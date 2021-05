Interview | Milind Kulkarni, directeur financier de Tech Mahindra: “ L’EX22 sera principalement motivé par de nombreux accords de transformation ”

Cette acquisition offrira une différenciation significative à l’activité de conseil en croissance rapide, ce qui nous permettra de générer des ventes croisées et des revenus en aval.

Par Srinath Srinivasan

Tech Mahindra se vante d’avoir remporté un nouvel accord d’une valeur de 1,04 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’exercice21. La société a fait face à des vents contraires sous forme de provisions fiscales et de pertes de change au cours du trimestre, mais est revenue sur la voie de la croissance avec une augmentation de la marge de 6,5% sur une base annuelle en dollars, à 16,5% pour l’ensemble de l’exercice. . Le CFO Milind Kulkarni parle des acquisitions, du recrutement et des domaines de croissance à Srinath Srinivasan. Extraits:

Quels ont été certains facteurs à l’origine de la baisse séquentielle des bénéfices au quatrième trimestre? Y a-t-il eu des changements opérationnels au quatrième trimestre et quelles sont vos perspectives pour le premier trimestre de l’exercice 22?

La marge EBIT de 16,5% est la plus élevée que nous ayons publiée au cours des six dernières années. Cela est dû à l’efficacité opérationnelle, à la transformation de la livraison, comprenant la délocalisation, une utilisation et une automatisation accrues et une baisse de l’amortissement en raison des dépenses d’investissement prudentes que nous avons engagées au cours de l’année dernière. La baisse du bénéfice net était principalement due à deux raisons. Notre provision fiscale ce trimestre est plus élevée en raison de la charge fiscale non récurrente pour nos filiales. Notre taux d’imposition effectif est normalement de l’ordre de 25%, mais le taux d’imposition pour le trimestre en raison de cette exception est d’environ 32,4%. L’autre raison est notre baisse des autres revenus, que nous avons constatée au cours de ce trimestre. Et c’est à cause du gain de forex plus faible ou d’une perte de forex. Mais il n’y a pas de perte réalisée, c’est une perte de traduction non réalisée. Nous avons un pipeline de transactions très solide pour l’exercice 22 et nous pensons qu’il sera principalement motivé par de nombreuses transactions de transformation du point de vue de la transformation du cloud.

Sur quoi vos investissements seront-ils concentrés au cours du premier semestre de l’exercice 22? Souhaitez-vous augmenter les ressources en matière de consultation?

Nous continuons à travailler sur des accords autour du service client et de la transformation à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, et ceux-ci font tous partie de la construction des grands accords. Notre objectif est d’accroître notre portée et notre dynamique dans la gestion de l’expérience client, la gestion de l’expérience humaine, le cloud, l’espace réseau et la cybersécurité. Covid-19 a poussé les entreprises au-delà du point de basculement technologique et a fait de son adoption une simple mode pour devenir une tendance. Alors que de plus en plus de clients se lancent dans un parcours de transformation numérique, ils s’adressent à des consultants pour restructurer les opérations afin qu’elles soient numériquement robustes et renforcent l’agilité et la résilience face aux futures perturbations. Nous restons profondément engagés dans tous nos portefeuilles, y compris le segment des activités de conseil. Dans nos efforts pour offrir les meilleures expériences à nos clients, nous avons annoncé l’acquisition d’Eventus Solutions Group, une société de conseil et de services technologiques basée aux États-Unis, afin de renforcer les capacités de conseil dans le domaine de l’expérience client et de la gestion des clients. Cette acquisition offrira une différenciation significative à l’activité de conseil en croissance rapide, ce qui nous permettra de générer des ventes croisées et des revenus en aval.

Quels sont vos projets d’embauche dans les zones géographiques respectives pour FY22? Quelles sont les compétences recherchées?

Avec l’arrivée du flux de transactions et l’annonce de grosses transactions, nous assisterons à une certaine normalisation au cours de l’année. Nous avons déjà embauché 5 000 stagiaires en février et ils se refléteront dans les chiffres une fois qu’ils auront terminé leur formation. [We] ont également commencé à embaucher des latéraux. Nous continuons de nous concentrer sur l’embauche basée sur les compétences, en particulier dans les technologies émergentes. Actuellement, nous cherchons à recruter dans les technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, le cloud, l’automatisation des processus robotiques, la blockchain, la 5G, l’Internet des objets et la cybersécurité.

Comment comptez-vous contenir l’attrition des employés au cours des prochains trimestres?

Nous avons terminé le cycle d’évaluation et avons annoncé des augmentations de salaire à compter du 1er avril pour toutes les tranches de l’entreprise… Nous avons également introduit une prime de rétention pour les cadres supérieurs. Nous avons accordé une rémunération variable supplémentaire spéciale aux employés, tout en prenant des plans de rétention en espèces et en actions pour les talents clés, en particulier dans les compétences de niche. Cela aidera notre attrition à diminuer. Nous sommes donc allés de l’avant et avons ajouté une allocation basée sur les compétences pour les compétences de niche et des bonus basés sur des projets pour les artistes clés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.