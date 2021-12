Interview : les solutions de recharge de véhicules électriques devraient être plus simples pour que l’adoption massive puisse décoller — Avinash Sharma, ElectricPe

Dans une conversation avec Avinash Sharma, co-fondateur et PDG d’ElectricPe, nous discutons de la façon dont la mobilité propre est à portée de clic en utilisant l’application ElectricPe. Avinash explique également comment l’application aide les équipementiers à vendre plus de véhicules électriques sur le marché indien.

La transition vers une mobilité propre n’est achevée que lorsque des infrastructures de recharge adéquates sont mises en place dans le pays. S’il existe des constructeurs de véhicules électriques qui fabriquent des véhicules et mettent en place le réseau, certains mettent en place l’infrastructure seuls. Cependant, quelques entreprises s’efforcent d’aider les utilisateurs de véhicules électriques à localiser les points de recharge existants, qu’il s’agisse d’un centre commercial ou de tout endroit auquel le public peut accéder.

L’une de ces entreprises est ElectricPe, une plate-forme de recharge pour véhicules électriques qui cherche à rendre accessibles les points de recharge de batteries et les stations d’échange de batteries. Fondée en 2021 alors que l’industrie automobile indienne se remettait encore de plusieurs blocages et que le marché des véhicules électriques devenait largement accepté, Avinash Sharma et Raghav Rohila souhaitaient offrir une solution unique aux propriétaires de véhicules électriques. « Une mobilité abordable et propre est un besoin fondamental », a déclaré Avinash, cofondateur et PDG d’ElectricPe, lors d’une conversation avec Express Mobility.

Il a déclaré : « Jusqu’à ce que nous ayons des solutions de recharge de véhicules électriques en un clic, l’adoption à grande échelle des véhicules électriques prendra du temps. Nous construisons la plate-forme la plus grande et la plus pratique pour trouver des solutions de recharge de tout type. » Les clients de VE ont des préférences lors de la charge, car certains optent pour une charge rapide, tandis que d’autres peuvent souhaiter des options plus lentes. « Nous travaillons sur tout cela, ainsi que sur la possibilité de payer sur une seule plate-forme, l’application ElectricPe », a déclaré Avinash.

ElectricPe s’associe à des opérateurs indépendants et à des opérateurs de réseau pour aider les clients à trouver les points de recharge les plus proches. « Étant donné que l’électricité est disponible partout, dans les sociétés, les parkings, les centres commerciaux et les théâtres, chaque point a le potentiel de devenir un point de recharge pour véhicules électriques », a déclaré Avinash. La question est donc de savoir si les OEM bénéficient d’une telle idée ? En réponse à cela, Avinash a déclaré : « Cela aide les équipementiers à vendre plus. »

Les points de recharge sont l’un des principaux facteurs affectant les ventes de véhicules électriques. Les clients savent toujours où se trouve le prochain point de recharge et comment le payer. « Notre application aide les OEM à vendre davantage parce que nous sommes liés à eux et que le client peut trouver des emplacements de recharge où qu’il se trouve sur cette plate-forme », a ajouté Avinash. Cela profite également aux opérateurs de bornes de recharge indépendants car leurs bornes seront utilisées.

Exprimant son opinion sur les obstacles auxquels le pays est confronté pour une adoption plus rapide des véhicules électriques, Avinash a déclaré : « Si quelqu’un souhaite installer un chargeur rapide, la disponibilité de l’électricité est une préoccupation. Si quelqu’un envisage d’installer un chargeur dans une station-service, l’inconvénient est l’immobilier. Si vous recherchez des espaces de bureaux, une solution de recharge à faible coût est une contrainte d’un point de vue maintenance. Ce sont là quelques obstacles lorsque l’on regarde le tableau dans son ensemble.

Parlant du « Guide de recharge des véhicules électriques (EV) sur le lieu de travail pour les entreprises à Delhi », Avinash a déclaré qu’il y avait tellement d’informations sur la recharge, les différents types de recharge et même l’échange de batterie. Il a déclaré: «Il n’y a jamais eu un seul endroit pour rechercher toutes ces informations, et le livre fait exactement cela. Le guide sensibilise les entreprises à la nécessité de recharger les véhicules électriques, aide à choisir le bon produit et aide également à décider du nombre de points de recharge nécessaires.

Le livre a été développé par la Commission Dialogue et Développement de Delhi (DDC) en partenariat avec World Resources (WRI). Le livre détaille les emplacements idéaux pour installer des bornes de recharge et comment les entretenir. Le guide explique également comment l’énergie solaire peut être utilisée pour alimenter ces chargeurs. L’avantage est que toutes ces informations sont au même endroit. « ElectricPe travaille à rendre les informations du guide opérationnelles », a déclaré Avinash.

En conclusion de l’interaction, interrogé sur l’importance de l’autonomie ou de la disponibilité des points de recharge en ce qui concerne les véhicules électriques, Avinash a déclaré : « C’est certainement la disponibilité des points de recharge parce que lorsque vous prenez d’autres pays, par exemple, ils ont l’infrastructure de recharge. . Lorsque vous avez plus de points de charge, l’anxiété de portée dans la tête d’un client diminue. Cependant, jusque-là, la gamme est importante.

