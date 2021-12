Interview de Meghan Markle: ITV va abandonner son plan de diffusion d’une conversation d’Oprah rééditée avec les Sussex | Royale | Des nouvelles

L’interview controversée de Meghan Markle et du prince Harry devait être rediffusée par ITV avec une nouvelle version, selon Neil Seal. Le commentateur royal a également suggéré que les plans avaient depuis été abandonnés après avoir obtenu les droits de diffusion d’une série de projets de la famille royale, y compris Kate, le service de chant spécial de la duchesse de Cambridge ce Noël.

M. Sean a déclaré: «Maintenant, voici la piste intérieure parce qu’on m’a dit qu’il était prévu de publier une version rééditée de cette interview avec des scènes que nous n’avions jamais vues auparavant.

« Soudain, tout a été mis au rebut, vous voyez maintenant l’image ici, ce qui est intéressant de noter, c’est que cela a été en quelque sorte mis au rebut une fois.

« Bien sûr, cela arrivait aux oreilles à l’intérieur des murs du palais maintenant, cela aurait été de très mauvais goût de la part d’ITV de repenser à la publication de l’interview après tout cela a causé tant de chagrin à notre gracieuse Majesté la reine et à d’autres membres supérieurs de la Monarchie britannique.

«Cela aurait été insensé étant donné qu’ils avaient reçu le service de Carol par le duc et la duchesse de Cambridge.

« Mais le tableau d’ensemble pourrait être le suivant, ITV est maintenant engagé dans une bataille sérieuse pour s’assurer qu’ils deviennent le principal diffuseur des célébrations du jubilé de platine et cela ne fonctionnerait pas très bien, n’est-ce pas ?.

« S’ils rediffusaient une interview qui pourrait éventuellement provoquer la colère et la détresse de Sa Majesté la Reine au cours d’une si merveilleuse année à venir. »

Express.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

L’interview du prince Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a été diffusée en mars 2021.

Le duc a confirmé que la conversation avait eu lieu sur le chemin du Royal Albert Hall à Londres alors que Meghan était enceinte de six mois.

Il a déclaré: «J’avais honte que cela se soit mal passé.

« J’avais honte d’aller dans ma famille parce que, pour être honnête avec vous, comme beaucoup d’autres personnes de mon âge qui pourraient probablement s’identifier, je sais que je n’obtiendrai pas de ma famille ce dont j’ai besoin. »

Il a ensuite ajouté: « L’histoire se répétait. »

La duchesse a déclaré: «C’était une pensée constante très réelle et effrayante.

« Je me souviens qu’il m’a juste bercé, et je suis allé à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part et obtenir de l’aide, et on m’a dit que je ne pouvais pas, parce que ce ne serait pas bon pour l’institution. »

Le palais de Buckingham a été profondément blessé par les allégations et a publié une déclaration : « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

« Les questions soulevées, notamment celle de race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille. »

Pour une assistance confidentielle, appelez Samaritans au 116 123 ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale des Samaritains de votre région ou le 1 (800) 273-TALK.