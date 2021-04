Interview exclusive – Frontier Developments parle du pack d’animaux d’Asie du Sud-Est de Planet Zoo ⋆ .

]]>]]>

Harrison Abbott s’entretient avec Frontier Developments sur le pack d’animaux d’Asie du Sud-Est de Planet Zoo…

Bien qu’ils se soient mêlés à quelques autres genres (y compris les jeux de société et les MMO d’exploration spatiale), le pain et le beurre de l’équipe basée à Cambridge, Frontier Developments, est sûrement la simulation de gestion. Depuis le début des années 2000, ils permettent aux gens de réaliser leurs visions de rêve de parcs à thème extravagants et de sanctuaires de faune exotiques. Sans parler des safaris de dinosaures à la pointe de la technologie!

L’un de leurs plus grands succès de ces dernières années doit être Planète Zoo, successeur spirituel du Zoo Tycoon franchise qui a reçu des critiques élogieuses et un public fidèle. En effet, le candidat BAFTA a été un énorme succès pour le développeur, les incitant à créer un certain nombre de packs DLC depuis le lancement. En ajoutant des expositions fraîches et des pièces décoratives supplémentaires, ces modules complémentaires ont chacun un thème autour de zones spécifiques – l’Arctique, l’Australie, l’Amérique du Sud et les régions aquatiques du monde recevant tous une tranche de contenu dédiée.

Pour leur prochaine extension, les développeurs cherchent à apporter au jeu une saveur d’Asie du Sud-Est, avec de nouveaux animaux, de nouveaux paysages et de nouvelles attractions pour les invités. Pour approfondir un peu plus ce qui nous attend ici, nous nous sommes entretenus avec Kilian Schmitt et Darren Williams du Frontier.

L’Asie du Sud-Est englobe un certain nombre de territoires différents. Y en a-t-il un en particulier sur lequel vous allez vous concentrer avec ce DLC, ou s’agit-il plutôt d’un large aperçu de la région?

Darren: Quand on regarde une région aussi diversifiée que l’Asie du Sud-Est, nous devons aller avec un large aperçu. Décomposer les régions serait formidable, mais nous nous retrouverions avec un si grand nombre de packs de contenu et pas le temps de leur accorder à chacun l’attention qu’ils méritent.

À quoi les gens peuvent-ils s’attendre en termes de nouveaux animaux, paysages et objets d’enrichissement?

Kilian: L’Asie du Sud-Est abrite une vaste gamme d’espèces différentes, bien que beaucoup d’entre elles [dwell] dans la forêt tropicale dense et sont des grimpeurs adeptes. Plus de la moitié des animaux accompagnant ce pack présenteront une gamme complète de comportements d’escalade et passeront une quantité considérable de leur temps à explorer et à paresser dans la cime des arbres.

Fidèle à ce thème, l’un de nos nouveaux objets d’enrichissement, le hamac, permet à vos animaux de grimper et de se détendre dans l’une de nos plus longues animations d’enrichissement jamais vues! De plus, nous avons ajouté deux enrichissements d’arbres gratuits pour tous les utilisateurs, que les animaux utiliseront pour frotter ou aiguiser leurs griffes. Comme il s’agit de notre premier pack d’animaux, il n’y a pas de décor inclus, à part des signes adorables pour chacun des animaux de la meute.

Comment décidez-vous quels animaux vous souhaitez amener ensuite au jeu? Vous parcourez les forums, écoutez les fans ou avez-vous vos propres favoris que vous souhaitez faire vos débuts?



Kilian: C’est un mélange de beaucoup de choses. Au début de Planète Zoo nous avions une vision pour l’avenir […] qui comprenait la feuille de route DLC. Les premières phases du plan étaient basées sur les régions (Arctique, Amérique du Sud, etc.) et ont été suivies plus récemment par le pack aquatique, qui était fortement défini par la mécanique du gameplay de la natation.

Chacun de nos DLC a été examiné lors de la planification avec notre équipe de publication et de communauté, cherchant à s’inspirer de la liste de favoris fournie par nos joueurs sur les forums. Tout en faisant tout cela, nous tenons également à nous assurer que ces animaux sont aussi diversifiés que possible tout en étant également présents dans les zoos. Avec Planète Zoo, nous avons toujours été conscients de l’importance d’attirer l’attention sur le rôle que jouent les zoos dans la conservation des espèces, donc un facteur qui nous tient toujours à cœur est l’état de conservation actuel et les efforts liés à une espèce individuelle.

Bien sûr, nous avons tous des favoris que nous voulons voir dans le jeu, donc, si nous sommes à égalité pour une sélection, les commentaires de la communauté sont toujours très utiles pour faire nos choix.

Laquelle des nouvelles espèces pouvons-nous nous attendre à être pleinement interactive, et laquelle sera contenue dans des expositions (comme les grenouilles, les araignées ou les serpents préexistants)?

Kilian: Sur les 8 nouveaux arrivants, 7 sont des animaux de l’habitat et afficheront une grande variété de mouvements et de comportements dans les enclos construits par les joueurs. Ces animaux sont le Binturong, le Babirusa, le léopard nébuleux, le Dhole, le tapir malais, le singe Proboscis et l’ours du soleil.

L’insecte feuille géant de Malaisie, un véritable maître du camouflage, est le formidable animal d’exposition de cette meute.

Quels facteurs prenez-vous en compte lors du choix des animaux qui bénéficieront de l’interactivité la plus complète et lesquels seront limités aux expositions?

Kilian: Ce processus de sélection est assez simple, car notre système d’exposition ne prend pas en charge la navigation et les mouvements libres, et est en outre limité à son espace cubique 4x4x4. Par conséquent, nous examinons des animaux qui sont généralement gardés dans des terrariums et qui ne nécessitent pas beaucoup d’espace en captivité.

Quel type de matériel de référence utilisez-vous pour vous assurer que les comportements et les animations des animaux sont aussi authentiques que possible?

Kilian: Il existe une vaste gamme de matériel vidéo professionnel et amateur, ainsi que des fiches de soins professionnels rédigées par des organisations zoologiques. [These] aidez-nous à rassembler des références pour des modèles, des comportements, des sons et d’autres données importantes pour traduire toutes ces créatures fascinantes en animaux dont vous pouvez vous occuper Planète Zoo.

Les visites de zoo et les conversations avec les gardiens de zoo sont bien sûr une autre référence précieuse, bien que la première ne soit pas facile à réaliser en ces temps.

Sur cette note, les nouveaux venus bénéficieront-ils de toutes nouvelles animations? Ou seront-ils similaires à ce que nous avons déjà vu auparavant?

Kilian: Plusieurs de nos animaux ont des plates-formes et des animations entièrement nouvelles pour les faire ressortir. Bien sûr, il est bon de réutiliser le matériel existant dans le développement du jeu dans certains cas, mais nous nous engageons à faire en sorte que nos animaux soient tous uniques. Le singe Proboscis est notre tout premier singe avec des animations de natation, et malgré le fait qu’il y ait un autre ours dans notre liste, l’ours solaire a en fait une toute nouvelle plate-forme et un ensemble d’animations. Vous les verrez donc bouger et avoir un aspect très différent des ours que nous avons déjà dans le jeu.

Pour les animaux que nous basons sur des créatures existantes, nous essayons de toujours leur ajouter une touche unique. Par exemple, le babirusa a sa propre nouvelle animation de combat, qui capture parfaitement la façon dont ces animaux se battent.

Avec les autres packs DLC, il y a eu une thématisation amusante du paysage. A quoi pouvons-nous nous attendre cette fois?

Kilian: Le pack d’animaux d’Asie du Sud-Est est notre tout premier pack axé sur les animaux.Par conséquent, bien qu’il n’y ait pas de nouveaux atouts de décor, il existe une gamme diversifiée de nouveaux animaux passionnants que les joueurs peuvent accueillir dans leurs zoos. Rassurez-vous cependant, ce n’est pas la fin des éléments de décor.

Quel est selon vous le principal argument de vente de ce DLC, par rapport aux autres? Qu’est-ce qui distingue celui-ci?

Kilian: Nous avons reçu beaucoup de bons commentaires de nos joueurs dévoués concernant le désir de plus d’animaux pour créer différents zoos avec. Nous savons que nous avons différents groupes parmi nos joueurs qui se concentrent tous sur différents aspects du jeu. Avec le pack d’animaux d’Asie du Sud-Est, nous espérons répondre à ces commentaires. La réponse des joueurs que nous avons reçue après l’annonce a été écrasante, et nous sommes reconnaissants de tout le soutien et de l’enthousiasme de notre merveilleuse communauté!

De toute évidence, le jeu a une communauté Steam Workshop florissante. Y a-t-il des plans / créations que vous avez vus qui vous ont vraiment époustouflés?

Darren: L’un des zoos les plus impressionnants que j’ai vus sur le Steam Workshop était le Miniature Festive Village de PlasticSwans et Mrs TraRex. Le zoo est encadré comme un zoo miniature de table, qui fonctionne pleinement avec un intérieur de maison géante construit autour de lui. Il faut le voir pour vraiment comprendre l’ampleur de tout cela!

Kilian: Personnellement, j’adore le zoo Atlantis de Syrrael – la quantité de détails est à couper le souffle et je suis vraiment reconnaissant de voir à quel point nous avons une base de joueurs dévouée. Planète Zoo.

Le pack sera-t-il disponible au même prix que les autres?

Kilian: Oui. Le pack d’animaux d’Asie du Sud-Est est disponible pour 7,99 GBP, 9,99 € et 9,99 $.

Planet Zoo: Southeast Asia Animal Pack est maintenant disponible et peut être acheté sur Steam.

Merci à Kilian Schmitt et Darren Williams d’avoir pris le temps de cette interview.

Harrison Abbott

]]>]]>