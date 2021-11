Interview de Meghan Ellen : le révélateur a-t-il nui à la réputation de la famille royale ? VOTER | Royale | Nouvelles

Mais certains prétendent que la duchesse de Sussex, 40 ans, a fait « une parodie de la royauté britannique » lors de l’épisode sur CBS. En particulier, les critiques du Sussex n’ont pas pris à la légère une farce au cours de laquelle Meghan a bu du lait d’un biberon en public.

——————————

Un critique a bouillonné sur Twitter: « Il est certainement temps de retirer à Meghan son titre royal au motif qu’elle n’agit pas de manière appropriée en public pour porter le titre qui représente la famille royale. »

Un autre utilisateur a déclaré: « Meghan Markle utilise son titre royal et se moque de la royauté britannique. »

Malgré de dures répliques sur les réseaux sociaux, beaucoup ont estimé que Meghan avait très bien géré l’interview d’« Ellen ».

Emily Andrews, journaliste et commentatrice royale, a déclaré que le comportement de Meghan « était si royal » dans l’émission télévisée, alors qu’elle soulignait le travail caritatif et mettait « les projecteurs et les projecteurs sur les gens ordinaires ».

Au cours de l’interview, Meghan a révélé qu’elle et le prince Harry avaient fait un don de 15 000 £ à A Twist of Greatness, un organisme de bienfaisance qui tresse les cheveux.

Elle a également révélé que le couple correspondait au soutien de l’émission à la charité Tibet, les deux parties faisant un don supplémentaire de 15 000 £.

LIRE LA SUITE: Le titre de la duchesse de Sussex de Meghan est une blague dans l’interview d’Ellen

Caitlyn Jenner, ancienne olympienne et star de télé-réalité, a félicité la duchesse de Sussex pour son interview avec Ellen, affirmant qu’elle était « beaucoup plus réelle et en paix avec elle-même ».

Elle pense que « Meghan est dans une position extrêmement difficile ».

Elle a déclaré: « Vous passez de l’obscurité aux caméras sur vous tous les jours, partout où vous allez, vous êtes scruté, et certainement les médias et les chiffons là-bas peuvent être très durs pour les gens.

« Si vous n’êtes pas habitué à ça, c’est difficile à gérer. Mais dans cette interview, je pense qu’elle était gentille et bien pour elle. »

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

L’animatrice du Morning Show, Mme Gillies, a déclaré: « Eh bien, c’est probablement la femme dont Harry est tombé amoureux. »

L’expert royal Angela Mollard a convenu: « Tellement vrai Kylie, ouais. »

Mme Gillies a poursuivi: «C’est pourquoi ils vivent à Montecito, c’est pourquoi il l’a fait, c’est sa femme et ils sont heureux.

« Bonne chance à eux. »

Avec quel côté de l’argument êtes-vous d’accord ? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.

L’interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS jeudi à 20 heures. Il sera diffusé sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici : /newsletter-preference-centre