Interview : KM Abraham, PDG, Kerala Infrastructure Investment Fund Board : « KIIFB dispose d’un mécanisme de gouvernance robuste, son modèle est durable »

Officier à la retraite de l’IAS qui siégeait auparavant au conseil d’administration de Sebi, Abraham est également le secrétaire principal en chef du ministre en chef du Kerala.

Le Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) a fait la une des journaux après la critique du CAG sur son rôle de véhicule de financement « hors budget » dans l’État. L’auditeur estime que les dettes du KIIFB pourraient finalement tomber sur le budget de l’État, entraînant potentiellement l’État déficitaire dans un piège de la dette. Le CAG a exprimé ce point de vue pour la deuxième fois en deux ans, alors même que l’assemblée de l’État avait rejeté l’observation lors de sa première formulation.

KIIFB a été créé en tant que personne morale par le gouvernement du Kerala pour canaliser des fonds pour des projets d’infrastructure publique critiques et importants. C’était la première agence souveraine en Inde à accéder au marché de la dette à l’étranger lorsqu’elle a levé 2 150 crores de roupies à partir d’« obligations Masala » cotées à la Bourse de Londres en mai 2019. KM Abraham, PDG de KIIFB, s’entretient avec Rajesh Ravi de FE sur les progrès. l’institution a atteint ses objectifs. Officier à la retraite de l’IAS qui siégeait auparavant au conseil d’administration de Sebi, Abraham est également le secrétaire principal en chef du ministre en chef du Kerala.

Êtes-vous satisfait de la performance du KIIFB en tant que moteur de croissance de l’économie de l’État ?

En effet je le suis. Un indicateur clé du niveau de développement d’un État ou d’une nation est l’approvisionnement en infrastructures, à la fois sociales et physiques. En effet, l’infrastructure contribue à la réalisation du potentiel latent de l’État et de sa population, par son impact sur la productivité des ressources financières et humaines. Cela a en outre un impact direct sur la qualité de vie des citoyens de l’État.

Cependant, la plupart des États indiens sont bloqués dans une impasse régressive où d’importants déficits en matière d’approvisionnement en infrastructures empêchent la réalisation de leur potentiel latent et des ressources fiscales limitées empêchent des investissements importants dans l’approvisionnement en infrastructures. La situation au Kerala n’était pas différente.

En 2016, le gouvernement du Kerala s’est fixé l’objectif ambitieux de transformer le paysage infrastructurel du Kerala. KIIFB a été désigné comme l’agence pour atteindre cet objectif ambitieux, mais un modèle unique et innovant.

À ce jour, le conseil d’administration de KIIFB a approuvé des projets d’infrastructure physique et sociale d’une valeur de 64 000 crores de roupies dans divers secteurs, notamment les hôpitaux et les centres de santé, les écoles et les collèges, les routes et les ponts, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les réseaux d’électricité et de communication, les parcs industriels et complexes culturels, etc. En termes de décaissements, KIIFB a déjà déboursé Rs 14 000 crore pour divers projets. Depuis le début de la pandémie, le KIIFB a déboursé cumulativement plus de Rs 8 400 crore jusqu’en août 2021.

Quelles sont les réalisations importantes du KIIFB ?

Dans son fonctionnement, KIIFB a cherché à élever continuellement les normes de développement des infrastructures dans l’État en adoptant les meilleures pratiques suivies par les principales institutions de financement du développement dans le monde. Actuellement, KIIFB possède l’expertise nécessaire pour gérer l’ensemble du cycle de vie des infrastructures, y compris l’identification des projets, l’élaboration de propositions, l’évaluation des projets, l’assurance qualité, la mobilisation de fonds et la gestion de projets. Je voudrais examiner nos réalisations sous trois grands angles, d’abord en termes de réalisation de projets, deuxièmement en termes d’évolution organisationnelle et enfin en termes d’activités de collecte de fonds.

En ce qui concerne l’évolution organisationnelle, les mécanismes de contrôle interne et la gouvernance actuels du KIIFB s’apparentent aux normes internationales. KIIFB a une aile d’audit interne qui effectue un audit interne basé sur les risques (RBIA). Le KIIFB a mis en place une équipe environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) à part entière et a ainsi intégré l’adoption des principes ESG dans les projets du KIIFB. Une autre réalisation notable que je voudrais souligner dans le front de l’évolution de l’organisation est la mise en place d’une aile de conseil au sein du KIIFB. Sur le front de la collecte de fonds, l’émission d’« obligations Masala » a été l’une de nos principales réalisations.

La transaction en cours avec la Société financière internationale (IFC) pour laquelle une feuille de modalités a été publiée par l’IFC et approuvée par le conseil d’administration de KIIFB est une autre fierté du front de la collecte de fonds. Il s’agira d’une opération de financement vert et devrait être clôturée au cours du troisième trimestre de l’exercice 22.

S&P affirme que la pandémie de Covid-19 aggravera considérablement les mesures de crédit du Kerala…

S&P Global Ratings avait abaissé les notes de KIIFB à la suite d’une action similaire contre le gouvernement du Kerala au cours du dernier exercice car, à leur avis, la pandémie de Covid-19 aggraverait considérablement les mesures de crédit du Kerala. Conformément à la méthodologie de notation, les notations de KIIFB reflètent les notations de l’État du Kerala et S&P n’évalue pas le profil de crédit autonome de KIIFB car celui-ci n’est pas un moteur de notation. S&P a déjà conclu son examen annuel pour cet exercice et a confirmé la notation de KIIFB et de l’État du Kerala à « BB-/B » et il n’y a eu aucune dégradation cette année.

La dernière justification de la notation de S&P Global Ratings pour cet exercice souligne à nouveau le fait que les mécanismes de sauvegarde et de soutien déployés pour KIIFB sont supérieurs à ce que S&P a généralement observé dans les GRE au niveau des États en Inde.

Au sommet du mécanisme de gouvernance du KIIFB se trouve le fiduciaire du fonds et le conseil (le FTAC) qui a été introduit dans la modification de la loi KIIF en 2016. Le FTAC agit en tant que fiduciaire du fonds et veille à ce que tous les investissements du KIIFB servent l’objectif et l’intention de la loi KIIF et qu’il n’y a pas de détournement des fonds du conseil. La FTAC délivre également un certificat de fidélité tous les six mois certifiant que l’affectation des fonds et l’investissement des fonds excédentaires sont conformes aux dispositions de la loi et du régime KIIF.

Des plans pour plus d’obligations Masala étant donné que l’État a besoin d’un stimulus massif pour la croissance dans le contexte de la pandémie ?

Le programme de billets à moyen terme (MTN) de KIIFB est mis en place pour émettre des tranches/notes qui totalisent 5 000 crores de roupies et le KIIFB n’a utilisé qu’une tranche de 2 150 crores de Rs par le biais de l’émission d’obligations Masala. Le KIIFB est indifférent aux financements internationaux ou nationaux et ne donne la priorité qu’à l’accès et à la tarification des fonds. Dans le scénario actuel, les emprunts du KIIFB proviennent principalement des marchés nationaux ces derniers temps.

Avez-vous des plans pour lever des fonds sur le marché intérieur ?

Il y aura une sortie importante vers les projets approuvés au cours des FY22-23 s’élevant à environ Rs 20 000 crore et en conséquence, le conseil d’administration de KIIFB a autorisé l’emprunt jusqu’à Rs 20 000 crore d’ici la fin de FY23. Sur le marché intérieur, principalement ceux qui sont exploités sont des prêts à terme et l’émission de débentures non convertibles.

Dans le contexte d’un second mandat pour le gouvernement LDF, voyez-vous un changement dans le rôle ou un mandat supplémentaire pour le KIIFB ?

Au cours du dernier mandat du gouvernement LDF, bien que plusieurs projets cruciaux aient été achevés et livrés, un nombre important de projets n’en étaient encore qu’à la phase de planification. Ainsi, pendant ce mandat du gouvernement, les activités du KIIFB seront davantage orientées vers la garantie de l’exécution en temps voulu de ces projets approuvés. Cela étant dit, au cours des cinq prochaines années, le KIIFB pourrait encore envisager de prendre en charge des projets importants et urgents dans l’État, sous réserve d’un exercice d’élagage des projets sur le portefeuille actuel de projets approuvés du KIIFB, afin d’éliminer certains non-starters.