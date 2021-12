Interview de Marcus Rashford: l’attaquant de Manchester United fait le point sur son entraînement avant le match contre Newcastle United – Man United News And Transfer News

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a fait le point sur la formation du club au milieu de la récente épidémie de COVID en Premier League.

United était l’un des clubs touchés après que quelques-uns des joueurs se soient révélés positifs après le match contre Norwich City.

Par la suite, les matchs contre Brentford et Brighton ont été reportés et le terrain d’entraînement a été fermé lundi dernier.

Dans le dernier épisode de United Daily, Rashford a parlé de la préparation de l’équipe avant son match contre Newcastle United.

« Tout le monde est impatient et tout le monde est très positif en ce moment. Nous avons tous été déçus lorsque le dernier match a été annulé mais, en fin de compte, vous ne pouvez vraiment rien y faire.

« Nous devons simplement nous concentrer sur le prochain match qui sera joué et, espérons-le, ce match se poursuivra. »

United est invaincu lors de ses six derniers matches, dont trois sous la direction du nouveau manager Ralf Rangnick.

L’entraîneur allemand cherchera à mettre en œuvre sa philosophie dans l’équipe et à aider United à grimper dans le classement.

Les Diables rouges ont une série de matches favorable pour les trois à quatre prochaines semaines, et cette période sera cruciale pour gagner un maximum de points.

Rashford a en outre expliqué: « Je pense que la façon dont vous commencez la saison et la façon dont vous jouez, et les résultats que vous obtenez pendant la période de Noël, sont probablement les deux points les plus importants [in the season].

« Donc, si nous avons une bonne période de Noël maintenant, nous pouvons continuer sur cet élan, et cela vous mènera aux grands matchs où se trouvent les trophées, à la fin de la saison. »

Rashford a également confirmé que tout le monde reprendrait l’entraînement correctement à partir de demain (jeudi) avec Newcastle lundi au centre des attentions.