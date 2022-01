Interview : MANISH MISRA, directeur de l’innovation, Panasonic Inde : « Les clients veulent des solutions IoT et IA »

En utilisant des technologies de la nouvelle ère telles que l’IoT, l’IA, le ML, le cloud, le big data, l’analyse, pour n’en nommer que quelques-unes, nous aidons à résoudre les problèmes des clients.

Récemment, le conglomérat japonais Panasonic a présenté la plate-forme Miraie Profactory, une solution industrielle IoT/Smart Factory développée localement au centre d’innovation indien de l’entreprise. « L’India Innovation Center (IIC) a été créé dans le but de faire de Panasonic India une plaque tournante de l’innovation », a déclaré Manish Misra, directeur de l’innovation chez Panasonic India. « Miraie Profactory est une solution unique pour les besoins de déploiement, de service et de business intelligence. Il permet aux fabricants de concevoir des ateliers numérisés sans papier, d’améliorer l’efficacité des machines et de maximiser les opérations de l’usine », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Le Centre d’innovation de Panasonic a débuté en 2017. Comment s’est passé le parcours et sur quelles innovations avez-vous travaillé ?

India Innovation Center (IIC) a été créé dans le but de faire de Panasonic India un pôle d’innovation. IIC a créé de nouvelles opportunités commerciales pour Panasonic et fourni des solutions technologiques à nos consommateurs, conformément à notre vision plus large de créer une vie meilleure et un monde meilleur. En utilisant des technologies de la nouvelle ère telles que l’IoT, l’IA, le ML, le cloud, le big data, l’analyse, pour n’en nommer que quelques-unes, nous aidons à résoudre les problèmes des clients.

Par exemple, nos appareils ménagers connectés compatibles Miraie permettent à nos consommateurs de vivre au quotidien avec confort, commodité et connectivité transparente, les aidant à effectuer plusieurs tâches à la fois. De même, nous avons introduit des solutions SignEdge qui sont des solutions d’affichage intelligentes qui permettent de générer des revenus publicitaires supplémentaires pour les propriétaires d’écrans. L’ajout le plus récent est Miraie Profactory, une solution IoT industrielle pour l’industrie manufacturière qui contribuera à la numérisation et à l’adoption de Smart Factory.

Dites-nous en plus sur Miraie. Comment Miraie en tant que concept a-t-il germé ?

Miraie est notre plateforme de vie connectée compatible avec les technologies IoT et AI. « Mirai » signifiant « futur » et « ie » signifiant « maison » en japonais, le terme signifie littéralement des espaces connectés. Les consommateurs se tournent désormais vers des solutions basées sur l’IoT et l’IA pour améliorer la qualité de vie grâce aux écosystèmes connectés. Et Miraie répond aux besoins évolutifs des consommateurs. Il utilise des technologies de la nouvelle ère telles que l’IoT, le cloud computing, les technologies mobiles, l’analyse de données et l’IA/ML pour connecter tous les appareils et services avec une seule interface afin de fournir une expérience confortable et pratique.

Il reconnaît les modèles d’utilisation et suggère des modes optimaux offrant le meilleur confort aux utilisateurs.

Par exemple, l’AC et le ventilateur connectés peuvent se parler et offrir la meilleure expérience de température et de débit d’air en travaillant en tandem. Miraie propose la plus large gamme de produits connectés disponibles sous une seule plate-forme comprenant des climatiseurs, un réfrigérateur, un lave-linge, un ventilateur Wi-Fi, des interphones intelligents, des commutateurs numériques intelligents et des prises et interrupteurs de contrôleur Smart Wi-Fi, etc.

Miraie Profactory est une solution pour les entreprises. Comment ajoutera-t-il de la valeur à l’écosystème de fabrication ?

Miraie Profactory est une extension de l’IoT résidentiel à l’IoT industriel. Il permettra aux fabricants indiens de numériser leurs opérations d’usine, permettant ainsi aux entreprises de réaliser le véritable potentiel de l’Industrie 4.0. Miraie Profactory utilise des technologies de nouvelle génération telles que le cloud, l’IoT, l’analyse, l’application mobile, etc., pour gérer les opérations de bout en bout dans l’atelier, ce qui améliore l’efficacité globale de l’équipement (OEE), une meilleure disponibilité, de meilleures performances et une meilleure qualité. Il a également la capacité d’identifier les problèmes et de réduire les temps d’arrêt de la production en suggérant des goulots d’étranglement, créant ainsi des économies d’échelle. La solution est actuellement disponible en quatre variantes et est personnalisable de base à avancée en fonction des besoins avec des fonctionnalités à valeur ajoutée. En bref, Miraie Profactory contribuera à construire les usines du futur.

Quelles sont les perspectives du Centre d’innovation de l’Inde pour les cinq prochaines années ?

Miraie continuera d’être le centre d’intérêt principal du Centre d’innovation. Aujourd’hui, la plupart de nos appareils ménagers et appareils électriques sont sur la plate-forme Miraie, offrant aux consommateurs une expérience de maison intelligente. Avec Miraie Profactory, nous avons élargi notre portefeuille pour permettre une fabrication intelligente dans tous les secteurs. Dans la phase suivante, nous avons fait des percées dans notre entreprise de solutions spatiales couvrant les espaces résidentiels et commerciaux.

