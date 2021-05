Interview exclusive – Max Minghella et Marisol Nichols sur Spiral: From The Book of Saw ⋆ .

]]>]]>

EJ Moreno s’entretient avec les acteurs de Spiral Marisol Nichols et Max Minghella…

Travailler sur un film dans la franchise Saw est une expérience unique. Bien que la dernière entrée, Spirale: du livre de Saw, n’a rien à voir avec les autres tranches, les cinéastes passent encore beaucoup de temps pour ces films.

Dans une récente interview avec EJ Moreno, Marisol Nichols et Max Minghella se sont penchés sur ce que c’est que de travailler sur un film comme celui-ci. Minghella explique également ce que c’est que de travailler sur un film avec l’acteur légendaire Chris Rock.

Dans son interview, Nichols parle d’aimer les films d’horreur et de savoir si elle a compris la tournure du film en lisant le scénario. Regardez son interview ci-dessous:

Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre de son père, un vétéran de la police réputé (Samuel L. Jackson), le détective impétueux Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement du passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Spirale met en vedette Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols et Samuel L. Jackson et est produit par l’équipe d’origine Saw de Mark Burg et Oren Koules. Le film est réalisé par Darren Lynn Bousman et écrit par Josh Stolberg & Pete Goldfinger.

