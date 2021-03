Interview exclusive: Spencer Rascoff parle de la manie SPAC, de l’achat d’une maison et des raisons pour lesquelles il a créé une start-up de médias sociaux furtive avec sa fille

Lorsque nous avons contacté l’entrepreneur et investisseur providentiel Spencer Rascoff mardi avec des notes sur leur apparition sur le podcast . – une apparition qui était prévue il y a plusieurs semaines – nous avons mentionné des sujets de discussion possibles sur les SPAC, les tendances immobilières et tout autre grand événement technologique. la semaine.

Et puis nous avons commis l’erreur journalistique séculaire, en soulignant que c’était un « semaine de nouvelles assez lente jusqu’à présent, mais je suis sûr que quelque chose se produira dans les prochains jours ou deux qui pourrait rendre la vie intéressante.

En effet, il l’a fait. Mais nous n’avions aucune idée que la grande nouvelle de cette semaine impliquerait en fait l’ancien PDG du groupe Zillow.

Jeudi, Rascoff – opérant par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale connue sous le nom de Supernova – a annoncé l’acquisition d’Offrepad, une société immobilière de 6 ans qui, comme Zillow, évolue rapidement pour transformer la façon dont les gens achètent et vendent des maisons. L’accord, qui valorise Offerpad à 3 milliards de dollars, est fascinant à bien des niveaux avec des sous-intrigues intéressantes.

De toute évidence, nous avons eu beaucoup à discuter avec Rascoff lorsqu’il a rejoint l’enregistrement du podcast . jeudi après-midi, discutant du fonctionnement interne de l’accord Offerpad, disséquant la manie SPAC et apprenant pourquoi l’entrepreneur de longue date a contesté certaines parties de notre histoire originale.

Nous avons également entendu parler des projets secondaires de Rascoff, y compris un nouveau réseau social furtif qu’il construit avec sa fille de 15 ans et une start-up à croissance rapide appelée Pacaso qui apporte la propriété fractionnée aux maisons de vacances.

Connu pour son rythme de travail intense, Rascoff fournit également des astuces pour mieux gérer votre vie professionnelle quotidienne – indice, il ne jure que par des réunions de 15 minutes et Slack. Et il offre quelques conseils aux acheteurs de maison sur ce marché immobilier en ébullition. Le résident de Los Angeles explique même pourquoi il appelle ses groupes de capital-risque 75 & Sunny – oui, cela rappelle les nombreux jours sombres et pluvieux qu’il a passés à Seattle.

Écoutez ci-dessous, ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast, et continuez à lire les principaux points à retenir.

Sur la concurrence avec ses anciens collègues de Zillow : «Il n’y a pas d’animosité personnelle ici. Il s’agit simplement de trouver une entreprise et mon équipe de trouver une entreprise qui, selon nous, fera une grande entreprise publique et de la rendre publique par le biais d’un SPAC…. Pour moi, tout est motivé par une envie d’innover et une envie de créer et de construire. (Minute 7:55)

: «Il n’y a pas d’animosité personnelle ici. Il s’agit simplement de trouver une entreprise et mon équipe de trouver une entreprise qui, selon nous, fera une grande entreprise publique et de la rendre publique par le biais d’un SPAC…. Pour moi, tout est motivé par une envie d’innover et une envie de créer et de construire. (Minute 7:55) Pourquoi il ne semble pas pouvoir abandonner l’activité immobilière : «C’est un peu comme Godfather Part III, quand il est comme: «Chaque fois que j’essaye de sortir, ils me ramènent. Ouais, j’en ai un peu marre, mais j’en suis aussi assez experte. Je reçois beaucoup de transactions dans l’espace en raison de mon expertise. Et en tant qu’investisseur providentiel actif, je suis tout à fait capable d’évaluer les chances de succès de l’entreprise dans ce domaine. Et donc je fais beaucoup de choses sur la technologie des accessoires. » (9:20)

: «C’est un peu comme Godfather Part III, quand il est comme: «Chaque fois que j’essaye de sortir, ils me ramènent. Ouais, j’en ai un peu marre, mais j’en suis aussi assez experte. Je reçois beaucoup de transactions dans l’espace en raison de mon expertise. Et en tant qu’investisseur providentiel actif, je suis tout à fait capable d’évaluer les chances de succès de l’entreprise dans ce domaine. Et donc je fais beaucoup de choses sur la technologie des accessoires. » (9:20) Sur la généralisation des SPAC : «Je peux affirmer qu’il y aura un moment dans un avenir pas trop lointain où les meilleures entreprises choisiront d’entrer en bourse via SPAC, et c’est un énorme changement par rapport à il y a quelques années à peine, quand un SPAC était à peu près un sale mot. C’était un peu dans l’ombre des marchés financiers, mais il est devenu très rapidement au centre des préoccupations et je crois que pour de bonnes raisons. Les SPAC présentent de nombreux avantages par rapport à une introduction en bourse traditionnelle. (14:20)

: «Je peux affirmer qu’il y aura un moment dans un avenir pas trop lointain où les meilleures entreprises choisiront d’entrer en bourse via SPAC, et c’est un énorme changement par rapport à il y a quelques années à peine, quand un SPAC était à peu près un sale mot. C’était un peu dans l’ombre des marchés financiers, mais il est devenu très rapidement au centre des préoccupations et je crois que pour de bonnes raisons. Les SPAC présentent de nombreux avantages par rapport à une introduction en bourse traditionnelle. (14:20) Sur une bulle SPAC : «Il y a trop de SPAC. Maintenant, il n’y en a pas trop bon SPAC. » (15:25)

: «Il y a trop de SPAC. Maintenant, il n’y en a pas trop bon SPAC. » (15:25) Sur le «chronomètre des tirs» de 2 ans sur les SPAC : «Il y a un compte à rebours, et généralement le but du jeu est que vous voulez essayer de conclure votre accord au début de ces deux années. Parce que plus vous obtenez tard avec ce chronomètre, plus vous êtes désespéré, plus vous faites d’erreurs, moins vous avez d’influence sur l’entreprise privée dans cette négociation, car ils savent que votre temps presse et que vous avez pour conclure un accord. (17:15)

: «Il y a un compte à rebours, et généralement le but du jeu est que vous voulez essayer de conclure votre accord au début de ces deux années. Parce que plus vous obtenez tard avec ce chronomètre, plus vous êtes désespéré, plus vous faites d’erreurs, moins vous avez d’influence sur l’entreprise privée dans cette négociation, car ils savent que votre temps presse et que vous avez pour conclure un accord. (17:15) Sur le travail efficace et la puissance des réunions de 15 minutes : «C’est génial, c’est vraiment efficace. Il s’avère que c’est tout ce dont vous avez besoin pour beaucoup de ces réunions d’introduction. Et cela m’a fait gagner beaucoup de temps et cela leur a fait gagner beaucoup de temps. (26h00)

: «C’est génial, c’est vraiment efficace. Il s’avère que c’est tout ce dont vous avez besoin pour beaucoup de ces réunions d’introduction. Et cela m’a fait gagner beaucoup de temps et cela leur a fait gagner beaucoup de temps. (26h00) À propos des défis pour les acheteurs d’une première maison : « C’est dur. Il y a si peu de stocks sur tous ces marchés. La plupart des marchés n’ont que quelques semaines d’inventaire. Et, dans un marché sain, vous vous attendez à voir quatre ou cinq mois d’inventaire. Le nombre de jours sur le marché est donc de 10 jours en moyenne au lieu de 100. Malheureusement, je ne vois pas que cela changera beaucoup dans un proche avenir. Je veux dire, en particulier à Seattle, où il n’y a pas beaucoup d’endroits à construire dans la ville à cause de l’emplacement des lacs et de l’environnement réglementaire ne permet pas vraiment autant de développement dans ces zones. (29h00)

: « C’est dur. Il y a si peu de stocks sur tous ces marchés. La plupart des marchés n’ont que quelques semaines d’inventaire. Et, dans un marché sain, vous vous attendez à voir quatre ou cinq mois d’inventaire. Le nombre de jours sur le marché est donc de 10 jours en moyenne au lieu de 100. Malheureusement, je ne vois pas que cela changera beaucoup dans un proche avenir. Je veux dire, en particulier à Seattle, où il n’y a pas beaucoup d’endroits à construire dans la ville à cause de l’emplacement des lacs et de l’environnement réglementaire ne permet pas vraiment autant de développement dans ces zones. (29h00) Pourquoi les récessions sont des moments propices pour créer des entreprises : «Nous avons lancé Hotwire en 1999 et nous avons grandi pendant la récession des voyages de 2001. Nous avons lancé Zillow en 2006 et nous avons grandi pendant la récession immobilière de 2008. Et maintenant, nous avons commencé Pacaso en 2020 et nous grandissons à travers la récession COVID, de l’immobilier et des voyages. Et vous avez tout à fait raison. La raison pour laquelle les startups se débrouillent bien lorsqu’elles ont démarré pendant cette période de tumulte est que tout change. Et quand tout change, alors il y a une opportunité pour un nouveau venu de prendre pied. » (38:05)

: «Nous avons lancé Hotwire en 1999 et nous avons grandi pendant la récession des voyages de 2001. Nous avons lancé Zillow en 2006 et nous avons grandi pendant la récession immobilière de 2008. Et maintenant, nous avons commencé Pacaso en 2020 et nous grandissons à travers la récession COVID, de l’immobilier et des voyages. Et vous avez tout à fait raison. La raison pour laquelle les startups se débrouillent bien lorsqu’elles ont démarré pendant cette période de tumulte est que tout change. Et quand tout change, alors il y a une opportunité pour un nouveau venu de prendre pied. » (38:05) Sur le problème des médias sociaux et pourquoi il lance une nouvelle startup de réseautage social avec sa fille: «C’est une période très intéressante pour les réseaux sociaux. C’est devenu extrêmement toxique et épuisant. Et quand je parle à ma fille de 15 ans d’Instagram, de TikTok et de Snapchat et d’autres plates-formes sociales qu’elle utilise, il est clair que ces services sont très éloignés de leur point de départ. Et ce sont maintenant des endroits assez désagréables. Et donc quelque chose va se passer là-bas. Je pense que de nouvelles plateformes sociales vont émerger. Je travaille sur un, sans surprise, dont j’aurai plus à parler plus tard cette année. (43:45)

Note de l’éditeur: . est un investisseur dans dot.la, une société de médias couvrant la scène technologique de Los Angeles et soutenue par Spencer Rascoff.