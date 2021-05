Interview de la princesse Diana: un documentaire hommage à la BBC faisant l’éloge de Martin Bashir déterré | Royal | Nouvelles

En 2005, le programme d’une heure «Arena: The Princess and Panorama» est sorti. L’émission hommage présentait une collection de dirigeants de la BBC louant l’interview exclusive de Panorama avec la princesse de Galles.

Le Times a rapporté: “Comme l’interview de Diana, qui, selon la société, ne sera plus diffusée, elle est devenue un document historique précieux.”

L’interview, qui a attiré 23 millions de téléspectateurs britanniques, a été un moment décisif pour la carrière du journaliste Martin Bashir.

L’année dernière, les accusations selon lesquelles M. Bashir aurait induit Diana en erreur pour gagner sa confiance ont refait surface, ce qui a conduit à une enquête de la BBC.

L’enquête, dirigée par Lord Dyson, a jugé M. Bashir «peu fiable», «sournois» et «malhonnête».

Jusqu’à présent, toute l’histoire derrière le scoop de M. Bashir était restée cachée pendant plus de 25 ans.

Richard Ayre, le contrôleur de la politique éditoriale de la BBC lorsque Diana a été interviewée, a déclaré au documentaire hommage de 2005 que l’interview avait été gardée secrète du palais.

Il a déclaré: «Il me semblait que si Martin Bashir était capable de parler de manière informelle avec la princesse de Galles, alors pourquoi devrions-nous passer par la bureaucratie d’un officier de liaison royal? [to get permission for the interview]? »

M. Ayre a ensuite loué la capacité de M. Bashir à obtenir des interviews exclusives.

Il a déclaré: “Il n’y a rien de mal à utiliser ces compétences lorsque vous êtes journaliste, pour persuader quelqu’un de vous parler.”

Plus tôt ce mois-ci, M. Ayre est également apparu dans un rapport de BBC Panorama sur le scandale Bashir.

Il a critiqué M. Bashir pour ne pas avoir suivi les directives éditoriales de la BBC.

Dans le documentaire de 2005, M. Ayre a parlé d’une conversation qu’il a eue avec Tony Hall, alors responsable des nouvelles de la BBC, avant la diffusion de l’interview de Diana.

M. Ayre a déclaré au programme: “J’ai dit à Tony – cela semble ridiculement dramatique maintenant -” Nous venons de faire un programme qui pourrait faire tomber la BBC. ” “

M. Hall, qui est devenu le directeur général de la BBC, a enquêté sur M. Bashir à l’époque.

Il a estimé que M. Bashir était «honnête» et un «homme honorable».

Dans l’enquête de Lord Dyson, l’enquête de M. Hall a été qualifiée de «défectueuse» et de «terriblement inefficace».