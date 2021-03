Interview: Nous sommes prêts pour la croissance maintenant, déclare Padmaja Chunduru, directeur général et PDG, Indian Bank

La planification est une chose, mais l’exécution en est une autre. Vous devez continuer à vérifier si tout se passe conformément au plan.

Alors que la fusion avec Allahabad Bank s’est avérée un exercice difficile, l’entité fusionnée est prête à tirer le meilleur parti de sa présence pan-indienne et d’une meilleure portée, a déclaré Padmaja Chunduru, directeur général et PDG de la Banque indienne à Sajan C Kumar. Extraits:

Dans quelle mesure le processus de fusion avec Allahabad Bank a-t-il été difficile, en particulier au milieu de la pandémie?

La crise de Covid-19 a frappé au milieu du processus de fusion d’Allahabad Bank avec Indian Bank, nous obligeant à mettre à profit toute l’expérience et les compétences acquises au fil des ans. Pour cette expertise, je tiens à remercier SBI et Indian Bank qui ont servi de terrain d’entraînement. Nous n’aurions pas pu déplacer ou transférer des personnes que le processus de fusion exigeait au moment d’une crise publique. L’intégration informatique était un autre défi. Si nous pouvions mener à bien l’exercice, ce n’était que grâce à une communication continue entre les banques. La planification est une chose, mais l’exécution en est une autre. Vous devez continuer à vérifier si tout se passe conformément au plan.

Quelles sont vos priorités pour la croissance globale du crédit et la création d’entreprises au cours de l’exercice 22?

Avec le processus de fusion exécuté avec succès, nous avons une présence pan-indienne et cela nous rend beaucoup plus confiants quant à nos perspectives. Nous sommes désormais solidement implantés et bénéficierons d’une meilleure connexion client, d’un plus grand nombre d’agences, de services bancaires Internet et mobiles et, surtout, de correspondants commerciaux (BC) nous fournissant au moins 20 000 points de contact.

Je pense qu’Indian Bank est sur le point de profiter de la position dans laquelle elle se trouve actuellement. Notre activité a connu une croissance régulière au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 21 et les chiffres du NPA sont sur une trajectoire descendante. Nous avons un portefeuille RAM (retail, agriculture et MPME) de 56% et un portefeuille corporate de 44%, ce qui fait un bon mix. Il y a suffisamment de marge pour s’améliorer dans l’un de ces segments, cependant, avec le bilan combiné nous fournissant une exposition adéquate aux sociétés bien notées, le côté des entreprises est plus fort.

Quelle serait votre stratégie de prêt? Alors que la RAM fait maintenant le plus gros morceau, y a-t-il un plan pour augmenter la part de l’entreprise?

Nous avons positionné la banque pour tirer parti des opportunités de prêts aux entreprises, financées et non financées, en créant 14 grandes succursales et 38 succursales de taille moyenne. Nous avons accepté l’adhésion à un consortium de fonds de roulement et des prêts à terme à des sociétés bien notées et bien connues. Nous prévoyons faire croître le portefeuille des entreprises de 12% au cours du prochain exercice. Au troisième trimestre de cet exercice, nous pourrions faire croître le gâteau des entreprises de 7%, les affaires étant modérées. Nous avons également taillé une verticale mid-corporate pour nous concentrer sur le segment Rs 150-500 crore. Dans les prêts aux entreprises, il faut choisir judicieusement. Les références du promoteur sont importantes lors de l’octroi d’un prêt d’entreprise. Dans le segment RAM, où nous sommes le leader du marché, nous prévoyons une croissance de 12 à 14% au cours du prochain exercice.

Il est essentiel de garder une laisse ferme sur les APM et de mettre en place un solide processus de récupération. Quels sont vos projets sur ces fronts?

Arrêter les dérapages et accélérer les récupérations font partie de l’ADN de la banque. Depuis deux ans et demi que je suis à la banque, les dérapages ont été réduits trimestre par trimestre. Pour la récupération, nous avons deux équipes, l’une travaillant à Chennai et l’autre à Calcutta. Nous espérons récupérer Rs2,000 crore sans NCLT et après avoir pris en compte ce processus, le chiffre sera d’environ Rs 4.500 crore d’ici la fin de cette année. Nous menons également des enchères électroniques de biens immobiliers et d’autres recouvrements en vertu de la loi Sarfaesi et l’exercice prend progressivement de l’ampleur. Nous retournons également aux visites porte-à-porte de fonctionnaires au niveau des directeurs généraux pour recouvrer des prêts plus modestes. Il s’agit d’une sorte de stratégie du nom et de la honte pour faire pression sur les défaillants pour qu’ils effacent leurs cotisations.

Quel est votre ratio actuel d’adéquation des fonds propres? Y a-t-il des plans pour lever des capitaux?

Le ratio d’adéquation des fonds propres pour le trimestre de décembre était de 14,16% et même si vous tenez compte des NPA de la période de statu quo, il ne diminuerait que de 10 à 15 pb. De plus, cela n’inclut pas le crore de Rs 2 000 que nous avions levé en janvier 2021. Si cela est inclus, cela ira au-delà de 14%. Nous faisons deux choses maintenant.

Premièrement, nous surveillons notre portefeuille d’actifs pour évaluer les actifs pondérés en fonction des risques et qui est optimisé ou contrôlé en conséquence. Deuxièmement, nous avons levé 4 000 crores de Rs et le conseil a approuvé une nouvelle augmentation de capital d’environ 4 000 crores de Rs via QIP, FPO ou d’autres moyens. Nous espérons que le cours de l’action de la banque touchera bientôt sa valeur comptable et nous pourrons opter pour l’augmentation de capital d’ici le premier trimestre du prochain exercice.

