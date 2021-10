Marcus Rashford devrait revenir dans l’équipe de Manchester United après avoir été écarté depuis le début de la saison en raison d’une opération.

Il a subi avec succès une opération à l’épaule pour enfin résoudre un problème persistant, qui l’a empêché de jouer à cent pour cent pendant la dernière partie de la saison dernière.

Dans une récente interview avec la BBC, Rashford a parlé de son processus de récupération et de son état mental actuel.

« Mon rétablissement est – je ne dirais pas qu’il touche à sa fin parce que je dois évidemment continuer à m’en occuper – mais je suis dans une bien meilleure position physiquement et mentalement. »

« L’année dernière a été une très longue saison pour moi, j’ai eu cette blessure à la fin du mois de septembre, et petit à petit elle s’est un peu aggravée, mais maintenant je suis complètement libéré de cela. Je me sens beaucoup mieux physiquement et mentalement.

La semaine dernière, Rashford a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Manchester pour son travail de lutte contre la pauvreté des enfants.

Le jeune homme de 23 ans a été félicité par de nombreuses personnes pour ses actes altruistes visant à fournir de la nourriture aux enfants défavorisés.

Il a également évoqué le soutien sans fin après avoir raté l’un des tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020.

Rashford a été victime d’abus raciaux ignobles après la défaite de l’Angleterre. Sa peinture murale a également été vandalisée et il a même été ciblé sur les plateformes de médias sociaux.

Cependant, beaucoup ont montré leur soutien au jeune homme de 23 ans, l’inondant de messages positifs.

Rashford a déclaré: « Il est difficile de décrire le sentiment que cela vous procure, mais une chose que j’ai toujours dit, c’est que je veux voir les gens agir comme un seul dans les communautés et les environnements, et c’était un grand moment pour moi. »

« C’était une époque où tout le monde se réunissait, et tout ce qu’ils pensaient être la bonne chose à faire, ils l’ont juste fait, et c’était un moment spécial. »

Les fans de United seront ravis de voir Rashford jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. L’Anglais a souvent été comparé à Ronaldo dans son style de tir et de dribble.

Rashford a déclaré: « C’est un sentiment formidable pour moi, en tant que joueur, mais aussi en tant que fan du club. »

«C’est toujours agréable lorsqu’une légende du club retrouve le chemin du club. Jouer avec lui à Old Trafford est un sentiment formidable et, espérons-le, nous donne un coup de pouce pour commencer à gagner plus de trophées.