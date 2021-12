Interview exclusive : Un Indien en Uruguay sensibilise à la rage au volant et prône des villes inclusives

Quant aux enfants, ils n’ont pas d’espace pour jouer dehors et leur autonomie est fortement restreinte.

Architecte et urbaniste, Reena Mahajan est la fondatrice de Studio Divercity, une plateforme internationale qui propose des solutions spatiales et stratégiques de conception durable pour les organismes publics et privés. Auparavant basée à Delhi et à Paris, elle vit actuellement à Montevideo, en Uruguay, où elle prône un urbanisme à faible impact et des villes inclusives.

A propos de toi

J’ai une solide expérience dans le développement urbain à faible impact, sensible à l’eau et durable. Au cours de mes années en France, j’ai conceptualisé et coordonné des projets de restructuration et de développement urbains en étroite collaboration avec un mélange éclectique de professionnels à travers un paysage interdisciplinaire. Au fil du temps, j’ai acquis une compréhension multidimensionnelle de la dynamique urbaine et des interrelations entre la densité d’habitation, les transports en commun, le paysage, l’hydrologie et la gouvernance.

Au-delà des préoccupations de la forme urbaine et de ses aspects techniques, je pense que les stratégies urbaines doivent viser des villes inclusives, économes en ressources et résilientes. Cela m’a conduit à participer activement à des projets sociaux et à des ateliers d’urbanisme dans différentes parties du monde (ateliers récents en Afrique et en Europe de l’Est).

J’absorbe facilement de nouvelles cultures et langues. J’ai déménagé en Amérique du Sud il y a trois ans avec mon mari anglais et j’ai donné naissance à un bébé uruguayen l’année dernière.

J’ai récemment démarré un cabinet indépendant : Studio Divercity, mi-conseil et mi-activisme.

Qu’est-ce qui vous a fait penser à Road Rage assis en Uruguay ?

Il ne s’agit pas tant de la rage au volant que d’une culture automobile globale qui donne la priorité aux voitures par rapport aux personnes, que ce soit dans la conception des espaces publics, la législation ou l’acceptation générale du bruit et de la pollution comme s’il s’agissait d’aspects inhérents à une ville. Ils ne sont pas. Les villes ne sont pas intrinsèquement dangereuses, bruyantes et polluantes, contrairement aux voitures.

Ma nouvelle maison Montevideo est une ville agréable et décontractée mais avec une culture automobile agressive. Les normes d’urbanisme sont obsolètes et les parcs publics se limitent souvent à des terrains de jeux isolés entourés d’une mer d’asphalte. La ville manque de transports publics efficaces et le service de bus n’est pas utilisé par l’élite urbaine. L’étalement urbain est généralisé, avec une tendance croissante aux quartiers privés de banlieue et à une dépendance accrue à la voiture.

Depuis que je suis devenue mère, j’ai pris pleinement conscience des difficultés rencontrées par les piétons vulnérables qui naviguent à chaque coin de rue. J’ai lancé une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux (Montevideo Reimagined) défiant doucement la municipalité à travers une analyse des rues de la ville, des normes de circulation et des limitations de vitesse, ainsi que des scénarios hypothétiques « avant et après » de certains des principaux espaces publics de la ville. Je veux inspirer les gens à récupérer l’espace de la rue des voitures pour une vie de rue active avec plus de pistes cyclables et de verdure. Je prends courage à Paris, où cette année encore, des limitations de vitesse de 30 km/h ont été imposées et où 50 % de l’espace auparavant alloué aux voitures est transformé en pistes cyclables et en espaces verts pour les personnes. Récemment, j’ai lancé une nouvelle campagne sur l’étiquette de la route (Montevideo Pacified) pour avoir un impact sur la communauté et diffuser davantage mon message.

Pensez-vous que cela fonctionnera en Inde et comment ?

En Inde, si vous deviez mesurer simultanément la quantité d’espace public alloué aux routes et au stationnement et le pourcentage d’utilisateurs qui possèdent des véhicules motorisés privés (moins de 5 %), vous réaliseriez immédiatement à quel point les villes indiennes sont inégales. De plus, la pollution et les accidents affectent de manière disproportionnée les enfants et les couches les plus pauvres de la société. C’est aussi une question de genre car les femmes utilisent souvent les transports en commun et effectuent plusieurs trajets courts liés aux soins tout au long de la journée, contrairement aux hommes dont les principaux besoins de déplacement impliquent un trajet linéaire aller-retour au travail. Lorsqu’il y a une voiture dans le ménage, elle est souvent réservée aux hommes. Par conséquent, les femmes passent plus de temps à se déplacer et dépensent plus d’argent pour les transports que les hommes. Lorsque la mobilité des femmes est restreinte en raison du manque d’options ou du harcèlement auquel elles sont confrontées dans la rue, elles souffrent d’un isolement social accru et d’une pauvreté urbaine. Quant aux enfants, ils n’ont pas d’espace pour jouer dehors et leur autonomie est fortement restreinte.

La culture de la priorité aux voitures sur les gens est universelle. Il est de plus en plus contesté dans le monde entier et a été inversé dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, qui sont extrêmement favorables au vélo. L’Uruguay est certainement beaucoup plus calme que l’Inde, mais le désir de posséder une voiture privée dépasse l’offre des autorités en matière de transports en commun et de pistes cyclables.

Le fait est que lorsque vous concevez une ville pour les voitures, tout le monde échoue, y compris ceux qui conduisent. Lorsque vous concevez une ville multimodale (à pied, à vélo, en transports en commun), cela fonctionne pour tous. Dans le monde d’aujourd’hui, cela signifie décourager la possession et l’utilisation de voitures particulières, investir dans des transports publics de haute qualité, trouver des solutions pour la connectivité du dernier kilomètre et promouvoir la marche et le vélo.

L’ancien maire de Bogota, en Colombie (Gustavo Petro) a dit un jour : « Un pays développé n’est pas un endroit où les pauvres ont des voitures. C’est là que les riches utilisent les transports en commun.

En Inde, il faut commencer à parler de Mobilité, qui consiste à déplacer des personnes, au lieu de Transport, qui consiste à déplacer des véhicules. Nous devons observer comment les gens se déplacent, comprendre les obstacles auxquels ils sont confrontés et répondre à tous, y compris ceux du secteur informel. Nous devons arrêter d’élargir les routes, car cela ne fait qu’amener plus de voitures et induire plus de conduite. C’est un cercle vicieux. Au lieu de cela, nous devons briser le cycle de la dépendance à la voiture et responsabiliser les gens en offrant une variété d’options pour se déplacer.

La rage au volant en Inde… Comment suggérez-vous qu’elle soit traitée ? Je crois fermement que la rage au volant n’est pas quelque chose d’isolé. C’est un symptôme d’un problème de société plus large – la culture automobile dans laquelle nous vivons. Nous privilégions les voitures aux personnes et normalisons les paysages routiers dans les villes. Au lieu de rendre nos rues plus sûres ou d’attendre la responsabilité des autorités et des conducteurs, nous demandons aux piétons et aux cyclistes d’être « en sécurité ». Les accidents ne sont pas des incidents isolés ; elles surviennent dans un contexte de mauvaise conception, de limitations de vitesse élevées, d’absence de passages piétons, de carrefours dangereux… Si l’on veut moins d’accidents et des villes conviviales, il faut d’abord comprendre les manières complexes dont la violence routière est normalisée et excusée. La plupart des accidents peuvent être évités. Les décès sur les routes sont inacceptables. Les villes doivent être considérées comme des écosystèmes complexes. Notre environnement urbain ne peut pas être laissé à la conception d’ingénieurs des transports et d’aménageurs privés. Une approche dédiée, interdisciplinaire et multi-niveaux de la planification urbaine, à la fois visionnaire (top down) et participative (bottom up) est indispensable.

Quelle est votre inspiration ?

J’ai grandi à Delhi sans m’attendre à grand chose en tant que piéton. J’ai été ravi de découvrir une culture du design plus centrée sur les personnes au cours de mes années en Europe, où je pouvais marcher, faire du vélo et sortir la nuit et vraiment savourer mon autonomie. Malgré tout, cela m’a pris encore plusieurs années et ce n’est que lorsque j’ai été confronté à pousser une poussette dans un environnement extrêmement hostile aux piétons que j’ai pleinement compris à quel point nos villes peuvent être injustes pour les plus vulnérables. Mon inspiration est de vouloir un environnement urbain où nos enfants peuvent s’épanouir. Où ils peuvent se rendre à l’école à pied ou à vélo et respirer l’air frais. Et donc mon objectif est de concevoir des villes pour le bien-être (à la fois de la planète et des humains) plutôt que (uniquement) pour l’efficacité.

Le nombre de voitures sur les routes de Delhi a augmenté. Pensez-vous que des limitations de vitesse spécifiques aideront à libérer de l’espace pour les piétons ?

Je pense que ce n’est pas seulement le nombre de voitures qui a augmenté, mais aussi leur taille. Si nous avons une chance d’humaniser nos villes, cela n’aide vraiment pas que les annonces de SUV et de pick-up vantent leur puissance et invitent les utilisateurs à « conquérir les rues ».

Pour répondre à votre question, l’abaissement des limites de vitesse peut aider à éviter certains accidents mortels, mais cela ne servira pas à grand-chose si les routes elles-mêmes sont conçues en fonction des normes routières qui encouragent la conduite rapide. Les routes et les rues de Delhi doivent être conçues pour des vitesses plus faibles et imaginées non seulement comme des conduits pour les véhicules motorisés, mais comme des espaces pour une variété d’utilisations qui parviennent à préserver un sentiment d’appartenance. Cela peut être fait grâce à des stratégies d’apaisement de la circulation telles que moins de voies, des trottoirs plus larges, l’incorporation de voies cyclables protégées, des extensions de bordure pour des distances de croisement plus courtes, des rayons de coin réduits, des médianes surélevées, des chicanes, des passages pour piétons au niveau du sol (au lieu de ponts pour piétons), etc. Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, ces mesures n’aggravent pas les embouteillages mais empêchent au contraire l’accumulation de trafic, faisant des trajets domicile-travail une expérience moins hostile et plus agréable pour tout le monde, y compris les conducteurs. Bien sûr, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais le processus de reconquête de la ville pour ses habitants peut être lancé grâce à ce que les urbanistes appellent « l’urbanisme tactique » : des interventions à court terme, à faible coût, dirigées par les citoyens qui aident à sensibiliser et à permettre l’expérimentation avant de mettre en œuvre des changements à grande échelle dans l’infrastructure.

La campagne que vous avez lancée à Montevideo est-elle bonne pour d’autres pays d’Amérique du Sud ? Je dirais que c’est valable pour toutes les villes qui donnent actuellement la priorité au trafic motorisé par rapport aux utilisateurs vulnérables comme les piétons et les cyclistes, et à l’exception d’une poignée de pays comme le Danemark et les Pays-Bas, ce serait à peu près partout ! Nous avons certainement vu des innovations dans la mobilité urbaine depuis la pandémie, et les villes du monde entier se remodèlent lentement mais sûrement grâce à la réaffectation des espaces publics, à la piétonnisation des rues et à l’ajout de pistes cyclables « pop-up ». Cela a nécessité à la fois un leadership fort et un mouvement populaire fort. Comme moi, d’autres du Chili, d’Argentine et d’autres pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale se battent pour des villes plus sûres, plus accessibles, dynamiques et saines pour les gens, plutôt que pour les voitures. Cependant, nous ne pouvons pas faire grand-chose ; le changement doit être conduit au niveau du gouvernement local ou même national.

