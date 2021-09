Interview : La représentante Pramila Jayapal explique pourquoi sa nouvelle législation pourrait faire d’Amazon un monopole illégal

La représentante américaine Pramila Jayapal parle avec . d’Amazon dans une nouvelle interview.

Peu de législateurs ont attiré l’attention d’Amazon comme celui qui est originaire de la ville natale de l’entreprise, la représentante Pramila Jayapal. Le 7e démocrate du district du Congrès a fait de la puissante industrie technologique un objectif principal et en particulier de ce qu’elle considère comme des pratiques potentiellement monopolistiques des Big Four : Amazon, Facebook, Google et Apple.

Récemment, la représentante Jayapal s’est entretenue avec . pour parler de sa «loi sur les monopoles de plate-forme de fin» (HR 3825) – une législation qui, selon elle, a le soutien de l’administration Biden – ainsi que de sa passion pour les États-Unis d’être un leader dans la distribution de vaccins. dans le monde et pourquoi les congés payés pour enfants devraient faire partie des plans d’infrastructure.

Les questions-réponses ci-dessous ont été modifiées par souci de concision et de clarté. Regardez ou écoutez l’intégralité de l’interview dans le podcast ou la vidéo ci-dessous.

.: Vous vous retrouvez un peu dans la confusion avec le plus grand employeur de l’État et l’un des plus grands employeurs du pays en Amazonie. Avant d’entrer dans les détails de votre législation, la Ending Platform Monopolies Act, comment voyez-vous Amazon à la fois en tant qu’entreprise et en tant qu’employeur ?

Rép. Jayapal: Écoutez, je suis vraiment reconnaissant pour l’innovation qui existe dans notre district et le fait qu’Amazon soit né ici et offre de nombreux emplois bien rémunérés aux gens de tout l’État et du pays. Mais rien de tout cela ne change le fait que le pouvoir de monopole dans son ensemble empêche en fait la créativité et l’innovation, ce qui a conduit à la création d’Amazon et a permis à Seattle et au 7e arrondissement d’avoir autant de succès que dans ces domaines.

La réalité est que lorsque vous avez ce genre de pouvoir de monopole concentré, et que vous n’avez pas de réglementation antitrust du type que nous proposons, alors ce qui se passe, c’est que vous concentrez tout le pouvoir avec seulement quelques grandes entreprises technologiques, et vous désavantagez les petites entreprises, vous désavantagez les consommateurs et, ce qui est tout aussi important, vous désavantagez l’innovation et la concurrence.

Je comprends qu’une partie importante de mes électeurs travaille probablement pour Amazon. Il ne s’agit pas du tout des personnes qui travaillent pour Amazon, mais du pouvoir concentré et du rôle du gouvernement dans la régulation et la maîtrise de cette concentration afin que d’autres petites entreprises puissent prospérer et survivre.

GW : Parlons un peu de votre législation. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par « conflit d’intérêts » et antitrust, en particulier, en ce qui concerne Amazon et ce que ferait votre législation ?

Rép. Jayapal: C’est un peu comme quand vous avez deux équipes sur un terrain. Et la personne qui est l’arbitre, la (même) personne qui fixe les règles du jeu, la personne qui appelle tous les jeux, et la personne qui se trouve à jouer dans l’une des équipes, tout le monde dirait, ‘eh bien, ce n’est pas juste, cela n’a aucun sens. Eh bien, c’est ce que signifie le conflit d’intérêts dans le monde antitrust avec ces entreprises technologiques.

Prenons l’exemple d’Amazon. Amazon est un marché, ils contrôlent le marché, ils fixent les règles du jeu pour le marché. Si vous souhaitez vendre sur le marché d’Amazon, vous devez suivre ces règles. Ils collectent ensuite toutes les données sur chaque vendeur qui vend sur le marché. Et puis ils produisent leurs propres produits de marque privée pour concurrencer ceux qui sont sur le marché.

Tout cela signifie qu’une petite entreprise se trouve dans une situation extrêmement injuste où elle ne respecte pas les mêmes règles, toutes ses données sont prises.

Amazon sait exactement ce qui se vend, à qui et combien cela coûte, et combien les consommateurs sont prêts à payer. Ainsi, ils peuvent saper et pousser un vendeur à la faillite ou ils achèteront l’entreprise que vous savez, pour certaines entreprises, c’est bien que vous l’achetiez, mais cela enlève toute la concurrence.

GW : Alors quelle est l’application pratique ? L’idée est-elle essentiellement de diviser Amazon en au moins deux – sinon plus – entreprises ?

Rép. Jayapal: Eh bien, si Amazon ou toute autre entreprise technologique ne se conformait pas et avait un conflit d’intérêts, alors oui, vous devriez les séparer. Maintenant, il y a d’autres choses qui pourraient se produire dans le processus – ils pourraient essentiellement créer une entreprise, la propriété devrait être différente. Vous ne pouviez pas simplement le faire tourner et l’appeler autrement. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver en cours de route. Mais s’ils refusent toujours de se conformer, alors oui, la solution serait de dissoudre l’entreprise et de s’assurer qu’il existe une séparation structurelle entre le côté achat et le côté vente, si vous voulez.

GW : Andy Jassy est désormais à la tête de l’entreprise. Ce projet de loi est là et d’autres projets de loi sont là et je suis sûr qu’il s’intéresse de près. Avez-vous rencontré Andy Jassy? Et voyez-vous là une possibilité d’un nouveau leadership ouvrant la porte à une certaine forme de dialogue ?

Rép. Jayapal: Je ne l’ai pas encore rencontré. Mais je serais heureux de le rencontrer. J’étais heureux de rencontrer Amazon auparavant. Ce n’était pas quelque chose qu’ils recherchaient. Je pense que nous avons eu une première réunion qui ne s’est pas particulièrement bien passée. Mais je pense que la réalité est que les entreprises technologiques qui comprennent que ce règlement arrive. Et au fait, ce n’est pas seulement à Washington, DC. Cela se produit partout dans le monde, dans l’Union européenne et dans d’autres parties du monde, les mêmes types de réglementations entrent en vigueur.

GW : Où en attends-tu la trajectoire notamment vers le monopole de la plateforme acte ? Et la Maison Blanche est-elle favorable?

Rép. Jayapal: Ils sont favorables, en fait. Et vous avez peut-être vu qu’ils ont nommé certaines de nos meilleures personnes que nous poussions, (présidente de la FTC) Lina Khan, (directeur adjoint du Conseil économique national) Bharat Ramamurti, (assistant spécial du président) Tim Wu, beaucoup d’autres. Et même le procureur général de la concurrence, (Jonathan Kanter) excellent choix. Nous sommes enthousiasmés par lui. Donc ça s’annonce très bien. La trajectoire sera que le Sénat présentera les mêmes projets de loi de la Chambre, idéalement avec un coparrainage bipartite à nouveau, puis nous essaierons de faire passer les projets de loi à la Chambre aussi rapidement que possible. De toute évidence, nous nous concentrons sur la réconciliation maintenant. Mais j’espère que d’ici trois à six mois, nous pourrons faire adopter ces projets de loi à la Chambre.

[Editor’s Note: When we asked Amazon for comment, the company referred us to a June statement by Brian Huseman, its vice president of public policy, on Jayapal’s bill and others in the House seeking to regulate tech marketplace competition.

In essence, Amazon contends that the bills would have “significant negative effects,” making it tougher for businesses to reach and market to Amazon customers and make a living via its marketplace, while reducing price competition and probably increasing prices for consumers. Amazon called on Congress to slow down and “thoroughly vet the language in the bills for unintended negative consequences.”]

GW : Concentrons-nous sur l’État de Washington. Êtes-vous en faveur de l’idée de mandats obligatoires pour les vaccins?

Rép. Jayapal: Je suis en faveur de cela. Nous avons fait tout notre possible pour inciter les gens à se faire vacciner. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation là-bas. Je ne parle pas des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de leur statut immunitaire compromis. Je ne parle pas des gens qui n’ont tout simplement pas pris un jour de congé et qui ne peuvent donc pas se rendre à un endroit pour se faire vacciner. Je parle de personnes qui diffusent volontairement des informations erronées sur les vaccins.

Il existe de nombreux vaccins pour vous protéger, mais ils n’ont vraiment d’effet sur personne d’autre. Ce n’est pas le cas avec le vaccin COVID. Le vaccin COVID vise à vous protéger, mais il s’agit en fait de protéger tout le monde autour de vous. Parce que plus il y a de personnes non vaccinées, plus le virus a la capacité de se transformer en variantes de plus en plus dangereuses, vous savez, et de tuer de plus en plus de personnes. Donc, à moins d’atteindre le statut vaccinal à un certain seuil, nous allons continuer à faire face à cela et voir de plus en plus de décès de personnes vaccinées et non vaccinées parce que le virus continuera à changer et à se transmuter.

GW : Qu’est-ce qui devrait figurer en tête de la liste de souhaits de Washington en matière d’infrastructure, du financement des infrastructures du gouvernement fédéral ?

Rép. Jayapal: Eh bien, cela dépend de la façon dont vous définissez l’infrastructure. Je dois juste commencer par cela parce que l’infrastructure n’est pas seulement des routes et des ponts, mais tout ce dont vous avez besoin pour prendre la route. Cela veut dire garderie, cela veut dire collège communautaire pour que les gens puissent suivre une formation. Donc pour moi, tout est une grande image. Mais en termes d’infrastructure matérielle physique, ce que je crois, c’est que nous devons nous attaquer à tous les éléments d’infrastructure qui se sont effondrés sous nous. Il ne s’agit pas seulement des routes et des ponts. C’est aussi nos conduites d’eau en plomb. Nous devons obtenir de l’eau potable. Nous devons nous assurer que nous investissons dans des solutions énergétiques vertes, y compris les véhicules électriques, les transports en commun, toutes les choses qui nous permettent de lutter contre le changement climatique en même temps.