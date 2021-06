Interview exclusive – Superviseur VFX de l’Armée des Morts Marcus Taormina ⋆ .

Martin Carr discute avec le superviseur VFX Marcus Taormina de l’Armée des morts de Zack Snyder…

Agrandir un Las Vegas ravagé par des zombies peut ne pas sembler une semaine de travail parfaite pour certaines personnes, mais le superviseur VFX Marcus Taormina n’est pas une personne.

Au cours d’une carrière qui l’a vu collaborer principalement avec David Ayer sur des projets tels que Brillant, Fureur et Le collecteur d’impôts, il est clair que Marcus envisage d’aborder les effets visuels sous un angle différent. La construction du monde et l’accentuation= des environnements numériques est sa timonerie.

Dans sa dernière collaboration avec Zach Synder pour Armée des morts, Marcus a pu se lancer dans le bac à sable VFX et jouer aux côtés de l’un des cinéastes les plus audacieux visuellement. Il a récemment pris le temps de parler à Martin Carr du projet et de ce qui en faisait une proposition si intrigante. Regardez l’interview ci-dessous et assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus de contenu exclusif…

ARMY OF THE DEAD se déroule à la suite d’une épidémie de zombies qui a laissé Las Vegas en ruines et isolé du reste du monde. Lorsque Scott Ward (Dave Bautista), un habitant de Vegas déplacé, ancien héros de guerre zombie qui retourne maintenant des hamburgers à la périphérie de la ville qu’il appelle maintenant chez lui, est approché par le patron du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), c’est avec la proposition ultime : Entrez dans la zone de quarantaine infestée de zombies pour récupérer 200 millions de dollars dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit détruite par le gouvernement dans 32 heures. Poussé par l’espoir que le gain pourrait aider à ouvrir la voie à une réconciliation avec sa fille éloignée Kate (Ella Purnell), Ward relève le défi en rassemblant une équipe hétéroclite d’experts pour le braquage.

Ils comprennent Maria Cruz (Ana de la Reguera), un as mécanicien et vieil ami de Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), une machine à tuer des zombies ; Marianne Peters (Tig Notaro), pilote d’hélicoptère cynique ; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influenceur irrésistible et Chambers (Samantha Win), son cavalier ou mourir ; Martin (Garret Dillahunt), responsable de la sécurité du casino ; un guerrier dur à cuire connu sous le nom de Coyote (Nora Arnezeder) qui recrute Burt Cummings (Theo Rossi), un garde de sécurité visqueux; et un brillant safecracker allemand nommé Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott rencontre un obstacle émotionnel inattendu lorsque Kate se joint à l’expédition pour rechercher Geeta (Huma S. Qureshi), une mère disparue dans la ville. Avec une horloge qui tourne, un coffre notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligents et plus rapides, une seule chose est sûre dans le plus grand casse jamais tenté : les survivants prennent tout.