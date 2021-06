Interview : les nouveaux dirigeants d’Expedia, Apple et Verizon, espèrent aider le géant du voyage à rebondir

Jon Gieselman (à gauche) et Rathi Murthy, nouveaux dirigeants d’Expedia. (Photo d’Expedia)

En 2001, Expedia Group s’est lancé dans une virée shopping. Au cours de près de deux décennies, la plate-forme de voyage de Seattle a arraché plus de 40 entreprises avec une valeur combinée de près de 13 milliards de dollars.

Parmi les marques contrôlées par Expedia aujourd’hui figurent Travelocity, Hotwire, CheapTickets, Orbitz, HomeAway, Vrbo, Egencia et Hotels.com, pour n’en nommer que quelques-unes.

Si vous n’êtes pas sûr de ce que fait chacune de ces entreprises ou pourquoi vous voudriez les utiliser, vous n’êtes pas seul. Expedia dit que ses clients sont également confus. En fait, le magnat des médias et président d’Expedia, Barry Diller, a déclaré lors d’un appel aux résultats l’année dernière que même les propres employés de l’entreprise sont déconcertés par sa vaste constellation de produits.

Expedia a depuis lors entrepris de simplifier les choses, et il se tourne vers un ancien leader du marketing d’Apple pour y arriver.

La semaine dernière, Expedia a annoncé l’embauche de Jon Gieselman, l’ancien responsable du marketing des services d’Apple, pour aider les clients à comprendre la gamme de produits enchevêtrés du géant du voyage en ligne.

Dans une interview avec ., Gieselman a déclaré qu’il prévoyait de continuer à faire chez Expedia ce qu’il a fait chez Apple : travailler en étroite collaboration avec les équipes de produits, de conception, d’ingénierie et d’autres équipes techniques “pour créer des expériences incroyables”.

“Ensuite, il incombe vraiment au marketing de donner vie à ceux-ci d’une manière qui montre aux gens comment cela change leur façon de voyager”, a-t-il déclaré. « Le marketing commence toujours par des expériences client incroyables… certainement [Expedia] a fait une partie de cela. Mais, d’après mon observation en tant que consommateur, je ne perçois pas que l’entreprise a vraiment été axée sur le produit et l’expérience.

On peut dire qu’aucune autre entreprise technologique qu’Apple n’a fait un meilleur travail pour simplifier le complexe pour ses clients. Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, n’a cessé de parler de simplicité.

« Cela a été l’un de mes mantras : concentration et simplicité », a déclaré Jobs à BusinessWeek en 1998. « Simple peut être plus difficile que complexe : vous devez travailler dur pour que votre pensée soit claire et simple. Mais ça vaut le coup au final car une fois là-bas, on peut déplacer des montagnes.

Depuis la mort de Jobs en 2011, Apple a ajouté plus d’une douzaine de nouvelles variétés de produits à sa gamme, dont beaucoup sous la responsabilité de Gieselman. Pourtant, il a marqué ces nouvelles offres d’une sorte de retenue qui frise l’émoussé. Quand Apple a sorti sa montre en 2014, elle l’a simplement appelée « Apple Watch ».

Apple a adopté la même approche avec la grande majorité de ses nouveaux produits. La société a nommé ses services clairement pour ce qu’ils sont ou ce que vous en faites : Apple Music, Apple TV+, Apple News, Apple Maps, Apple Podcasts, Apple Books, Apple Pay et Apple Card, par exemple.

C’est le travail de Gieselman chez Apple d’aider les clients à donner un sens à ces offres de produits en constante augmentation.

« Considérez-le comme des caractéristiques de produit qui changent vraiment la vie des gens », a-t-il déclaré.

Pour avoir une idée des raisons pour lesquelles Expedia a poursuivi Gieselman, jetez un œil aux performances de la branche de services en plein essor d’Apple au cours de la dernière année.

Apple a annoncé à la fin du mois dernier que les ventes nettes du deuxième trimestre pour ses seuls services avaient augmenté de 35% pour atteindre près de 17 milliards de dollars, contre 13,3 milliards de dollars pour la même période l’année dernière.

Opportunité de personnalisation

Expedia vient également d’embaucher Rathi Murthy, qui a récemment travaillé avec les technologies 5G et de plate-forme de Verizon Media en tant que CTO, pour devenir le nouveau directeur de la technologie de l’entreprise.

Dans une interview avec ., Murthy a déclaré qu’elle envisageait de déployer l’IA, l’apprentissage automatique et des lacs de données profonds pour personnaliser les expériences de voyage des clients Expedia.

Par exemple, a déclaré Murthy, si elle voyageait à Londres, les algorithmes d’Expedia pourraient se souvenir du type d’hôtel dans lequel elle aime séjourner, des compagnies aériennes qu’elle voyage fréquemment et du type de voiture qu’elle aime louer.

“Il y a beaucoup d’opportunités de personnalisation”, a déclaré Murthy.

Les principales embauches surviennent après une période difficile pour Expedia, au cours de laquelle la pandémie a ravagé l’industrie du voyage et les revenus de l’entreprise ont grimpé en flèche. Expedia, qui revendique désormais une valeur marchande de 24 milliards de dollars, a déclaré un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars au premier trimestre. C’est une baisse de 44 % par rapport à la même période l’an dernier.

La société compte sur une population mondiale non seulement impatiente de voyager à nouveau, mais extatique à l’idée de monter à bord d’un avion après avoir été refoulée au cours des 18 derniers mois pendant les blocages pandémiques et autres restrictions.

L’industrie du voyage, a déclaré Murthy, est «prête à rebondir de manière significative. Il y a tellement de demande refoulée…. Nous sommes tous impatients de sortir de chez nous et d’aller dans un endroit où nous pourrons créer des expériences. Et nous avons tous appris à valoriser ces expériences plus que jamais auparavant grâce au confinement depuis si longtemps. »

Gieselman a suggéré qu’il capitaliserait sur ces vents favorables en apportant une approche plus audacieuse et agressive à la commercialisation des services d’Expedia.

“J’ai toujours essayé d’inculquer un sentiment d’intrépidité dans mes équipes”, a déclaré Gieselman. «Je pense que beaucoup de marketing là-bas est très fade. C’est très beige, juste très simple. Je pense que les gens jouent souvent la sécurité, et cela se traduit par un marketing qui, souvent, n’est tout simplement pas si efficace et ne perce pas et n’attire pas l’attention des gens. Je pense donc que l’opportunité ici est d’injecter la même intrépidité. »

“J’espère que nous pourrons faire des choses audacieuses, des choses sans peur et que l’équipe a un vrai sens du mojo, car un bon marketing vient de la confiance.”