Interview exclusive – Dane DeHaan et Ron Cephas Jones sur l’histoire de Lisey ⋆ .

EJ Moreno s’assoit avec les acteurs Dane DeHaan et Ron Cephas Jones…

Donner vie aux paroles de Stephen King n’est pas une tâche facile, surtout lors de l’adaptation de l’étrange histoire de L’histoire de Lisey. Les stars de la série Dane DeHaan et Ron Cephas Jones discutent de ce que c’est que de travailler sur un projet King, et ils plongent dans leurs personnages ainsi que dans l’histoire sauvage de la série. Jones discute également de la chimie entre Dehaan et lui-même, menant à une belle conversation sur le jeu d’acteur.

Regardez l’interview ici, et assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’interviews et de vidéos exclusives…

VOIR AUSSI: Lisez notre critique de l’histoire de Lisey ici

« L’histoire de Lisey » est un thriller profondément personnel et pensif qui suit Lisey Landon (interprétée par Julianne Moore) deux ans après la mort de son mari, le célèbre romancier Scott Landon (interprété par Clive Owen). Une série d’événements troublants amène Lisey à faire face à des souvenirs de son mariage avec Scott qu’elle a délibérément occultés de son esprit.

L’histoire de Lisey sortira sur Apple TV + le 4 juin et présentera une distribution comprenant Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones et Sung Kang.

Lien source