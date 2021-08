Interview : Mandhira Kapur, SMPL – Nous cherchons à développer

L’espace du marché secondaire de l’automobile est énorme. Le marché se compose de nombreux éléments – suspension, direction et à peu près n’importe quel composant qui fait une automobile. Le marché automobile indien a subi un coup dur l’année dernière et le marché se stabilise lentement. La pandémie a également affecté le marché des pièces de rechange.

Le gouvernement indien poussant les constructeurs automobiles et les consommateurs à opter pour des voitures électriques, les fabricants de composants de rechange doivent emboîter le pas pour s’adapter. Étant donné que le marché des véhicules électriques en est à ses balbutiements, l’espace du marché secondaire est ouvert à la concurrence, et l’une de ces entreprises en compétition pour être en tête est Sona Mandhira Private Limited (SMPL). Anciennement connue sous le nom de Mandira Marketing Private Limited, SMPL a été créée en 2012. SMPL fabrique diverses pièces de rechange pour véhicules de tourisme et est basée à Gurugram, dans l’Haryana.

Express Mobility a contacté Mandhira Kapur, la directrice générale de Sona Mandhira Private Limited, pour en savoir plus sur les projets de l’entreprise et sur la façon dont une femme offre une concurrence féroce au marché à prédominance masculine.

Mobilité express : Quel type d’investissement l’entreprise cherche-t-elle à réaliser ou à attirer dans un avenir proche ?

Mandhira Kapur : Au cours des 5 prochaines années, nous prévoyons d’investir un montant minimum de 100 crores INR dans le développement d’une nouvelle gamme de produits et la mise en place de nouvelles unités. Nous prévoyons d’entrer dans de nouveaux segments comme les véhicules électriques, les véhicules utilitaires, les 2/3 roues et de mettre en place un centre de R&D.

EM : Quels projets l’entreprise a-t-elle pour le segment des deux-roues ?

MK : Nous lançons notre marque de pièces détachées 2 roues Sona Mandhira MJNK. Sous la marque, nous commercialiserons dans un premier temps puis commencerons finalement notre fabrication en temps voulu.

EM : Hormis les projets d’entrée sur le segment des deux-roues, quels sont les autres projets de SMPL ?

MK : Outre les deux-roues, nous prévoyons également d’entrer dans les véhicules utilitaires, les véhicules électriques et les véhicules 2/3 roues sur le marché de l’exportation avec des coentreprises stratégiques et des rapprochements stratégiques.

EM : Y a-t-il des projets d’expansion? L’entreprise envisage-t-elle d’installer des usines de fabrication dans un autre endroit en Inde ou à l’étranger ?

MK : Oui, en raison de la forte demande de produits SMPL, nous cherchons à nous développer sur de nouveaux sites et cette année, nous avons déjà démarré une nouvelle unité à Manesar.

EM : Étant donné que la plupart des fabricants se tournent vers les véhicules électriques, SMPL envisage-t-il de fabriquer quoi que ce soit pour répondre aux besoins des véhicules électriques à l’avenir ?

MK : Nos produits sont standards et peuvent être utilisés dans les véhicules électriques et les véhicules utilitaires. Nous prévoyons également de nouer un partenariat stratégique avec la technologie et les véhicules électriques à l’avenir. Alors que nous sommes encore en train d’évaluer le segment de marché, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’il en soit de même.

EM : Quel type de normes/références de qualité l’entreprise suit-elle lors de la fabrication de composants ?

MK : Nous sommes une entreprise certifiée ISO et IATF. Notre équipe s’assure que les produits sont fiables et de qualité supérieure en adhérant aux meilleures pratiques. Le processus de vérification implique plusieurs étapes pour s’assurer que le produit est authentique et durable. Nous assurons un contrôle qualité ciblé sur tous les processus. Les processus sont considérés à la lumière de la façon dont une étape pourrait être effectuée plus rapidement et mieux pour améliorer l’efficacité globale. Le système de gestion de la qualité (SMQ) utilise différents outils pour l’amélioration continue, la prévention des défauts et la réduction des variations et des déchets dans la chaîne d’approvisionnement.

EM : Fournissez-vous des pièces aux OEM ?

MK : Non, nous sommes purement une marque automobile de rechange. SMPL opère dans un format B2B dans le segment automobile de rechange. L’entreprise travaille à travers un réseau de distribution couvrant les villes de niveau 1, 2 et 3.

EM : Étant donné que SMPL exporte des composants, la pandémie a-t-elle affecté la fabrication ou l’approvisionnement, et dans quelle mesure ?

MK : La phase I a vu un exode massif de main-d’œuvre et a finalement créé une demande refoulée. De plus, le changement de comportement en matière de mobilité personnelle stimule désormais la demande. Le verrouillage 2.O conduit par la demande de produits de qualité a forcé Sona Mandhira à aller au-delà des zones géographiques existantes et à s’adresser à un public plus large.

EM : Comment êtes-vous capable de vous démarquer dans l’industrie dominée par l’homme et d’accepter des défis ?

MK : Dès les premiers jours, le secteur automobile a été pensé comme un lieu masculin. L’environnement créé sur le lieu de travail est davantage orienté vers les choix masculins. Bien qu’il y ait des femmes qui sont ingénieurs et managers, elles n’atteignent pas les sommets pour occuper des postes de direction dans l’industrie automobile. Nous pensons que le secteur automobile est un produit neutre en termes de genre.

Ainsi, les hommes et les femmes devraient travailler ensemble dans la conception et la fabrication d’automobiles, car cela ajoute différentes dimensions au produit, qui seront largement acceptées et achetées par les consommateurs. Cela permet de générer des revenus et d’augmenter la rentabilité de l’organisation. Mais certainement, il y a un chemin à parcourir pour que les femmes s’engagent, s’enrichissent et prospèrent dans l’industrie automobile. Nous avons changé cette perception en encourageant les femmes à commencer à jouer un rôle de plus en plus important.

Comprenant l’importance de conserver et d’étendre l’emprise actuelle de SMPL sur le marché des pièces de rechange, Mandhira Kapur prend actuellement des initiatives de transformation pour devenir un leader dans son domaine de prédilection. La marque a élargi son portefeuille de produits dans les segments existants. En commençant uniquement par les systèmes de direction, SMPL propose aujourd’hui des produits dans plusieurs catégories telles que la direction, la suspension, les pièces de frein, les filtres, les amortisseurs, entre autres catégories.

Au fil des ans, Mandhira Kapur a tenté de conserver la même culture de travail, la même approche et la même attitude en affaires que son père, qui est resté sa plus grande inspiration. Son objectif reste de réaliser la vision de son père pour l’entreprise et le groupe. Mandhira a essayé de faire un changement stratégique dans la culture du travail des méthodes traditionnelles à une approche dynamique et millénaire.

Fervent partisan de la philosophie de la porte ouverte, Mandhira vise à ce que tout le monde soit aussi accessible que possible. « Nous prenons le temps pour les gens ; nous posons des questions, écoutons et nous nous rendons accessibles. Cela crée des liens personnels avec nos employés qui, selon nous, sont essentiels à notre réussite organisationnelle et au bonheur de notre main-d’œuvre », a déclaré Kapur.

S’exprimant sur la sécurité des employés pendant la pandémie, Mandhira Kapur a déclaré : « En veillant à la sécurité des employés avant tout, les procédures opérationnelles standard ont été mises à jour. Nous menons nos activités dans le strict respect des directives émises par les autorités compétentes dans toutes nos usines. Un nombre limité d’employés participent aux tâches en respectant tous les protocoles de sécurité, les normes de distanciation et les normes d’hygiène. Nous avons lancé des campagnes de vaccination dans notre bureau et nos usines en collaborant avec les autorités sanitaires locales. »

