorte que le mode donne aux joueurs le sentiment qu’ils font vraiment partie d’un groupe.

«Il y a un nombre presque infini de maisons sombres qui peuvent être formées. Vous pouvez construire la vôtre dès maintenant, rassembler vos amis et devenir les prochains Immortels, n’est-ce pas? Dit Dye. “C’est l’esprit du système. Donc les Ombres ont ce renégat, forment un groupe, changent le genre de sentiment du monde. Pendant ce temps, les Immortels, bien qu’ils soient souvent séparés pour faire des choses, le but est de les faire se sentir unis. Vous avez 500 personnes, mais elles sont ensemble en même temps. “

Une série classique repensée

Diablo Immortal n’a peut-être pas été annoncé en grande pompe, mais les développeurs de Blizzard se sont efforcés de prouver qu’ils sont plus que sérieux dans l’idée de faire de ce jeu quelque chose qui s’intégrera sans effort dans le monde de Diablo. Avec un fort accent sur les traditions, un gameplay qui ne tombe pas dans le piège que font de nombreux jeux mobiles et un engagement à garder les fans impliqués, le studio semble avoir un succès potentiel sur leurs mains chaque fois que Diablo Immortal sort pour le grand public.

En attendant, vous pouvez toujours essayer Diablo Immortal si vous vivez en Australie et que vous utilisez un appareil Android. Le jeu traverse actuellement sa deuxième série de tests alpha, donc si vous souhaitez replonger dans le monde de Sanctuary, inscrivez-vous et voyez si vous êtes l’un des joueurs chanceux à être invité.

