Interview : Nina Elavia Jaipuria, responsable – Hindi Mass Entertainment et Kids TV Network, Viacom18

Bigg Boss, l’émission de télé-réalité de Viacom18, sera présentée en première sur sa plateforme OTT Voot avant de faire son chemin sur Colors cette année. Le cinéaste Karan Johar, et non Salman Khan, hébergera la version Web de l’émission. Nina Elavia Jaipuria s’entretient avec Venkata Susmita Biswas sur la stratégie de contenu numérique du réseau, la récupération des revenus publicitaires télévisés et les tendances d’audience.

Vous avez créé un spécial OTT pour Bigg Boss. La diffusion de l’émission sur Voot n’est-elle pas préjudiciable à son audience télévisée ?

Bigg Boss a une solide base de fans numériques. Nous avons assisté à une très forte consommation de l’émission, notamment en numérique, au cours des dernières saisons, et cela nous a incités à faire une édition limitée exclusive pour Voot, six semaines avant la diffusion télévisée. En plus d’un épisode d’une heure, les téléspectateurs pourront regarder des clips organisés, un flux en direct et entièrement interactif, 24 heures sur 24, et influencer les décisions à l’intérieur de la maison.

Le divertissement est maintenant servi sur des écrans et des tuyaux. Je crois que l’Inde est un marché “et” – un marché où l’avenir de la télévision est la télévision, et il continuera à l’être pendant au moins trois à cinq ans, sinon plus. Je ne prévois aucune situation où il y aura cannibalisation de l’audience. Dans l’intérêt du spectateur, en tant que créateurs de contenu, nous devons créer un contenu indépendant de l’écran et du tuyau.

Ce modèle de création et de distribution de contenu hybride sera-t-il également appliqué à d’autres émissions ?

Le mantra est d’être numérique d’abord. Nous voulons créer un contenu qui brouillera les frontières entre la télévision et le numérique, et offrira du divertissement où et quand le téléspectateur le souhaite. The Big Picture, qui sera bientôt lancé, animé par l’acteur Ranveer Singh, propose un format de quiz new age destiné à une génération de publics attirés par les visuels. L’émission se prête à la télévision, aux médias sociaux et à notre plate-forme OTT. Dans le cas de Rising Star, le public vote en direct sur l’application Voot au fur et à mesure que l’émission progresse.

Il existe différentes manières de faire des intégrations. Le dernier film de Motu Patlu a été présenté en avant-première sur Voot avant sa diffusion à la télévision ; même les nouveaux épisodes de Rudra et Shiva ont été créés sur la plateforme OTT. L’autre type d’intégration concerne les spin-offs de spectacles uniquement pour OTT. Par exemple, il y avait un spin-off de l’émission MTV Splitsvilla, appelé Wildvilla, réalisé uniquement pour Voot.

L’audience des chaînes pour enfants s’est-elle stabilisée aux niveaux d’avant la pandémie après la flambée de l’année dernière ?

L’augmentation de l’audience s’est maintenue jusqu’à présent. En fait, la catégorie s’est élargie au cours des 15 derniers mois parce que non seulement les enfants, mais aussi les parents regardent. Nous avons constaté une croissance du co-visionnage. Malgré tous les blocages, nous avons continué à diffuser de nouveaux épisodes et films au cours des 15 derniers mois pour les chaînes pour enfants. Le co-visionnage sur les chaînes pour enfants a permis de générer de meilleurs revenus publicitaires. Environ 10 % des revenus générés dans cette catégorie proviennent de transactions non FCT. Cela devrait s’étendre à partir d’ici grâce aux intégrations numériques.

Les volumes d’annonces ont chuté au premier trimestre de l’exercice 22 en raison de la deuxième vague de la pandémie. Voyez-vous la saison des fêtes apporter du répit?

Lors du deuxième verrouillage, toutes les parties prenantes – créateurs de contenu, propriétaires de plateformes et annonceurs – étaient mieux préparées. Le fait que les GEC n’aient pas cessé de diffuser du contenu original, même pendant une journée, a aidé. Nous avions déplacé nos tournages hors du Maharashtra pour continuer à créer du nouveau contenu. Par conséquent, le premier trimestre de cet exercice a été bien meilleur que le premier trimestre de l’exercice 21. Nous assistons à une forte reprise en juillet, ce qui est en phase avec la reprise des marchés.

Nous prévoyons une grande saison des fêtes car nous pensons que le marché se serait rétabli d’ici là. Nous l’avons lancé avec Fear Factor: Khatron Ke Khiladi en juillet, et The Big Picture commencera au milieu de la saison des fêtes. Nous avons deux nouvelles IP prévues pour le genre pour enfants vers la fin de l’année. Tout comme l’année dernière, nous aurons beaucoup de soutien d’annonceurs. Nous avions environ 15 annonceurs à bord pour Bigg Boss l’année dernière. Cette année, nous avons Maruti Suzuki, Colgate et Cadbury Dairy Milk pour Fear Factor. Je suis certain que nous aurons une bien meilleure saison des fêtes que l’année dernière.

