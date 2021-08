Interview : Nous voulons être un acteur majeur dans le secteur de la transmission, déclare Praveer Sinha, MD & CEO, Tata Power

Le trimestre de juin a non seulement été témoin de l’impact de la deuxième vague, mais aussi de violents cyclones sur les côtes est et ouest de notre pays.

Praveer Sinha, directeur général et PDG de Tata Power, a déclaré à Vikas Srivastava que la société avait de grands projets pour le secteur de la transmission d’énergie. Des moyens de croissance organiques et inorganiques sont envisagés, a-t-il déclaré. Extraits :

Comment la deuxième vague de Covid-19 a-t-elle impacté votre performance opérationnelle ?

Le trimestre de juin a non seulement été témoin de l’impact de la deuxième vague, mais aussi de violents cyclones sur les côtes est et ouest de notre pays. Ce fut une période très difficile, mais nous avons pu afficher de bons résultats soutenus par des performances opérationnelles constantes. Les fortes marges dans l’activité charbon ont aidé et nous avons également limité les pertes de l’unité de Mundra en opérant à une disponibilité de l’usine et un PLF inférieurs.

Malgré un chiffre d’affaires et un PAT solides, les marges opérationnelles sont en baisse de 300 points de base.

Notre efficacité de facturation et de collecte a été affectée par Covid-19 dans nos discothèques Odisha nouvellement acquises. La pandémie a également retardé l’exécution de certains de nos projets EPC dans les énergies renouvelables. De plus, la pénurie de conteneurs pour l’importation d’équipements solaires a entraîné une augmentation de trois à quatre fois des prix des conteneurs au cours du trimestre ainsi qu’une augmentation des prix des modules solaires. Ce sont quelques-unes des choses cycliques qui ont affecté nos marges. Cependant, les choses s’annoncent beaucoup mieux au deuxième trimestre avec des améliorations en juillet et en août. Même les prix des conteneurs ont considérablement baissé par rapport au pic que nous avons connu au premier trimestre.

Quelle est la mise à jour sur InvIT pour l’activité renouvelable annoncée l’année dernière ?

Initialement, l’InvIT était destiné uniquement aux projets de production à grande échelle, mais nous essayons maintenant de combiner le portefeuille complet des énergies renouvelables de fabrication, EPC, à l’échelle des services publics, solaires sur toit, pompes solaires et activités de recharge de véhicules électriques. Cela nécessite plus d’efforts pour suivre le processus et s’assurer que toutes les opportunités de croissance futures sont pleinement saisies pour les différentes entreprises et cela rassure les investisseurs potentiels.

Quel est le statut de la fusion annoncée de Coastal Gujarat Power avec la société mère ?

Le processus de fusion est en cours et en bonne voie pour obtenir les approbations statutaires nécessaires. La performance de Mundra a été affectée en raison de la hausse des prix du charbon importé et de la baisse de la demande en raison du verrouillage mené par Covid. Cependant, sur une base combinée, les activités d’extraction de charbon et Mundra ont donné des résultats positifs. La hausse des prix du charbon a eu un impact positif sur nos activités d’extraction de charbon en Indonésie, ce qui a atténué les pertes à Mundra. L’obligation du marché intérieur ou DMO, qui restreint les fournisseurs à vendre une partie de leurs produits extraits sur le marché intérieur en Indonésie, n’a pas affecté nos opérations minières, car il n’y a pas eu de pénurie de charbon en Indonésie au cours du trimestre.

Envisagez-vous de réintégrer le secteur de la transmission?

Il y a près de Rs 4 lakh crore d’opportunités dans l’espace de transmission au cours des 10 prochaines années, le gouvernement indien ciblant une capacité d’énergie renouvelable de 450 GW d’ici 2030. Grâce à notre expérience dans les entreprises de T&D de Delhi et de Mumbai, nous prévoyons d’avoir un greenfield projets de transmission et également en examinant les options d’acquisitions dans l’espace de transmission. Nous voulons être un acteur important en participant à des projets de transport interétatique et intraétatique. Des discussions sont en cours sur les cibles d’acquisition.

