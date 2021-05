Interview exclusive – L’actrice de Flash Victoria Park sur son rôle de Kamilla ⋆ .

]]>]]>

Tai Freligh discute avec l’actrice Victoria Park de son rôle dans The CW’s The Flash …

Victoria Park est un acteur, réalisateur et conteur, né et a grandi à Chicago, IL. En tant que fière Américaine d’origine coréenne de deuxième génération, elle est passionnée par la mise en valeur des histoires marginalisées qui sont souvent laissées inaperçues. Victoria est surtout connue pour jouer à Kamilla Hwang sur Le flash (La CW). Elle est également connue pour son rôle de Gaby Cho dans l’émission acclamée par la critique Doux / vicieux (MTV), et pour son rôle principal en tant que Hayley dans un long métrage Tout avant nous. Elle a réalisé le court métrage Emprunter, garder, qui était une sélection officielle au Festival du film asiatique de Vancouver. Tai Freligh de Flickering Myth l’a rencontrée pour discuter de son travail sur Le flash, étant une actrice de travail pendant une pandémie, ainsi que ses projets à venir.

Parlez-moi de votre personnage sur The Flash, Kamilla Hwang?

Kamilla est une femme coréenne américaine. Un photographe. Un ami. Partenaire du seul et unique Cisco Ramon. Membre féroce et fidèle de Team Flash et Team Citizen. C’est une bonne humaine et un chat cool.

À quoi ressemblait votre audition?

La première série d’auditions était comme les autres – j’ai essayé de ne pas trop penser à quoi que ce soit et de m’amuser. C’était le rappel où les nerfs ont vraiment commencé. Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir pris une profonde inspiration avant d’entrer dans la pièce… puis de recevoir l’appel que j’ai eu le poste. Tout ce qui se trouve entre ces deux points, j’ai complètement perdu connaissance.

Que vous ont-ils dit sur l’arc global de l’histoire de Kamilla, car elle est un personnage récurrent de la série?

Quand j’ai eu le poste pour la première fois, il ne devait s’agir que de quelques épisodes – peut-être deux ou trois – donc je n’ai pas eu d’arc narratif global. Mais au fil des ans, Eric Wallace (notre showrunner) et moi avons discuté de tous les espoirs et rêves de Kamilla au cours de l’émission, de la relation de Kamilla avec Cisco à son implication croissante avec le citoyen.

Qu’est-ce que ça fait de faire partie d’une émission de télévision aussi emblématique?

Faire partie de Le flash est aussi merveilleux que vous vous attendez à ce qu’il soit. Le casting, l’équipe … nous sommes tous une famille. Et nous avons les meilleurs fans du jeu. J’ai été tellement époustouflé par tout l’amour et le soutien de Kamilla au fil des ans.

Des histoires amusantes?

N’importe quelle journée avec Tom, Los et Grant au programme est forcément un cirque. Ces trois-là peuvent continuer pendant des heures. Mais j’aime toujours les jours où je travaille uniquement avec mes filles Team Citizen. Il y a eu des moments où nous ne pouvons même pas établir de contact visuel parce que nous nous dissoudrons simplement en rires.

Comment était-ce de filmer pendant une pandémie? Quelles précautions étaient en place?

Filmer pendant une pandémie est si difficile. Il y a des précautions nécessaires comme porter des masques et garder ses distances avec les autres, mais je m’ennuie personnellement d’étreindre chaque personne chaque matin quand j’arrive au travail. Mais je suis très reconnaissant à la fois de pouvoir travailler pendant une pandémie et des précautions de sécurité mises en place qui en font une possibilité. Un merci spécial à Kat pour nous garder toujours masqués et désinfectés à la main entre les prises!

Quel est votre scénario préféré impliquant Kamilla?

J’adore l’amitié de Kamilla avec Iris. Il n’y a pas beaucoup d’amitiés féminines dans la série, alors voir leur amitié s’épanouir au cours de la saison 6 était vraiment spécial. Il y a une scène où Kamilla et Iris se retrouvent pour la première fois dans le miroir et Iris doit convaincre Kamilla qu’elle est la vraie Iris. Elle énumère un tas de faits – où Kamilla travaille, comment elle a rencontré Cisco – mais c’est un petit fait vraiment idiot sur le fait que Kamilla est la seule personne autorisée à porter la chemise Chewbacca de Cisco – qui montre à quel point ils se connaissent. Candice et moi avons travaillé sur cette partie avec les écrivains, et j’adore à quel point cela révèle la profondeur de l’amitié de Kamilla et Iris.

Quels autres projets avez-vous en cours?

Je suis actuellement en phase de développement pour un documentaire que j’espère tourner plus tard cette année. C’est un de mes projets personnels qui me tient à cœur, et je suis ravi d’être de nouveau de l’autre côté de la caméra.

Parlez-nous de certaines des causes qui vous passionnent?

Il y a tellement de choses à se soucier, mais voici quelques organisations que je soutiens personnellement et qui font un travail incroyable:

– Child Hope International est un orphelinat en Haïti qui œuvre pour réunir les enfants avec leurs familles. La majorité des «orphelins» du monde sont en fait des orphelins de la pauvreté et ont des membres de leur famille vivants qui sont tout simplement trop pauvres pour s’occuper de leurs enfants. Child Hope aide les familles à devenir autonomes afin que les enfants puissent être réunis avec leur famille.

– Feed Black Futures est une organisation locale qui aide à nourrir les mamans noires et les soignants touchés par l’incarcération. 1 ménage sur 3 à Los Angeles est en situation d’insécurité alimentaire, et les familles noires et brunes touchées par l’incarcération courent un risque plus élevé. Feed Black Futures s’efforce de fournir des aliments sains de haute qualité à ces communautés ainsi que les moyens et les compétences nécessaires pour les produire elles-mêmes.

– Le Bail Project lutte contre l’incarcération de masse en perturbant le système de caution en espèces. Selon leurs propres termes, ils «rétablissent la présomption d’innocence, réunissent les familles et remettent en question un système qui criminalise la race et la pauvreté. Nous avons pour mission de mettre fin au cautionnement en espèces et de créer un système de mise en état plus juste, équitable et humain. » Tellement oui!

Avez-vous des informations sur la prochaine saison de The Flash pour votre personnage?

Tu sais que je ne peux pas donner de spoilers! Mais vous pouvez vous attendre à ce que Kamilla reste toujours fidèle à qui elle est et soutienne Cisco et leur relation.

Nous remercions Victoria Park d’avoir pris le temps de discuter avec nous – Elle peut être trouvée sur Facebook, Twitter et Instagram et sur son site Web.

Tai Freligh est un écrivain basé à Los Angeles et peut être suivi sur Twitter, TikTok et Instagram et peut également être trouvé sur son site Web.

