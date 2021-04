Interview: Notre objectif est d’aider à bâtir des carrières, déclare Diwakar Chittora, PDG d’IntelliPaat

Diwakar Chittora, PDG, IntelliPaat

IntelliPaat propose une formation en ligne dirigée par un instructeur, une formation en ligne à votre rythme et une formation en entreprise, et propose plus de 150 cours pour les professionnels. Il compte plus de 6 professionnels lakh apprenant dans environ 55 pays et plus de 200 entreprises utilisant ses cours pour améliorer les compétences de leurs employés, déclare Diwakar Chittora, PDG d’IntelliPaat. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que depuis le début du verrouillage l’année dernière jusqu’à maintenant, la demande de cours sur la science des données, l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, le marketing numérique et la cybersécurité a augmenté. Extraits:

Pendant le verrouillage, avez-vous reçu un nouveau groupe d’apprenants ou des apprenants suivant de nouveaux types de cours?

La demande augmente pour des cours sur la science des données, l’IA, le cloud computing, le marketing numérique et la cybersécurité. En raison de l’augmentation de la numérisation, ces compétences ont gagné en popularité, tandis que la demande de tests manuels ainsi que de tests d’automatisation a diminué.

Au cours des 10 prochaines années, l’IA et l’apprentissage automatique devraient faire des vagues dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, la banque, etc. En outre, il incombera aux organisations de prendre des dispositions pour améliorer les compétences de leur main-d’œuvre et réinventer l’apprentissage d’une manière qui l’intègre dans le flux de travail et de vie.

IntelliPaat a-t-il ajouté de nouveaux cours pendant le verrouillage?

Nous avons ajouté plusieurs cours pendant la période de verrouillage. Nous avons lancé une catégorie de cours sur la gestion de projet, qui comprend également une formation d’analyste d’affaires offerte en collaboration avec l’IIBA, une certification en marketing numérique en partenariat avec des instituts de premier plan comme SPJIMR, Mumbai. Nous avons également travaillé à la conception de cours sur le cloud computing, comme Azure (en collaboration avec Microsoft), ainsi que des cours sur la cybersécurité en partenariat avec le CE-Council.

Il est avancé que la formation en ligne donne aux prestataires de formation indiens une portée mondiale. Quel type de participation d’étudiants / apprenants étrangers IntelliPaat a-t-il observé?

Nous avons des apprenants de plus de 55 pays (55 à 60% de nos apprenants sont originaires de l’étranger). Nous assistons une fois de plus à une augmentation de la part des apprenants indiens et étrangers, augmentant de 50 à 65% par rapport à mars 2020.

En ce qui concerne les apprenants étrangers, sont-ils plutôt dans l’espace B2C ou dans l’espace B2B?

Ils sont plus dans l’espace B2C, mais nous constatons également une augmentation des demandes de renseignements B2B.

Le fondateur d’edX m’a récemment dit que «l’apprentissage modulaire» et «l’apprentissage empilable» sont l’avenir de l’éducation. Pensez-vous que les apprenants d’IntelliPaat suivent également des cours de courte durée (au besoin) et les «empilent» au fil du temps?

Nous proposons des cours à court et à long terme, qui ne sont pas seulement orientés vers la formation professionnelle, mais aident plutôt une personne en transition de carrière. La plupart de nos cours sont conçus en gardant à l’esprit qu’ils rendront l’apprenant employable dans un domaine spécifique dans lequel elle est formée; dans la compétence spécifique pour laquelle le cours est créé. La plupart de nos cours durent de 4 à 6 mois, tandis que certains durent de 6 à 9 mois, tous visant à accroître l’employabilité et à favoriser la transition de carrière. Les cours sur la plate-forme EdX sont plus enclins à transmettre des connaissances, mais ils peuvent manquer d’élément de transition de carrière. Chez IntelliPaat, nous nous concentrons principalement sur la construction de carrières de nos apprenants et leur mise en place pour la réussite professionnelle.

Pensez-vous que les prestataires de formation tels qu’IntelliPaat éloignent les étudiants / apprenants des écoles de commerce (ceux qui auraient autrement poursuivi, disons, un MBA d’un an pour la progression de carrière)?

Oui! Chez IntelliPaat, nos étudiants terminent leurs études. Ceux qui ne viennent pas du milieu de la programmation, nous les rendons qualifiés de manière à ce qu’ils deviennent des adeptes de la programmation et du codage, par rapport aux diplômes PG réguliers ou aux cours menant à un grade comme MTech, MS, etc.

Tous nos cours sont alignés sur l’industrie et conçus pour offrir une exposition pratique à 90%, ce qui conduit à une transition de carrière, par rapport aux programmes d’études qui offrent à peine 20% d’exposition pratique. Ainsi, des professionnels qui recherchent une perspective de croissance ainsi que qui se voient stagner dans leur carrière rejoignent nos cours.

Nous avons vu environ 60% de nos étudiants atteindre leur objectif de perfectionnement dans les trois mois suivant la fin du cours, et la majorité d’entre eux voient un changement de rôle au sein de leur entreprise existante ou un changement d’emploi vers les compétences qu’ils ont acquises. Nos cours sont également beaucoup plus économiques que les cours universitaires réguliers.

Qui sont les formateurs d’IntelliPaat et qui créent des cours?

Nos formateurs sont des experts en la matière, qui ont travaillé avec de grandes marques comme Amazon, Flipkart, Adobe et des sociétés informatiques de premier plan. Auparavant, ils nous étaient associés sur une base contractuelle, mais maintenant nous avons une équipe d’évaluation stricte qui évalue les formateurs potentiels pour leurs connaissances techniques, leur pédagogie et la manière dont ils transmettent leurs connaissances tout en enseignant, avant de les embaucher à plein temps. Nos cours sont conçus par des experts internes en la matière en tandem avec des formateurs.

