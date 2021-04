Interview | Nous voulons doubler les prêts aux MPME dans le cadre du programme de 59 minutes de SIDBI en 2021: Jinand Shah des prêts PSB en ligne

“Nous voulons augmenter au-dessus de 10 pour cent du taux sanctionné cette année.”

Crédit et financement pour MPME: Lancé par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2018, le programme d’approbation de prêt de 59 minutes du SIDBI pour les MPME n’a réussi à sanctionner que 2 29 883 prêts portant sur 75 944 crores de roupies au 31 mars 2021. La croissance des prêts sanctionnés est restée à un chiffre tandis que le taux de décaissement est resté au-dessus de 90 pour cent avec 2.14.534 prêts représentant Rs 62.105 crore décaissés jusqu’à la fin de FY21, selon les données du ministère des MPME. Cela représente 5,4% du crédit bancaire de 11,48 lakh crore Rs déployé en janvier de cette année pour les micro et petites entreprises, selon les données de RBI. Le programme, qui offre l’approbation de principe d’un prêt à terme ou d’un prêt de fonds de roulement aux MPME et autres de Rs 1 lakh à Rs 1 crore en 59 minutes, est conscient du fait qu’il est le défi majeur de pénétrer plus profondément dans le segment des MPME, selon Jinand. Shah, directeur général, Online PSB Loans qui gère le programme de prêt de 59 minutes de SIDBI. Dans une interaction avec Financial Express Online, Shah explique l’engagement avec les banques pour un décaissement de crédit plus rapide, un taux lent des prêts sanctionnés, une opportunité de marché adressable, des objectifs pour cette année, et plus encore. Extraits édités ci-dessous:

Le taux de décaissement trimestriel a été constamment supérieur à 90% de l’année dernière à mars de cette année. En fait, il n’a pas dévié de 93 p. Pensez-vous que les banques sont proactives en matière de prêts par le biais de ce programme?

Le ratio sanctionné / décaissement doit être supérieur à 90%. Lorsqu’une demande a été sanctionnée, elle ne nécessite guère de traitement supplémentaire pour le décaissement. S’il y a des retombées après la sanction, cela est principalement dû à des conditions préalables au décaissement non remplies par le demandeur. Après sanction si la demande n’est pas décaissée, il y a toujours une question sur la banque. Donc, au-dessus du ratio de 90 p. 100, c’est ce que nous voulons aussi continuer. Il y a quelques banques qui sont très actives et positives en ce qui concerne les sanctions et les décaissements, tandis qu’il y en a d’autres pour lesquelles nous devons pousser de notre côté. C’est aussi une question au niveau de la succursale car, disons, les succursales distantes prennent du temps à traiter, même si en fin de compte, il s’agit de la proactivité du directeur de la succursale. Donc, éduquer la branche est la chose la plus critique pour que ce programme réussisse.

Pensez-vous que les MPME connaissent bien le portail?

La connaissance du programme parmi les MPME est le plus grand défi. Cette année, nous visons à sensibiliser davantage ce public cible. Alors que le nombre de prêts sanctionnés et décaissés augmente, nous n’avons encore touché la pointe de l’iceberg que parce que le marché est énorme.

La croissance trimestrielle des demandes de prêts sanctionnés l’an dernier n’a été que d’environ 5 pour cent ou moins. Cherchez-vous à accélérer le taux de sanctions cette année?

Nous voulons croître au-dessus de 10 pour cent cette année. Nous voulions voir pendant les deux ou trois premières années depuis le lancement comment le portail fonctionne et si les banques sanctionnent les prêts à temps et si les sanctions se transforment également en décaissements. Nous voulions obtenir ces deux points de données correctement. Ici aussi, la sensibilisation des banques est importante pour garantir que les sanctions et les décaissements ont lieu. Le nombre que nous avons touché est assez petit par rapport au marché devant nous. Nous avons à peine touché 1 pour cent des MPME de 6,3 crores en Inde grâce à ce programme.

Vous voulez dire qu’il pourrait y avoir une croissance exponentielle des prêts aux MPME grâce à cette initiative, car le déficit de crédit dans le secteur des MPME est énorme?

Si nous créons une prise de conscience sur le portail, il y aura une croissance exponentielle. Cependant, nous voulons également nous assurer que l’infrastructure fonctionne. Si vous continuez à faire campagne sur une base de masse et si l’infrastructure ne fonctionne pas, cela créera beaucoup de teintes et de cris sur le marché. Par infrastructure, j’entends les banquiers qui prennent conscience, le processus est validé par toutes les banques, le taux de défaillance ou le ratio d’actifs non performants (NPA) est minuscule, alors seulement cela s’avère être un excellent portail à adopter pour les banques. Maintenant, nous nous concentrons davantage sur le front des MPME. Le délai d’exécution qui était auparavant de 60 à 90 jours pour les banques a été réduit à 7 à 10 jours maintenant. Les banques privées et les NBFC offraient des prêts contre propriété en 10 jours, ici sans propriété, le décaissement se fait en 10 jours. C’est une réussite. Ainsi, l’infrastructure est maintenant créée.

Combien de prêts envisagez-vous de sanctionner cette année et probablement d’ici la fin de l’année prochaine également?

Nos objectifs sont assez élevés mais nous aimerions atteindre le double du nombre de prêts sanctionnés actuels ou au moins 5 lakhs d’ici la fin de cette année et 10-15 lakhs d’ici la fin de l’année prochaine de prêts sanctionnés. Cet objectif est atteignable si les MPME sont au courant du programme et commencent à postuler, elles peuvent accéder au crédit car les banques doivent de toute façon prêter de l’argent aux MPME car il s’agit d’un secteur prioritaire. S’ils reçoivent des propositions qualifiées et vérifiées numériquement, ils voudront prêter. Les banques sont heureuses de prêter si leur coût de prêt est réduit. Donc, disons, si je fais tout le processus d’évaluation via le portail, le coût des prêts pour une banque est considérablement réduit. Les banques ont une bande passante limitée en termes de main-d’œuvre dans les agences. Par exemple, chaque succursale aurait trois personnes dans les zones rurales gérant l’épargne, les prêts, les recouvrements et divers programmes gouvernementaux. S’ils obtiennent une infrastructure numérique comme le programme de prêt de 59 minutes, 80% de leur travail de prêt est effectué par le système. Il ne s’agit que de KYC et d’une vérification manuelle à effectuer pour débourser le montant.

Vous souhaitez diversifier l’offre de crédit cette année?

Environ 60 à 65 pour cent des demandes de prêt sanctionnées appartiennent à des MPME des secteurs de la fabrication et des services, tandis que le commerce vertical représente 30 à 35 pour cent supplémentaires. Cette année, nous chercherions à étendre l’offre de produits à quelque chose comme le prêt de véhicule utilitaire pour les MPME car aujourd’hui, nous n’avons pas de produit de prêt pour acheter un véhicule utilitaire via le portail de prêt de 59 minutes.

