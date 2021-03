Interview: Notre expertise en sécurité fait de nous un partenaire précieux, déclare Sanjay Gupta, VP & India Country Manager, NXP Semiconductors

Nous orienterions nos efforts vers l’aide à la vision de l’Inde de devenir une plaque tournante mondiale des semi-conducteurs et de porter la fabrication électronique de notre pays à 400 milliards de dollars d’ici 2025.

NXP Semiconductors compte 9 000 ingénieurs dans le monde, dont 2 500 en Inde sur quatre sites de recherche et développement (R&D) à Noida, Bangalore, Hyderabad et Pune. L’Inde est l’un des plus grands centres de conception de cette entreprise basée à Eindhoven, aux Pays-Bas. «Notre équipe a développé et incubé diverses solutions matérielles et logicielles pour nos clients mondiaux dans divers secteurs verticaux tels que l’automobile (voitures connectées), les paiements numériques (compatibles NFC), la 5G (solutions RF) et plus encore», déclare Sanjay Gupta, vice-président. président et directeur national de l’Inde, NXP Semiconductors, lors d’un récent entretien avec Sudhir Chowdhary. Extraits:

Quelle est la stratégie de NXP pour l’Inde pour l’année 2021?

Nous continuerons à nous concentrer sur le renforcement de nos capacités de R&D, car l’Inde est l’un des plus grands centres de conception de NXP. Diverses équipes à travers les sites indiens mènent des activités de R&D matérielles et logicielles clés, essentielles pour les programmes clients mondiaux exécutés en Inde en étroite collaboration avec d’autres centres de conception. Nos efforts autour de technologies telles que Radar, UWB et NFC, etc., se poursuivront en Inde car nous nous attendons à voir de nouveaux cas d’utilisation. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de technologies de sécurité pour de multiples applications, des voitures connectées aux centres de données, des soins de santé au contrôle industriel en Inde.

En outre, nous continuerions à soutenir les initiatives gouvernementales telles que Make in India, Digital India et Start-up India en aidant à créer un écosystème robuste de start-ups travaillant dans le domaine de la conception des semi-conducteurs et de la propriété intellectuelle. Nous orienterions nos efforts vers l’aide à la vision de l’Inde de devenir une plaque tournante mondiale des semi-conducteurs et de porter la fabrication électronique de notre pays à 400 milliards de dollars d’ici 2025.

Quelle est l’importance de la pression du gouvernement pour la production d’électronique et de composants connexes?

L’approche du gouvernement est significative car elle arrive à un moment opportun où la consommation d’électronique augmente rapidement. Dans le sillage de Covid-19, travailler et apprendre à domicile est devenu une réalité largement répandue. En conséquence, nous avons constaté une utilisation considérable des appareils électroniques, notamment les téléphones mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs portables, etc.

Il est évident que le gouvernement est désireux d’encourager et d’attirer des investissements dans la mise en place d’unités de fabrication d’électronique et de fabrication de semi-conducteurs en Inde. Le gouvernement a approuvé un programme de promotion de la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs (SPECS) et un programme d’incitation à la production (PLI) pour 10 secteurs clés, dont les télécommunications, l’automobile et les produits pharmaceutiques.

Le gouvernement tient également à positionner l’Inde comme une plaque tournante mondiale pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques …

Les semi-conducteurs ont joué un rôle clé dans l’avancement de l’électronique et continuent de jouer un rôle encore plus grand avec l’introduction de nouvelles technologies et applications, notamment l’IoT, l’intelligence artificielle, la 5G, les voitures intelligentes, les usines intelligentes, les centres de données, la robotique, etc.

Le gouvernement s’emploie à apporter des investissements en Inde pour aider à faire du pays une plaque tournante mondiale pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques (ESDM). L’une des principales stratégies de la politique nationale sur l’électronique 2019 (NPE 2019) est de faciliter la mise en place d’installations de semi-conducteurs FAB et de son écosystème pour la conception et la fabrication de puces et de composants de puces en Inde.

Le marché de l’électronique en Inde a augmenté à un TCAC de 14% par rapport à 2016-19 et devrait s’accélérer à un TCAC de 16,6% en 2020-25, avec une demande totale susceptible de représenter 540 milliards de dollars en FY25. Pour soutenir le secteur ESDM, le gouvernement a fait de la production électronique un pilier important d’autres initiatives telles que Make in India, Digital India et Start-up India.

Parlez-nous de certaines des nouvelles technologies sur lesquelles NXP se concentre.

Notre équipe en Inde a développé et incubé diverses solutions matérielles et logicielles pour nos clients mondiaux dans divers secteurs verticaux tels que l’automobile (voitures connectées), les paiements numériques (compatibles NFC), la 5G (solutions RF) et plus encore. Nous développons une technologie de pointe pour les véhicules autonomes en utilisant RADAR et d’autres technologies autonomes comme domaines d’intervention clés. L’accent est mis sur l’IA, l’apprentissage automatique et l’apprentissage en profondeur pour le développement d’algorithmes intelligents pour le cerveau d’un véhicule autonome. Dans le domaine des réseaux, l’accent est mis sur le frontal analogique pour l’activation de la 5G.

Pour notre portefeuille IoT, nous avons une expertise en sécurité et fournissons une gamme de circuits intégrés pour cartes à puce, étiquettes, étiquettes et lecteurs comprenant de nombreuses options de coprocesseur, de sécurité, de mémoire et d’interface. NXP est également l’un des principaux fournisseurs automobiles en Inde avec de nombreuses voitures utilisant des puces d’entrée sans clé NXP à la fois sur les clés et à l’intérieur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.