Interview de Shane Williams : le Pays de Galles « n’a pas assez de bons joueurs »

Shane Williams admet que le manque de qualité dans les rangs gallois suscite des inquiétudes dans un contexte de dépendance croissante à l’égard de la vieille garde.

Alun Wyn Jones, Ken Owens, Rhys Priestland, Alex Cuthbert, Jonathan Davies et Leigh Halfpenny restent des membres essentiels de l’équipe de Wayne Pivac, mais tous ont plus de 30 ans.

Le Pays de Galles a connu du succès à plusieurs reprises dans sa campagne Autumn Nations Series, mais il y a du travail à faire

Les Gallois ont connu une campagne indifférente aux Autumn Nations Series, avec des défaites contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud compensées par une victoire palpitante contre 14 joueurs des Fidji au Principauté Stadium.

Leur dernier match a lieu contre l’Australie samedi à 17h30, un match que vous pouvez écouter exclusivement en direct sur talkSPORT 2.

Même si les hommes de Pivac peuvent assurer la victoire, il existe de sérieux doutes sur la longévité de l’équipe pour la Coupe du monde en France en 2023. Une défaite en demi-finale contre les futurs vainqueurs de l’Afrique du Sud en 2019 a peut-être recouvert les fissures qui maintiennent cette équipe du Pays de Galles ensemble.

Williams pense que davantage d’investissements sont nécessaires au niveau local afin d’inspirer une nouvelle génération de talents gallois, ayant parfois vu l’équipe junior de son propre fils lutter pour constituer une équipe.

Jones pourrait ne pas rejouer cette saison après une vilaine blessure à l’épaule

« Cela prouve juste pour moi que la force de la profondeur au Pays de Galles n’est pas aussi bonne que nous l’avions peut-être pensé », a déclaré Williams à talkSPORT.

« Nous n’avons pas assez de bons joueurs pour le moment et nous dépendons toujours fortement d’Alun Wyn Jones.

« Ken Owens, Jonathon Davies, les gars plus âgés qui pourraient ne pas être là pour la prochaine Coupe du monde, donc même si nous construisons, nous devons toujours compter sur ces gars.

«Cuthbert était de retour dans l’équipe ce week-end, a marqué un bon essai, a fait un bon match. Nous avons également eu Priestland de retour dans l’équipe, donc c’est un peu un problème.

L’essai de Cuthbert a recouvert certaines des fissures pour le Pays de Galles

« Encore une fois, si le Pays de Galles joue bien contre l’Australie, nous oublierons probablement ces trois premiers matchs pour être honnête avec vous !

« Chaque nation l’obtient parfois lorsque vous n’avez pas tout à fait obtenu cette récolte et que vous en avez une ou deux étranges.

« Louis Rees-Zammit n’a que 20 ans, il est la preuve que nous avons du talent – ​​même s’il joue pour Gloucester – je pense que c’est juste un mélange de tout en fait.

« Nous devons revenir en arrière et voir si nous amenons beaucoup de bons jeunes et en laissons passer certains à travers le filet ou amenons-nous trop de jeunes et ne donnons-nous pas vraiment aux gens la possibilité de faire leurs preuves individuellement ? »

Rees-Zammit est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde

Le sorcier des ailes Rees-Zammit est un bébé sur la scène internationale, mais il a un potentiel apparemment illimité en raison de ses instincts prédateurs de finition et de son rythme rapide.

Après avoir atteint une vitesse de pointe de 24 mph avant sa puce exquise et son score contre les Fidji le week-end dernier, Williams pense que l’avenir est prometteur pour le jeune.

Il a déclaré: «Avec Louis Rees-Zammit, tout le monde au Pays de Galles sait qu’il est un talent, nous savons à quel point il est rapide – en ligne droite, il est incroyable.

« Vous voulez qu’il récupère le ballon et quand il a le ballon sur l’aile avec un peu d’espace, pas trop, et qu’il commence à poser le pied, vous pouvez voir que tout le monde se lève. »

Après avoir atteint une vitesse de pointe de 24 mph, il a ensuite marqué contre les Fidji depuis sa propre moitié de terrain.

Avec six essais en seulement 11 apparitions, Williams admet qu’il craint que son record de 58 essais pour le Pays de Galles ne soit menacé.

Cependant, tant que cela signifie le succès sur le terrain, l’ancien ailier des Ospreys serait heureux de le voir battu.

« Je suis toujours inquiet ! J’ai eu des gens comme George North et ces gars qui sont venus pendant des années et des années donc je dirai la même chose que j’ai dit à propos de George.

« S’ils continuent à marquer des essais et que le Pays de Galles gagne, alors ils le méritent. C’est le truc, nous avons du talent au Pays de Galles, je ne dis pas que nous n’en avons pas.

Williams est le quatrième meilleur marqueur d’essais du rugby masculin international

« C’est juste parfois un ou deux qui arrivent et nous sommes une équipe vieillissante en ce moment. Nous avons beaucoup d’expérience, de grands joueurs, des joueurs avec qui j’ai joué et ils ne seront pas là pour toujours.

«Nous avons donc besoin de plus de Louis Ress-Zammits et de ces garçons qui arrivent. S’il continue à marquer et bat le record, fair-play à lui !

