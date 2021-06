Interview d’Eddie Irvine : sur Lewis v Max, Schumacher et plus

Eddie Irvine, un quadruple vainqueur de course de F1, a donné son avis sur le combat pour le titre 2021, Michael Schumacher et bien plus encore.



Irvine s’est fait connaître au sein de l’équipe Ferrari, où il a couru pendant quatre saisons aux côtés du légendaire Michael Schumacher, un pilote qu’il considère toujours comme le plus grand de tous les temps.

L’Irlandais est devenu le principal prétendant au titre de Ferrari en 1999 en l’absence de Schumacher, bien qu’avant cette année-là, il ait acquis beaucoup d’expérience dans ce rôle de numéro deux, un poste qu’il voit maintenant accomplir respectivement Valtteri Bottas et Sergio Perez chez Mercedes et Red Bull.

Pendant ce temps, Max Verstappen et Lewis Hamilton mènent la charge alors que Red Bull et Mercedes se retirent pour les championnats des pilotes et des constructeurs, mais qui a l’avantage?

En discussion avec Betway, Irvine n’a pas hésité à dire exactement comment il voit les choses.

Que pensez-vous de la saison 2021 de F1 jusqu’à présent?

La saison 2021 jusqu’à présent a été incroyable. Verstappen est certainement le pilote le plus rapide du moment, mais vous devez dire que Lewis Hamilton est probablement toujours le meilleur pilote. C’était fantastique de voir ces deux gars s’y mettre. Je pense que ça va être une excellente saison.

Red Bull et Max Verstappen sont plus compétitifs qu’ils ne l’ont été depuis des années. À votre avis, quels changements ont-ils apportés depuis l’année dernière pour que cela se produise ?

En ce qui concerne la conduite de Verstappen – enfin, après six saisons, il se ressaisit définitivement. Il a toujours été super rapide et vous pouvez voir qu’il est de loin le leader d’équipe le plus dominant sur la grille. Il a eu beaucoup, beaucoup de deuxièmes pilotes différents dans l’équipe et aucun d’entre eux ne s’est rapproché de lui. C’est donc un peu comme l’effet Michael Schumacher. Alors que Lewis a été régulièrement surqualifié et surclassé par ses coéquipiers, il faut dire que Verstappen est probablement le talent ultime, bien que Lewis soit un professionnel accompli et ait très peu de points faibles.

Ouious avez combattu pour le championnat du monde en 1999. Comment décririez-vous la pression d’une course au titre de F1 ?

Les pressions de la Formule 1 sont immenses. Vous avez 500 ou 600 personnes qui travaillent à l’usine, et c’est vous qui êtes responsable d’obtenir les résultats à la fin. Donc tu as toute cette pression sur toi, en plus tu veux faire du bon travail parce que, si tu fais du sport, tu le prends très au sérieux. Vous voulez donner le meilleur de vous-même. Parfois, beaucoup de choses sont hors de votre contrôle, mais vous devez vous donner à 100 pour cent tout le temps. C’était très difficile en 99 parce que c’était ma seule chance au Championnat du monde et nous nous sommes rapprochés, mais nous n’avons pas tout à fait réussi. Le fait que ce soit mon one shot était une pression supplémentaire – ce n’était pas comme si j’étais dans une Williams pendant trois ans et que j’avais trois ans pour remporter le championnat. C’était beaucoup de pression, mais c’est pour cela que nous sommes payés.

Comment pensez-vous que ces pressions ont changé au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis votre propre titre ?

C’est devenu plus professionnel, comme dans tous les sports. Mais ça n’a pas l’air aussi amusant qu’avant, c’est sûr.

Nous avons déjà vu Hamilton et Verstappen s’affronter lors des conférences de presse. Est-il difficile de ne pas devenir personnel avec vos rivaux ?

Je n’ai jamais eu de problème pour devenir personnel. Pour moi, c’était tout en un, la situation professionnelle et personnelle. Tout est juste dans l’amour et la guerre et je vois la Formule 1 comme une guerre, donc je n’ai vraiment eu aucun problème à critiquer ou à dire quoi que ce soit qui, selon moi, puisse m’aider. J’étais là pour moi et mon équipe, et je ne me souciais de personne d’autre.

Vous avez passé quatre ans chez Ferrari avec Michael Schumacher. Qu’est-ce que ça fait de jouer le second violon avec son coéquipier ?

Être le coéquipier de Schumacher était incroyable dans un sens parce que j’ai pu travailler avec qui je pense toujours être le plus grand pilote de tous les temps. Il dominait massivement ses coéquipiers. Bien sûr, il a commencé à vieillir et n’était pas aussi rapide, mais au début, c’était incroyable de voir un gars fonctionner à un niveau aussi élevé. Donc de ce point de vue, c’était un honneur. De toute évidence, vous n’êtes jamais particulièrement beau lorsque vous affrontez quelqu’un comme Michael Schumacher. Mais j’ai eu de la chance dans un sens car au moment où je suis arrivé, Schumacher était vraiment considéré comme spécial. Les gars contre lesquels Schumacher s’est heurté beaucoup plus tôt dans sa carrière ont été largués parce que les gens ne se rendaient pas compte à quel point Michael était bon à ce stade.

Qu’avez-vous appris les uns des autres en courant avec Schumacher ?

C’était difficile d’apprendre de Michael parce que c’était juste du pur talent. Il avait juste une capacité incroyable à tirer le meilleur parti d’une voiture de course. C’était ça.

Quel était votre coéquipier préféré pendant votre carrière en F1 ?

Je devrais dire Michael parce que nous avions une très bonne relation de travail. Je n’ai jamais eu de problème avec lui du tout. Il a fait de son mieux chaque week-end, j’ai fait de mon mieux chaque week-end. Si je devais faire quelque chose pour l’équipe, je devais faire quelque chose pour l’équipe, et c’était tout. C’était très simple.

Comment des pilotes comme Valtteri Bottas et Sergio Perez gèrent-ils leur position de deuxièmes pilotes de facto ?

Leur travail consiste à faire de leur mieux, c’est tout. Bottas a déjà battu Hamilton, plus souvent qu’il ne l’a fait récemment. Perez est nouveau contre Verstappen, mais Verstappen a montré que le jeu était déjà terminé. Ils sont tous les deux de facto n ° 2, mais je ne pense pas que contre deux gars comme Hamilton et Verstappen, ce soit un grand point négatif. Je ne pense pas que quiconque en Formule 1 affronterait ces deux gars et les battrait régulièrement. Je pense que Hamilton vieillit maintenant et son rythme n’est plus aussi bon qu’avant, mais il est toujours, comme je l’ai dit, un professionnel accompli. Je pense que les gens savent que quiconque affrontera Verstappen sera battu à cause de sa vitesse pure.

Avec la couverture de Channel 4 et Drive To Survive de Netflix, dans quelle mesure la F1 réussit-elle à attirer de nouveaux publics ?

Je pense que la Formule 1 a fait un excellent travail avec Drive to Survive. Partout où je vais, et je voyage beaucoup aux États-Unis, aux Bahamas et dans toute l’Europe, je reçois beaucoup de gens qui me disent maintenant qu’ils aiment la Formule 1 et qu’ils aiment Netflix. C’est ce qui se passe lorsque vous amenez de nouveaux propriétaires qui sont vraiment dans le marketing. Ils ont fait un travail incroyable pour rendre le contenu aussi intéressant que possible. Il a définitivement attiré les fans. Les propriétaires ont d’autres problèmes à régler, mais en ce qui concerne le marketing auprès d’un nouveau public, ils en ont fait 10 sur 10 à mon avis.

