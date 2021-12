Interview de Lincoln Riley noyée par les chants de la SEC des fans de Géorgie-Alabama

Le nouvel entraîneur de football de l’USC, Lincoln Riley, essayait de parler de recrutement dans l’une de ses premières interviews depuis qu’il a rejoint les chevaux de Troie, mais les fans qui se préparent pour le championnat SEC ne l’ont pas voulu.

Alors que les fans de Géorgie et de l’Alabama vont probablement se crier dessus lors du match pour le titre de la conférence plus tard samedi, les deux parties ont convenu de troller Riley qui a quitté l’Oklahoma pour l’USC le week-end dernier, des années avant que les Sooners ne rejoignent la SEC.

Le nouvel entraîneur de football de l’USC Lincoln Riley (au centre) possède avec le président du conseil d’administration de l’USC Rick Caruso (à gauche) le président de l’université Carol L. Folt et le directeur des sports Mike Bohn (à droite) lors d’une conférence de presse au club 1923 du Los Angeles Coliseum le novembre. 29, 2021. (Kevork Djansezian/.)

Les fans ont scandé « SEC ! SEC ! SEC ! et a noyé l’interview de Riley avec Rece Davis d’ESPN sur « College Gameday ».

Le passage de Riley à l’USC est arrivé à un moment particulier. L’équipe a annoncé son passage à la SEC des mois avant la décision de Riley, et il venait de nier catégoriquement être lié au concert de LSU après avoir perdu lors du match de rivalité d’Oklahoma contre Oklahoma State.

Un grand panneau d’affichage au Los Angeles Coliseum affiche une photo du nouvel entraîneur de football de l’USC Lincoln Riley avec le centre-ville de Los Angeles en toile de fond. (Kevork Djansezian/.)

Riley a été officiellement présenté comme entraîneur de l’USC lundi.

« Lorsque [the USC brass] m’est d’abord venu avec intérêt pour ce poste, la première chose que j’ai remarquée, c’est qu’ils parlaient de ce qu’ils pensaient de ce que le football USC pourrait être, de ce qu’ils pensaient que nous devions faire pour combler l’écart, et ils étaient totalement unis sur faire tout et n’importe quoi pour nous aider à en arriver là », a déclaré Riley lors de sa conférence de presse d’introduction. « En tant qu’entraîneur de football, avoir le soutien de certaines des personnes les plus influentes de cette université, de vos patrons, de personnes [that are] va prendre de grandes décisions – cela disait tout ce que j’avais besoin d’entendre. Merci à tous pour cette opportunité. Cela signifie le monde pour moi.

Le nouvel entraîneur-chef de l’USC, Lincoln Riley, prend la parole lors d’une conférence de presse au Club 1923 au Los Angeles Coliseum, le 29 novembre 2021. (Kevork Djansezian/.)

« Nous allons former une équipe de football dont, espérons-le, vous êtes fier sur le terrain, mais vous êtes fier de ce qu’ils font en classe, vous êtes fier de ce qu’ils font dans la communauté et que nous représentons vous allez bien et nous travaillons incroyablement bien ensemble. J’ai hâte de vous rencontrer tous et de faire partie de votre famille. «

Riley a déjà renversé quelques 2023 recrues qui se sont engagées dans l’Oklahoma pour aller à l’USC.