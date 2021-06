Interview NPR de la duchesse Meghan pour promouvoir “The Bench”: “C’est une histoire d’amour” .

La duchesse de Sussex a fait une interview pour promouvoir The Bench. Une. C’est un énorme flex. Apparemment, Meghan a fait cette interview la veille de la naissance de Lilibet, ce qui signifie qu’elle a été menée avant la sortie de The Bench, mais NPR l’a conservée jusqu’à ce que The Bench soit un best-seller du New York Times. Je veux dire, je suppose que Meghan savait que l’interview ne serait pas diffusée pendant quelques semaines, donc ce n’est pas comme si NPR s’y tenait pendant un jour de pluie ou quelque chose du genre. L’interview elle-même n’était qu’une conversation froide sur le livre pour enfants et ses inspirations pour celui-ci. L’illustrateur, Christian Robinson, faisait également partie de l’interview. Quelques faits saillants :

Meghan a offert à Harry un banc pour sa première fête des pères : « Comme la plupart d’entre nous, allez, qu’est-ce que je vais leur offrir en cadeau ? Et je pensais que je voulais juste quelque chose de sentimental et un endroit où il pourrait avoir un peu de port d’attache avec notre fils », a déclaré Meghan. Et sur une petite plaque à l’arrière du banc, elle a écrit un poème, sur les moments qu’elle espérait qu’ils partageraient sur ce banc. « Ceci est votre banc », lit-on dans le poème, « Où la vie commencera/Pour vous et notre fils/Notre bébé, nos parents. »

Moments tranquilles avec Harry & Archie : «Je trouve souvent, et surtout au cours de la dernière année, je pense que beaucoup d’entre nous ont réalisé à quel point il se passe dans le calme. C’était définitivement des moments comme ça, les regarder par la fenêtre et regarder [my husband] juste, vous savez, le bercer pour l’endormir ou le porter ou, vous savez… ces expériences vécues, d’après mon observation, sont les choses que j’ai infusées dans ce poème.

Demander à Christian Robinson de travailler avec un médium différent, l’aquarelle : «Je voulais qu’il essaie quelque chose d’un peu nouveau et travaille à l’aquarelle. Et c’était précisément parce que je sentais juste que lorsque vous parlez de masculinité et de paternité, cela ne peut souvent pas paraître avec la même douceur que je recherchais vraiment pour ce livre. Et je voulais juste que cela soit presque éthéré et léger et Christian a pu utiliser ce médium et créer les plus belles images. »

Pourquoi divers pères sont représentés : «En grandissant, je me souviens tellement de ce que ça faisait de ne pas se voir représenté. N’importe quel enfant ou n’importe quelle famille peut, espérons-le, ouvrir ce livre et s’y voir, qu’il s’agisse de lunettes ou de taches de rousseur ou d’une forme corporelle différente ou d’une ethnie ou d’une religion différente.

Une histoire est venue d’un voyage USO : Une représentation que Meghan dit qu’elle souhaitait particulièrement inclure dans The Bench était celle d’une famille de militaires. Il y a des années, elle était en tournée USO avec un sergent du Texas. “Il m’avait raconté comment il n’avait pas pu apprendre à son fils à jouer au catch parce qu’il était absent”, dit Meghan. “Et donc lui et son fils s’envoyaient cette balle de baseball du Texas à l’Afghanistan et écrivaient la date dessus.”

Elle a inclus des touches personnelles dans le livre : Comme sa fleur préférée, la fleur préférée de sa belle-mère et, bien sûr, les poulets de sauvetage de la famille. « J’avais besoin de mes filles là-dedans », dit Meghan.

Elle espère que l’histoire est universelle : « C’est une histoire d’amour. Il s’agit vraiment de grandir avec quelqu’un et d’avoir cette connexion profonde et cette confiance pour que, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, vous sachiez que vous aviez cette personne. J’espère vraiment que les gens pourront voir cela comme une histoire d’amour qui transcende l’histoire de ma famille.

D’après le peu que nous avons vu de la propriété Montecito des Sussex, il semble que Meghan ait offert à Harry un nouveau banc lorsqu’ils ont déménagé! Je suppose que le vieux banc est toujours à l’extérieur de Frogmore Cottage dans le complexe du château de Windsor. Je me demande si Eugénie et Jack Brooksbank s’assoient jamais sur le vieux banc ? Meghan m’a fait craquer lorsqu’elle a qualifié les poulets de sauvetage de “mes filles”. J’habite à côté de gens qui élèvent des poulets et des coqs et… les poulets sont adorables. Les coqs, pas tellement. J’ai aussi aimé que Meghan parle de l’inspiration pour les images d’un père, en uniforme, rentrant chez lui avec son enfant – elle était clairement inspirée (comme elle le dit) par ses voyages USO et cette image n’est pas censée représenter Harry.

Voici l’entretien. Il y a plus ici ! Archie aime apparemment The Bench et il aime tous les livres !

