Interview exclusive – Le cinéaste légendaire Charles Band sur Don’t Let Her In et sa carrière dans l’horreur ⋆ .

EJ Moreno s’entretient avec Charles Band à propos de son nouveau film Don’t Let Her In, de sa carrière dans l’horreur et de la présentation de Full Moon Features…

Charles Band a plus de 300 crédits de producteur sur son IMDb seul. C’est un maître de l’horreur à petit budget et de l’horreur d’exploitation, et il est de retour avec un autre film. Reteaming avec le réalisateur Ted Nicolaou, le groupe me parle de Ne la laisse pas entrer. Il plonge également dans ce qui l’a amené dans l’horreur et son service de streaming.

Vous êtes connu pour cette tristement célèbre collection de films d’horreur, mais d’où vient votre amour du genre? Quels sont les premiers souvenirs d’horreur que vous avez eu en grandissant?

J’ai grandi en Italie, donc, vous savez, j’étais en quelque sorte éloigné de ce que les gens pouvaient voir ici. J’ai eu un premier régime de bandes dessinées Marvel, en particulier les bandes dessinées pré-super-héros d’avant Marvel où il y avait des monstres et, vous savez, tout ce truc d’Atlas. Il y a donc un peu de cela. Mélangez d’étranges films d’art italiens, la grande musique des années soixante. Vous verriez très occasionnellement une reprise d’un film. Parfois, ils apportaient aux maisons d’art, comme les vieux films d’horreur Universal, juste des images comme ça.

Mais les films les plus influents étaient probablement des films de Ray Harryhausen comme Jason et les argonautes et Le 7ème voyage de Sinbad. Tout ce paysage fantastique était super attrayant. Ce sont les films que je voulais regarder. Et bien sûr, parce que c’était bien avant que vous puissiez composer le film que vous vouliez. Ils étaient peu nombreux, donc il y avait une vraie soif de films de genre. Il y a aussi des films avec de petits jouets et marionnettes démoniaques, pas beaucoup, mais certains à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc, tout cela combiné m’a donné envie de faire des films d’horreur et de science-fiction.



J’adore la combinaison des premières bandes dessinées d’horreur Marvel et de Fellini qui crée ce que nous avons aujourd’hui de Charles Band.

Ha! C’était à peu près tout.

Vous avez plus de 300 crédits de production. Qu’est-ce qui vous inspire pour continuer à créer des films d’horreur? Qu’est-ce qui vous fait vous réveiller et dire: “ Je veux faire un autre film d’horreur étrange aujourd’hui? ”

Vous savez, c’est un peu ce que je fais. C’est amusant quand ils travaillent et que les gens réagissent bien. Et c’est aussi un défi car ce sont tous des films à petit budget, et vous devez être en quelque sorte rapide.

Je pense également que le corpus de travail parle de lui-même. Beaucoup d’entre eux sont assez originaux, différents et bizarres. Je n’aime pas suivre ou copier tous les sous-genres au cours de chaque décennie. Et je n’ai jamais suivi, qu’il s’agisse de films de slasher ou de films d’horreur sur la torture. Pour moi, si c’est différent ou original, il résiste en quelque sorte à l’épreuve du temps.

Et bien sûr, le médium a changé tellement de fois depuis que j’ai commencé dans les années soixante-dix. Nous sommes maintenant dans notre domaine numérique, ce qui est formidable d’une certaine manière. Nous essayons de trouver des personnes qui ont regardé nos films dans leur magasin de vidéos local et de les amener sur FullMoonFeatures.com, qui est notre site de streaming. Nous essayons de développer notre base d’abonnés afin de pouvoir continuer à faire ces films étranges.

Eh bien, cela m’amène parfaitement à ma prochaine question. Vous avez été un pionnier dans les premiers jours de la vidéo à domicile. Je veux dire, vous avez distribué certains des films d’horreur les plus grands et les plus connus, puis vous avez eu vos propres sociétés de production, mais maintenant vous avez un service de streaming. Avez-vous adopté le monde du streaming? Que ressentez-vous pour vous, de la vidéo au streaming?

Nous étions les jours de la vidéo. J’étais littéralement comme le deuxième gars du quartier en 1976 avec la société de vidéo à domicile. C’était à ce moment-là que personne ne savait de quoi je parlais. C’était donc vraiment l’époque des pionniers.

Nous avons lancé notre site de streaming six mois après Netflix, il y a tant d’années. Nous l’avons construit lentement au fil des ans. Et maintenant, nous avons l’application, qui est FullMoonFeatures.com. Vous pouvez également obtenir notre chaîne sur Amazon. Alors oui, nous étions là depuis le début et. C’est bien. C’est cool.

C’est juste un état d’esprit différent parce que nous voulons maintenant attirer plus d’abonnés et garder ceux qui se sont inscrits heureux. Nous acquérons ou licencions d’autres films afin qu’ils deviennent plus une chaîne d’exploitation qu’une simple chaîne d’horreur. Il y a beaucoup de films d’horreur là-dedans, mais maintenant nous avons des films cultes européens et des films sexy. À peu près tout ce que vous trouvez dans cette section sympa de votre vidéothèque locale, à l’époque.

Je sais que FullMoonFeatures.com est l’endroit où vous pouvez trouver l’un de vos nouveaux projets, Don’t Let Her In. Le premier épisode a une ambiance très différente de beaucoup de vos autres œuvres. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet?

Eh bien, d’abord et avant tout, c’est ma relation avec Ted Nicolaou, qui remonte littéralement aux années soixante-dix. Il était le rédacteur sur Piège de la terreur, et nous sommes devenus des amis proches. Il a dirigé tous les Sous-espèces films. Nous voulions faire quelque chose de vraiment cool et différent – un peu effrayant Bébé de romarin-sque spectacle.

Nous avons eu cette idée et avons dû travailler selon nos moyens. Nous n’étions pas prêts à nous envoler pour la Croatie, où nous nous rendions l’année dernière pour tourner le prochain Sous-espèces film. Nous avons donc pensé, que pouvons-nous faire localement? Cette idée est venue, et littéralement, en quelques semaines, nous la tournions. Et puis maintenant, c’est sorti. Je suis vraiment fier du travail; c’est vraiment intelligent et axé sur le caractère.

Comment tournait ce projet à l’ère de la pandémie? Comment l’avez-vous adopté ou vous êtes-vous senti trop fou?

Vous savez, le spectacle doit continuer. Je pense que si tu dois être dédié à ce métier. Il y a tellement d’obstacles, pour commencer, à faire des films à petit budget, donc c’était parfois juste un autre. Donc, nous devons porter un masque, et il y a un certain protocole et aller avec.

C’est vraiment bizarre, surtout pour les acteurs, cependant. Il y a cet agent de conformité COVID sur le plateau, littéralement en tant qu’acteur; Je dois porter ce masque jusqu’à ce que vous fassiez ce que vous voulez. C’est certainement un peu plus un truc de l’esprit, un peu plus encombrant.

En tant que réalisateur ou producteur, vous êtes là; vous le portez. C’est un peu là, mais vous savez, de temps en temps et de temps en temps et en vous lavant les mains. C’est vraiment bizarre pour eux, mais on s’en sort.

Pour en revenir à Don’t Let Her In, nous avons un personnage nommé Amber qui fait des affiches de films. Vous êtes connu pour de très belles affiches de films. Y a-t-il des affiches de films de l’histoire de l’horreur qui se démarquent comme vos préférées? Soit une partie de votre travail, soit quelque chose qui vous distingue.

Oh mon Dieu, il y en a tellement. Je veux dire, ne pas paraître gros, mais bon nombre d’entre eux sont ceux que nous avons créés. Vous devez faire passer le message, et nous n’avions pas les budgets publicitaires. Nos films, à quelques exceptions près, ne sont pas sortis d’abord en salle, donc il n’y a pas de prise de conscience.

Donc, à l’époque de la vidéo, lorsque vous êtes sur une étagère vidéo et en tant que film d’horreur, vous êtes à côté d’Aliens et Terminator et de films dont les gens étaient au courant avant la sortie de la vidéo. Vous devez vous démarquer, et tout dépend du titre de l’image.

Que ce soit Ghoulies avec une Ghoulie sortant des toilettes ou même un film comme Maître de la marionnette. Aussi simple que soit la campagne, elle était jolie.

Pour conclure, je veux donner quelques conseils à quiconque est un grand fan de vous-même ou de Full Moon. Si quelqu’un essayait de présenter un film aux productions de Full Moon, ou simplement au groupe Charles lui-même, de quoi ce projet aurait-il besoin pour que vous le preniez? Quels sont les éléments qui vous donnent envie de travailler sur un film ou une série?

Eh bien, c’est une question intéressante car nous allons annoncer quelque chose relativement bientôt qui ouvrira les portes aux gens. Présenter littéralement des idées et faire des films. Ce n’est donc pas pour le moment. Mais vous savez, il doit être original.

Donnez-moi simplement quelque chose qui doit évidemment avoir les éléments qui attireront un public. Quelque chose avec un public d’horreur ou un public de science-fiction dur, ou un thriller. L’exploitation est un gros mot, mais il doit être différent.

Je ne veux tout simplement pas voir le même film que nous avons vu 20 fois maintenant. C’est aussi un problème avec ces grands films tentaculaires. Ce sont des films dont vous ne vous souciez pas du personnage. Il y a des explosions CGI sans fin, et le monde continue d’être détruit et des raz-de-marée, et c’est comme, s’il vous plaît, c’est assez maussade ici.

Donc, quelque chose d’original. Un de ces films bizarres et décalés qui se jouent bien 20, 30 ans plus tard. Un concept haut de gamme, un titre qui vous saisit et une histoire que nous n’avons pas vue auparavant.

VOIR AUSSI: Les meilleurs films B de Full Moon Features

Un grand merci à Charles Band d’avoir pris le temps de nous parler.

Ne la laisse pas entrer, un film d’horreur sensuel en deux parties du célèbre scénariste / réalisateur Ted Nicolaou (Terrorvision, Sous-espèces, Les journaux de vampire), est désormais disponible sur l’application Full Moon Features et la plateforme de streaming FullMoonFeatures.com. Regardez la bande-annonce ici.

EJ Moreno

