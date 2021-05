Interview exclusive – Rob McElhenney et le casting de Mythic Quest discutent de la saison 2 ⋆ .

]]>]]>

Les acteurs et l’équipe de Mythic Quest s’entretiennent avec l’hôte EJ Moreno…

Récemment, pour leur deuxième saison à venir, les joueurs derrière la série Apple TV + Quête mythique rejoignez EJ Moreno pour discuter du retour de leur série.

Le créateur de la série Rob McElhenney, l’écrivain Megan Ganz, les acteurs Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Jesse Ennis et le légendaire F. Murray Abraham se joindront à l’interview.

Regardez les interviews ici et assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour des interviews et des vidéos plus exclusives…

La quarantaine étant enfin terminée, la nouvelle saison de “Quête mythique»Trouve tout le monde de retour au bureau (enfin, presque tout le monde), essayant de s’appuyer sur le succès de Raven’s Banquet en lançant une nouvelle extension épique, mais Ian (Rob McElhenney) et la co-directrice créative nouvellement promue, Poppy (Charlotte Nicdao) , lutte avec la direction du jeu. Pendant ce temps, CW (F.Murray Abraham) résout certains problèmes non résolus de son passé, les testeurs (Ashly Burch et Imani Hakim) testent les limites d’une romance de bureau, et David (David Hornsby) perd une autre femme dans sa vie en tant que Jo ( Jessie Ennis) le quitte pour aider Brad (Danny Pudi).

Mythic Quest Season 2 arrive sur Apple TV + le 7 mai.

