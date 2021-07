Interview : Dheeraj Sinha, PDG et CSO, Leo Burnett, Asie du Sud

in

Leo Burnett a réussi à rester à flot en 2020 en remportant de nouvelles entreprises, alors même que les clients existants resserraient les cordons de leur bourse. Dheeraj Sinha parle à Venkata Susmita Biswas de la restructuration de l’agence pour vaincre le blues pandémique, des avantages d’un modèle d’agence hybride et de l’utilisation de l’audio pour la publicité.

Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle amputé vos revenus ?

Notre entreprise a été durement touchée en 2020. Plusieurs clients ont baissé leurs frais et mis des projets en attente. Cependant, nous avons compensé cette perte en gagnant de nouvelles entreprises — nous en avons remporté 20 l’année dernière. Nous n’étions qu’environ 5 à 6% de moins que nos revenus de 2019 en 2020, ce qui nous a permis de ne laisser personne partir pendant la pandémie. En fait, nous avons pu donner des augmentations et des bonus cette année. En 2021, la performance du premier semestre a été bonne. Nous croisons les doigts pour le reste de l’année et espérons dépasser nos chiffres de 2019.

La plupart de vos nouveaux gains commerciaux semblent être des mandats intégrés. Comment est-ce arrivé?

La fragmentation des agences qui a conduit à la création d’agences pour les médias sociaux, le numérique, les influenceurs, la publicité grand public, etc., n’a fait aucun bien aux marketeurs. Les spécialistes du marketing sont devenus des intégrateurs, essayant de faire en sorte que plusieurs agences se parlent. Cela a créé un écart de besoin sur le marché. Par conséquent, notre capacité à fournir une solution complète avec une spécialisation à chaque étape de l’entonnoir nous fait gagner des comptes.

Les clients préfèrent ce modèle hybride. Le problème est que, bien qu’une agence principale puisse se faire passer pour une agence numérique, elle n’a pas la spécialisation et les compétences nécessaires pour fournir une solution aussi spécifique. Au cours de la dernière année, nous avons formé environ 450 employés sur divers aspects du média numérique. Nous déployons un cours sur l’économie du comportement pour nos dirigeants. Nous nous sommes associés à des plateformes partenaires telles que Facebook, Google, Twitter et IVM Podcasts pour proposer des formations.

Transformer les objectifs en programmes nous a aidés. Nous passons du temps à trouver des concepts spécifiques au format qui peuvent être présentés aux clients. Par exemple, nous avons une semaine de plate-forme à venir ce mois-ci. Pendant ce temps, nous allons réfléchir à plusieurs idées basées sur la plate-forme qui peuvent être transmises aux clients pour exécution.

Quelle était donc l’idée derrière le lancement de trois divisions distinctes – conception, consultation et numérique – l’année dernière ?

Classiquement, les agences se sont construites en créant des silos. Ayant vu ce modèle se dérouler dans plusieurs agences et tout au long de ma carrière, je ne souhaite pas commettre ces erreurs. Nous construisons une structure et faisons des spécialisations horizontales. C’est donc la même équipe qui a une expertise dans différents domaines. Nous avons un nœud de spécialistes qui alimente l’équipe.

Que pensez-vous du travail par projet pour les marques ? Cette tendance s’accélère-t-elle ?

La majeure partie de nos revenus provient de la publicité principale, où nous construisons de grandes marques et exécutons des campagnes télévisées et imprimées. Une part importante de cette activité est également basée sur des projets. En fait, 20 à 30 % de nos revenus proviennent de projets. Nous sommes ouverts à ce genre de travail. Je préfère appeler ces relations basées sur des projets, où un client revient vers nous pour d’autres projets après le premier.

Ce modèle fonctionne pour ceux qui ont des exigences spécifiques qui ne s’étendent pas sur toute l’année. Naturellement, le prix d’une intervention à court terme est plus élevé que celui d’un mandat à long terme en raison des économies d’échelle. Nous informons certains de nos clients que, peut-être, ils n’obtiendront pas le maximum d’avantages en nous mettant sur mandat. Au lieu de cela, nous pourrions faire un projet concentré de six mois et nous réengager lorsqu’ils auront à nouveau besoin de nous.

Le contenu audio est devenu populaire pendant la pandémie. Vous aussi, hébergez un podcast sur IVM Podcasts. Mais les dollars publicitaires arrivent-ils?

J’ai senti que si je devais évangéliser ce format, je devais l’apprendre en en hébergeant un moi-même. C’est le début des podcasts en Inde ; cependant, il y a de l’argent publicitaire qui coule dans ce format. Par exemple, les marques de finance sponsorisent ou s’impliquent dans la création de podcasts. Bien que la publicité ne se fasse pas à grande échelle, le rythme auquel l’intérêt augmente est certainement prometteur. Nous avons deux clients avec lesquels nous explorons activement des solutions basées sur le podcast. À l’avenir, je m’attends à ce que les podcasts soient applicables aux marques de toutes les catégories et ne se limitent pas aux marques de financement.

