Interview : GYANENDRA SINGH, Head of Audio, Sony India : Le travail hybride a influencé la demande d’audio en Inde

Nous avons une gamme de fonctions d’assistant vocal intégrées telles que WH-1000XM4, WF-1000XM3, WF-SP800N et WH-XB900N.

Sony India a proposé des offres spéciales sur les produits audio personnels et domestiques et a annoncé le lancement de son haut-parleur Bluetooth portable – le modèle SRS-XB13, à un prix compétitif de 3 990 Rs. Gyanendra Singh, responsable de l’audio, Sony India, s’entretient avec Sudhir Chowdhary sur les tendances audio émergentes en 2021 et sur l’évolution de l’espace en raison de l’évolution de la demande des consommateurs due au travail à domicile et à l’apprentissage à domicile dans la nouvelle normalité. Extraits :

Comment le segment audio personnel a-t-il émergé après le verrouillage prolongé de Covid-19 ?

Dans le segment de l’audio personnel, le travail à domicile (WFH), l’apprentissage à domicile (LFH) et l’entraînement à domicile ont donné une nouvelle impulsion à la demande déjà forte d’écouteurs. En outre, dans le même foyer, de nombreuses personnes participent à de telles activités et leur besoin d’espace personnel a également entraîné une augmentation des ventes de dispositifs de suppression active du bruit (ANC). Ainsi, de plus en plus de consommateurs recherchent des écouteurs et des écouteurs ANC de bonne qualité. Les ventes d’écouteurs stéréo sans fil (TWS) ont également été très importantes. Les haut-parleurs Bluetooth, l’appareil polyvalent, trouvent également la faveur de nombreux consommateurs pour une utilisation variée pendant le verrouillage.

Ne pensez-vous pas que les consommateurs ont montré un grand intérêt et une grande adaptation à l’assistance vocale ces derniers temps, comme ils l’ont fait pour TWS en 2019 ?

Absolument. Les assistants vocaux continueront d’offrir des expériences plus personnalisées à mesure qu’ils sauront mieux différencier les voix. Google Assistant peut prendre en charge jusqu’à six comptes d’utilisateurs et détecter des voix uniques, ce qui permet aux utilisateurs de Google Home de personnaliser de nombreuses fonctionnalités. De même, pour ceux qui utilisent Alexa, le simple fait de dire « apprendre ma voix » permettra aux utilisateurs de créer des profils vocaux distincts afin que la technologie puisse détecter qui parle pour des expériences plus personnalisées. Nous avons une gamme de fonctions d’assistant vocal intégrées telles que WH-1000XM4, WF-1000XM3, WF-SP800N et WH-XB900N.

Le modèle de travail hybride émergent a-t-il influencé la demande et la conception audio en raison de la configuration du lieu de travail à domicile de nouvelle génération ?

Alors que « l’hybride » est essentiel pour comprendre l’avenir plus flexible du travail, il englobe de nombreux systèmes possibles. Le travail hybride a tendance à inclure plus de liberté quant au moment et à l’endroit où travailler. Le module de travail hybride en Inde a influencé la demande audio, le travail à domicile et l’apprentissage à domicile devenant la nouvelle norme ; nous connaissons une demande exceptionnelle de produits audio personnels. Nous nous attendons à ce que cette influence se poursuive de manière organique jusqu’en 2021-2022 également, en raison d’une prise de conscience accrue de l’importance et de l’utilité des produits audio personnels de haute qualité dans le module « hybride ».

La pandémie a-t-elle affecté les prix de l’électronique grand public en raison de restrictions de fabrication, de limitations d’importation, de dynamiques d’achat, etc. ?

Oui, nous avons constaté une révision à la hausse des prix dans diverses catégories de produits au sein de l’électronique grand public. Cependant, jusqu’à présent, nous continuerons à offrir le même prix à nos consommateurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.