Interview de Taylor Zakhar Perez sur “The Kissing Booth 3”

Maarten de Boer / Netflix Inc.

Lorsque Taylor Zakhar Perez, la star de 29 ans de The Kissing Booth 2, est apparue sur votre écran en tant que nouveau gars (vraiment sexy) Marco Peña, vous avez peut-être pensé, Noah Flynn à qui ? Maintenant, The Kissing Booth 3 l’a solidifié en tant que célébrité préférée de tous. J’ai appelé Taylor pour lui poser des questions très importantes, et il m’a tout dit sur les trucs essentiels, vous savez, mec.

Où fais-tu cette interview rn ?

Ma pièce préférée, la cuisine. J’aime cuisiner. Je viens de me préparer des côtes levées coréennes, du riz et du brocoli sur le gril.

Et vous aimez aussi vraiment les soins de la peau, n’est-ce pas ?

Ma mère est esthéticienne, alors elle m’a ancré ça. Mais on demande toujours à mon petit frère s’il est mon grand frère. Il me dit : “Taylor, qu’est-ce que j’ai besoin de mettre sur mon visage ?” Je dis, “Crème solaire, pour commencer.”

A quoi ressemble votre chambre à coucher?

J’ai ce grand tableau au mur avec des centaines de carrés allant de ma première année de vie jusqu’à 100. Il met en perspective le temps qu’il vous reste réellement.



Ouah. Cela vous fait-il craindre le temps qui passe ?

Non, parce que je n’ai pas encore dépassé la mi-parcours.

Un peu sombre, mais juste. Qu’y a-t-il dans vos tiroirs ?

Mon passeport, des choses sexuelles probablement, des trucs de mec… En haut, il y a une photo de moi enfant. Un ami m’a dit que vous serez moins dur avec vous-même si vous avez une photo de vous près de votre lit. Du genre : « Est-ce que vous diriez à votre jeune moi les choses que vous vous dites en ce moment ? » Si la réponse est non, ne les dites pas.

Étonnante. Comment t’endors-tu ?

Je ne sais pas si je peux vous le dire… Je veux dire, en Californie, les choses sont légales, donc… ça pourrait être le début de la baisse.

D’accord, oui, je prends ce que vous déposez.

Emma Baty Emma Baty est la rédactrice en chef adjointe du divertissement chez Cosmopolitan qui se concentre sur les films et la télévision.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io