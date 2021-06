Interview exclusive – Le compositeur Mikel Hurwitz sur la composition de la comédie d’horreur Too Late ⋆ .

Nous discutons avec le compositeur Mikel Hurwitz de sa partition pour la nouvelle comédie d’horreur Too Late…

L’attente est finalement terminée. Après avoir fait sa première mondiale au Seattle International Film Festival en avril, Gravitas Ventures sort maintenant Trop tard dans certains cinémas et plateformes numériques le 25 juin. Réalisé par DW Thomas, la comédie d’horreur qui se déroule sur la scène de la comédie indépendante de Los Angeles met en vedette Violet Fields qui fait un travail ingrat en tant qu’assistante de Bob Devore, célèbre comédien et animateur de l’émission de variétés en direct, Too Late. Mais ce que seule Violet sait, c’est que Bob est un monstre au propre comme au figuré. Résignée à son sort, Violet est prise par surprise lorsqu’elle rencontre le comédien en herbe Jimmy Rhodes et que des étincelles volent. Mais alors que ses sentiments pour Jimmy grandissent et que Bob commence à douter de sa loyauté, elle et Jimmy pourraient devenir le prochain repas de Bob.

Le film met en vedette Alyssa Limperis (La grande maison de divertissement de tante Donna), Ron Lynch (Les hamburgers de Bob, Temps de l’aventure), Will Weldon (Ça n’arrive pas de Comedy Central), Mary Lynn Rajskub (24, Il fait toujours beau à Philadelphie), Fred Armisen (SNL, Portlandia), Jenny Zigrino (Mauvais Père Noël 2, 50 nuances de noir), Jack De Sena (Avatar : le dernier maître de l’air) et Brooks Wheelan (SNL). La partition du compositeur Mikel Hurwitz (C’était toujours toi, Là-haut). Hurwitz fait un excellent travail pour rehausser l’histoire avec des éléments de genre, en utilisant tout, d’un accordéon mutilé aux contremarches texturées dans sa partition. Nous voulions en savoir plus sur le score Too Late, nous avons donc parlé exclusivement avec Hurwitz ci-dessous.

Comment êtes-vous entré en contact avec Too Late pour la première fois ? Qu’est-ce qui vous a attiré dans le scénario ?

Croyez-le ou non, Diana (la réalisatrice, DW Thomas) m’a écrit sur LinkedIn pour me demander si je connaissais un compositeur spécialisé dans l’horreur. Comme je n’avais jamais marqué de film d’horreur auparavant, je lui ai proposé de la mettre en contact avec des amis, mais j’ai également demandé si je pouvais lui envoyer de la musique, qu’elle aimait, et ils m’ont embauché dans la semaine !

Je n’ai jamais lu de script pour Trop tard parce que j’ai été amené après la fin du montage final. Ce que j’aimais dans le film, c’était son côté excentrique, son approche consciente de soi presque parodique sur le genre de l’horreur, mais peut-être surtout ses commentaires sur les relations parfois (souvent ?) exploitantes “star-assistant” trouvées dans carrières créatives, notamment à Los Angeles.

Comment décririez-vous votre score Too Late ?

le Trop tard la partition est un mélange de beaucoup d’éléments de genre : elle a des moments d’horreur de conception sonore plus contemporaine (élévateurs de cordes texturés, gros tambours, sons trouvés), thriller-action (gros tambours, synthés pulsants), mais elle a aussi cette toile de fond d’accordéon et de clavecin mutilés pour raconter l’histoire de Bob, un personnage qui appartient à une époque indescriptible dans le passé, peut-être l’Europe victorienne ou antérieure (nous ne comprenons jamais vraiment son histoire). Il y a des moments d’orchestrations non traditionnelles traitées et une tonne d’instruments à clavier différents : des pianos honky-tonk, des pianos en feutre, des techniques de piano étendues (jouer et échantillonner les cordes à l’intérieur du piano pour construire des pads), mais le plus unique était peut-être un synthé pouls que j’ai construit à partir de l’échantillonnage d’un digeridoo (la marque de monstre de Bob est vaguement basée sur un zombie australien aborigène comme le mythe du monstre appelé le “Yaramayhawho”)

Pouvez-vous parler de travailler avec le réalisateur DW Thomas sur Too Late. Avait-elle une idée très précise de ce à quoi elle voulait que la partition sonne ? Ou avez-vous pu expérimenter davantage ?

Diana (DW) n’avait pas une idée très précise de ce à quoi ressemblerait la partition, mais a offert une poignée de références riches à creuser, parmi lesquelles mes préférées étaient : Sorcières d’Eastwick & Contes de la crypte. La chose la plus cool à propos du film est qu’il n’y avait pas de score temporaire, ce qui m’a vraiment permis d’expérimenter et d’y mettre ma propre saveur. Très souvent (mais pas toujours) si le montage verrouillé d’un film est modifié de manière complexe avec une partition temporaire (musique temporaire à remplacer par le compositeur), cela peut être restrictif, mais dans ce cas, il y avait une tonne d’espace pour essayer des choses. Nous avons commencé avec la séquence du titre principal (piste 1 de la bande originale) et ils en ont craqué dès la 2e version. À partir de là, nous avons en quelque sorte analysé le score de la séquence d’ouverture.

Too Late est une comédie d’horreur. Les films d’horreur ont des partitions très distinctes qui racontent l’histoire, plus que les autres genres. Quand vous mélangez l’aspect comédie, comment avez-vous trouvé le bon équilibre ?

Je pense qu’il existe en fait de nombreux genres qui utilisent des partitions pour raconter l’histoire (dessins animés, de l’action, des comédies romantiques, etc.), mais je conviens qu’il y a généralement des partitions très distinctes dans les films d’horreur et ces partitions racontent souvent l’histoire d’une manière très manière distincte : par l’adrénaline. Les scores d’horreur donnent souvent l’impression de monter puis de descendre dans les montagnes russes, et ce sentiment d’anticipation et de libération se fait avec une combinaison de timing (« frapper » des images particulières) et de texture sonore.

D’une manière étrange, la comédie est très similaire : vous voulez toujours rendre une blague plus amusante avec de la musique et ne pas « marcher » dessus – parfois cela signifie se passer de musique pendant un temps ou deux, et souvent vous construisez l’anticipation d’un punch line alors il y a une sorte de récompense.

Trouver le bon équilibre entre les deux genres, c’est vraiment laisser le film dicter le calendrier que vous allez utiliser. Plus que le timing, l’instrumentation peut vraiment aider ; et pour Trop tard, j’utilisais souvent l’accordéon ou le clavecin pour aider à dire au public que nous sommes maintenant dans une blague, puis je revenais aux synthés et à un son plus suspensif quand il y avait des moments d’horreur.

Vous avez commencé à faire de la musique pour des films documentaires. Y a-t-il une grande différence entre la composition de films documentaires et les films scénarisés ?

Il y a et il n’y a pas. De nos jours, les films documentaires ressemblent davantage à des films scénarisés et les films scénarisés ressemblent parfois à des documentaires, donc je pense qu’en termes de narration avec de la musique, cela dépend vraiment des personnages, de leurs histoires et du rythme du montage. Il peut être très similaire ou très différent dans les deux genres.

Vous avez travaillé dans l’équipe du département musique de Danny Elfman pour The Grinch, Dumbo et Justice League. Qu’est-ce que tu as appris de lui ?

J’ai beaucoup appris de Danny, mais si je peux dire deux choses : la première serait un engagement envers l’expérimentation et que chaque partition devrait explorer quelque chose de nouveau et défier votre talent artistique de manière à vous sortir de votre zone de confort. Le second est le flux de travail et la façon de travailler avec une équipe de tournage : de l’envoi de plusieurs versions de musique parmi lesquelles choisir à des choses plus rudimentaires comme la gestion et l’organisation des fichiers.

Non seulement vous êtes compositeur, mais vous êtes également producteur d’album, ingénieur du son, musicien de studio et chef d’orchestre. Lequel de ces titres est le plus difficile pour vous ?

Chacun d’entre eux a ses propres défis, mais la composition a le plus à jongler en même temps – sa réalisation cinématographique superposée à la musique.

Y a-t-il un réalisateur ou un showrunner avec qui vous n’avez pas encore travaillé, et que vous aimeriez faire à l’avenir ?

Ma liste de showrunners/réalisateurs de rêve avec lesquels j’aimerais travailler est : Ava DuVernay, Greg Daniels, Michael Schur, Kerry Ehrin et Bill Lawrence, pour n’en nommer que quelques-uns.

Que vas tu travailler par la suite?

J’écris actuellement une suite orchestrale de 20 minutes qui sera enregistrée à la fin de l’année, quelques films pour Hallmark, et je cherche à entrer davantage dans le monde de la télévision épisodique au cours de l’année prochaine.

Vous pouvez en savoir plus sur Mikel Hurwitz ici : https://mikelhurwitz.com/

La partition Too Late de Mikel Hurwitz sera publiée numériquement par Soundtrack Mill le 25 juin.