Interview exclusive – M. Night Shyamalan prépare Old et tease de nouveaux films ⋆ .

EJ Moreno parle au réalisateur emblématique M. Night Shyamalan de son nouveau film Old…

S’asseoir avec M. Night Shyamalan est un honneur pour tout fan de genre. L’homme a réalisé certains des films les plus intrigants et les plus polarisants depuis des décennies et il semble qu’il ne ralentira pas de si tôt. Avec Vieille, il est de retour avec un autre psychodrame de genre que Shyamalan a tourné pendant la pandémie.

Le cinéaste parle du tournage sur place, de ses idées de films à venir et du travail qu’il consacre à l’élaboration d’un projet. Regardez notre conférence ci-dessous et assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’interviews et de contenu exclusifs…

Cet été, le cinéaste visionnaire M. Night Shyamalan dévoile un nouveau thriller effrayant et mystérieux sur une famille en vacances tropicales qui découvre que la plage isolée où ils se détendent pendant quelques heures les fait en quelque sorte vieillir rapidement… réduisant leur vie entière en un seul jour.

Écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, l’ancien la gamme stellaire comprend Gael García Bernal (Mozart dans la jungle), Vicky Krieps (Fil fantôme), Rufus Sewell (L’homme du haut château), Ken Leung (Star Wars : Le Réveil de la Force), Nikki Amuka-Bird (L’ascendance de Jupiter), Abbey Lee (Pays de Lovecraft), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Héréditaire), Embeth Davidtz (La fille au tatouage de dragon), Eliza Scanlen (Petite femme), Emun Elliott (Star Wars : Le Réveil de la Force), Kathleen Chalfant (L’affaire) et Thomasin McKenzie (Lapin Jojo).

Les secrets d’Old seront dévoilés au cinéma le 23 juillet.

Lien source