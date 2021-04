Interview de la princesse Diana pour atterrir sur Netflix et obtenir une plus grande audience – la crise se profile | Royal | Nouvelles

La princesse Diana avait un « surnom » pour le prince Harry révèle un initié

Le documentaire de Channel 5 retraçant l’interview révélatrice de la princesse Diana avec Martin Bashir en 1995 sera présenté en première sur la plateforme de streaming le 11 avril. L’émission, intitulée «Diana, l’interview qui a secoué le monde», comprend les citations les plus mémorables et les plus révolutionnaires. par le regretté royal ainsi qu’une analyse de la façon dont le journaliste de BBC Panorama a pu gagner la confiance de la princesse Diana.

Le documentaire présente également des témoignages d’initiés de la BBC et de certains des plus proches de Diana.

En 1995, l’interview explosive a attiré plus de 22,8 millions de téléspectateurs rien qu’au Royaume-Uni.

La sortie de ce programme par Channel 5 en octobre 2020 a suscité un nouvel intérêt pour l’interview et les affirmations de la princesse Diana.

Cette curiosité est appelée à se renouveler une fois de plus avec son arrivée sur Netflix, ce qui ne sera probablement pas vu sous un jour positif par le palais.

La plateforme mondiale de streaming a vu au troisième trimestre 2020 le nombre de foyers abonnés à ses services de streaming passer à 15 millions rien qu’en Grande-Bretagne.

Un documentaire sur l’interview de la princesse Diana et Martin Bashir doit être ajouté au catalogue Netflix (Image: GETTY)

La princesse Diana a parlé de la liaison du prince Charles avec Camilla lors de l’interview avec Panorama (Image: GETTY)

S’adressant à M. Bashir, la princesse Diana a discuté de l’affaire du prince Charles et de Camilla Parker Bowles en disant: « Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé ».

La princesse Diana a également parlé de sa propre liaison extraconjugale avec James Hewitt, affirmant qu’à un moment donné, elle aussi avait été «amoureuse» de quelqu’un en dehors de son mariage.

La princesse de Galles, qui s’est séparée du prince Charles en décembre 1992, a continué à discuter de sa position au sein de la famille royale après la scission.

Elle a affirmé que «les agendas des gens avaient changé du jour au lendemain» et qu’elle était désormais perçue comme «un problème» et «une responsabilité».

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry « ont appelé tous les coups » – les aides révèlent tout sur la paire

La princesse Diana et le prince Charles le jour de leur mariage (Image: GETTY)

Plus étonnant encore, elle a discuté de l’aptitude du prince Charles en tant que futur monarque, avant de parler de devenir elle-même reine consort.

Elle a dit: «J’aimerais être une reine du cœur des gens, dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas reine de ce pays».

Parmi les autres sujets clés abordés par Diana, la princesse a également discuté ouvertement de sa santé mentale, de ses troubles alimentaires et de la façon dont elle a souffert de dépression post-natale après la naissance du prince William.

Cette interview a joué un rôle central dans la séparation de la princesse Diana de la famille royale, la reine recommandant aux Pays de Galles de divorcer peu de temps après la diffusion de l’émission spéciale BBC Panorama.

NE MANQUEZ PAS

La princesse Diana a parlé de sa santé mentale lors de l’interview Panorama (Image: GETTY)

L’interview de la princesse Diana avec Martin Bashir a été diffusée en 1995 (Image: GETTY)

Le couple a finalement finalisé son divorce en 1996.

Un an plus tard, le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris.

En novembre de l’année dernière, la BBC a rouvert une enquête, menée par l’ancien juge de la Cour suprême Lord Dyson, pour savoir si M. Bashir avait agi de manière inappropriée pour obtenir l’interview.

L’annonce fait suite à une lettre publiée le même mois par le Daily Mail, dans laquelle Charles Spencer affirmait que M. Bashir l’avait trompé en montrant les faux relevés bancaires suggérant que le personnel du palais de Buckingham était contre la princesse Diana, ce qui l’a poussé à présenter le journaliste à Sa sœur.

La princesse Diana et le prince Charles se sont mariés en juillet 1981 (Image: EXPRESS)

Il a écrit l’année dernière: «Si je n’avais pas vu ces déclarations, je n’aurais pas présenté Bashir à ma sœur.

« À son tour, il serait resté juste l’un des milliers de journalistes espérant qu’il / elle avait une petite chance de lui parler, sans aucune perspective réaliste de le faire. »

Tim Davie, le nouveau directeur général du diffuseur, a déclaré: «La BBC prend cela très au sérieux et nous voulons découvrir la vérité.

« Nous sommes en train de commander une enquête solide et indépendante. »

La princesse Diana et le prince Charles ont divorcé en 1996 (Image: GETTY)

Le même mois, la BBC a trouvé une note écrite par Diana indiquant que les faux relevés bancaires n’avaient aucun rôle dans sa décision de parler devant la caméra.

Le radiodiffuseur avait initialement déclaré que la lettre manuscrite n’était plus en sa possession.

Le mois dernier, la police métropolitaine a exclu une enquête criminelle sur M. Bashir en raison d’allégations selon lesquelles il aurait utilisé de faux documents pour persuader Diana de participer à l’entretien.

La première enquête sur le comportement de M. Bashir a été menée en 1996 et a révélé que les faux documents avaient été forcés, mais n’ont pas aidé le journaliste à obtenir l’interview.