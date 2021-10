Interview : Manoj Nair, PDG, Gaurik Lifestyle

Nous envisageons également d’atteindre la barre des revenus de Rs 300 crore d’ici 2026, déclare Nair

La marque de vêtements et d’accessoires Guess a marqué son retour sur le marché indien en juillet de cette année avec un nouveau magasin au DLF Mall à Delhi-NCR. Son distributeur en Inde, Gaurik Lifestyle, est optimiste quant au renforcement de sa présence hors ligne, avec un objectif de 10 magasins d’ici la fin de l’exercice 22. Manoj Nair s’entretient avec Vaishnavi Gupta de la feuille de route commerciale de l’entreprise, de l’évolution des préférences d’achat des consommateurs, etc.

Guess parie gros sur les points de vente exclusifs de marque (EBO) grand format en Inde. Dans quelle mesure la vente au détail hors ligne est-elle lucrative pour la marque ?

Le sentiment du marché après la pandémie a été assez soutenu dans le secteur de la vente au détail. Nous observons en permanence une amélioration de la demande des consommateurs après la deuxième vague, ce qui ouvre la voie à nos EBO sur le marché indien. Le modèle de brique et de mortier a toujours été à forte intensité de capital ; il représente le visage de notre marque. Nous prévoyons d’explorer deux formats de magasins en Inde : d’abord, un magasin de denim, qui aura toutes les catégories proposées par Guess, et l’autre sera un magasin d’accessoires exclusifs.

À quoi ressemble votre plan d’expansion hors ligne pour l’Inde ?

À l’heure actuelle, notre expansion se concentrera sur les centres commerciaux les plus rentables en Inde. Nous allons progressivement nous approcher des micro-marchés et introduire des magasins d’accessoires, y compris des catégories clés comme les sacs à main et les montres, dans les petites villes. Nous avons récemment inauguré notre premier magasin au DLF Mall of India, à Noida, et nous nous étendrons à des marchés comme Mumbai et Pune dans les prochains mois. Notre objectif est d’ouvrir 10 magasins d’ici la fin de cet exercice à travers le pays. De plus, au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons de lancer près de 50 magasins, parallèlement à notre propre présence en ligne.

Nous envisageons également d’atteindre la barre des revenus de Rs 300 crore d’ici 2026. Actuellement, toute notre collection est importée du monde entier. Cependant, nous commencerons à fabriquer et à nous approvisionner en Inde une fois que notre entreprise se développera.

Combien de ventes les plateformes en ligne rapportent-elles ?

Nous sommes présents sur les plateformes e-commerce comme Tata CLiQ, Nykaa, Myntra et Ajio. Soixante pour cent de nos ventes commerciales proviennent des canaux de commerce électronique. La stratégie omnicanale a bien fonctionné pour nous, car les consommateurs bénéficient d’un mélange d’expérience hors ligne et virtuelle.

Comment les comportements d’achat ont-ils changé pendant la pandémie dans le segment premium ?

La pandémie a certainement entraîné une chute brutale de l’industrie des vêtements haut de gamme et du style de vie, mais la situation a été assez dynamique. Les consommateurs se livrent désormais à des achats de vengeance, ce qui est une opportunité pour des marques comme la nôtre de booster leurs ventes. Les choses changent rapidement ; le rebond après le deuxième confinement a été rapide.

L’état actuel de la mode est le confort ; des vêtements confortables, décontractés et esthétiques sont ce que les consommateurs recherchent maintenant. Les accessoires sont devenus un favori parmi les consommateurs new-age, en particulier parmi notre public cible. Nous offrons une variété d’accessoires, notamment des montres, des lunettes de soleil, des bijoux, des chapeaux et des ceintures.

Quelle est la stratégie de mise sur le marché de Guess ?

Étant donné que l’expansion et la mise à l’échelle de nos magasins prendront un certain temps, notre approche du marketing est pour l’instant davantage axée sur les canaux et les magasins. Nous interagissons actuellement avec les consommateurs numériques sur différents médias, en collaborant avec des influenceurs sur les médias sociaux, par exemple. Au fur et à mesure que nous lancerons plus de magasins, nous étudierons des approches marketing plus régionales et basées sur l’emplacement. Notre objectif est d’être présent sur tous les canaux pertinents, y compris la vente en gros, le commerce électronique et la vente au détail.

Envisagez-vous de diversifier votre offre de produits en Inde ?

Oui. Nous avons relancé Guess sur le marché indien avec une nouvelle collection Printemps/Été 2021 qui se compose d’une gamme de jeans, robes, chaussures, etc. Un élément clé de cette collection sera constitué d’accessoires et d’une large gamme de sacs à main – des cartables aux fourre-tout et des sacs à dos aux sacs à bagages.

Le marché indien verra une nouvelle gamme de vêtements de sport dans notre prochaine collection automne/hiver 2021. Cette collection est conçue pour s’adapter à l’environnement multitâche de travail à domicile. À l’ère pré-Covid, les vêtements de sport n’avaient aucune pénétration dans le monde, mais aujourd’hui, cette catégorie représente 7 % de nos ventes de vêtements. Cette croissance a été observée en raison d’un changement des préférences des consommateurs vers les vêtements axés sur le fitness et le confort. Ils font maintenant des choix de mode de créateurs à la fois confortables et élégants.

