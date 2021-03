Interview de Meghan Markle Oprah: Queen est «la seule personne capable de dissiper» la crise royale | Royal | Nouvelles

Le monarque sera en mesure de soulager les pressions exercées sur le cabinet après plusieurs allégations du duc et de la duchesse de Sussex au cours de l’émission spéciale de deux heures sur CBS, selon un expert royal. L’une des allégations controversées faites par la duchesse était qu’un membre anonyme de la famille royale avait exprimé sa «préoccupation» sur le teint potentiel d’Archie avant sa naissance.

S’adressant au Telegraph, Camilla Tominey a déclaré: «Si des membres de la famille émettent des critiques aussi sérieuses à l’égard de la famille, qui est la seule personne qui peut désamorcer la situation? La reine. »

Le rédacteur en chef a souligné la mort de la princesse Diana comme un exemple de la reine face à un examen minutieux des médias au milieu du chagrin des fans royaux face à la tragédie.

Elle a déclaré: «Revenons à la critique de leur réaction à la mort de la princesse Diana en 1997.

«Il y a souvent, vous savez, un point fort d’émotion où tout le monde parle et cela se joue dans les médias. Et qui est la seule personne qui peut désamorcer la situation? La reine.

«Nous avons donc cette allocution télévisée extrêmement importante où elle a parlé à la nation à la fois en tant que reine et en tant que grand-mère et a réussi à renverser ce qui avait été une énorme publicité négative sur la façon dont la famille royale s’était comportée face à cette effusion nationale de chagrin.

Mme Tominey a ajouté que la reine était également à l’avant-garde de la réponse de la société aux nouvelles explosives de Megxit l’année dernière.

Lorsque Meghan et Harry ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux, c’est le monarque qui a publié une déclaration «essayant de calmer les choses», a ajouté l’expert.

Le commentateur royal a ajouté: «Personne d’autre ne peut diffuser mieux que HM.

«Et c’est pourquoi ces mots viennent d’elle et il y a du respect non seulement pour le fait qu’elle choisisse ses mots avec soin, mais aussi parce que c’est une femme de 94 ans d’une grande expérience, qui à la fin de la journée pourrait être chef de l’Etat, mais c’est aussi une arrière-grand-mère aux prises avec une crise familiale – et cela plaît au public.