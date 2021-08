Interview Old Friends Dog Game : Toucher éternellement le cœur des joueurs

Passez du temps sur Facebook et vous aurez probablement entendu parler de Old Friends Senior Dog Sanctuary. L’organisation à but non lucratif basée dans le Tennessee est exactement ce que son nom l’indique, un foyer d’accueil permanent pour les chiens âgés. Ces chiens ont conquis le cœur de millions de personnes au fil des ans, et la devise du sanctuaire, “Là où l’amour ne vieillit jamais”, résonne encore et encore.

Quiconque est familier avec le sauvetage d’animaux sait que les chiens âgés sont souvent négligés en faveur des chiots plus jeunes. Les personnes âgées ont tendance à avoir des problèmes médicaux et des handicaps à un âge avancé, ce qui entraîne des taux plus élevés d’euthanasie dans les refuges. Cela, et certaines familles ne veulent pas adopter un chien qui n’a plus que quelques années. Mais ces chiens méritent aussi de l’amour et des maisons merveilleuses. Ils ne valent pas rien simplement parce qu’ils ne sont plus aussi jeunes qu’avant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le développeur Runaway Play a été tellement inspiré par le sanctuaire et son histoire qu’il a créé un jeu basé sur Old Friends. J’ai eu la chance d’interviewer Zoe Hobson, PDG de Runaway Play, avant la sortie mobile de Old Friends Dog Game. Si vous souhaitez soutenir Old Friends Senior Dog Sanctuary et sa mission, nous vous encourageons à faire un don via son site Web.

Android Central : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour développer le Old Friends Dog Game ? S’inspire-t-il de Nintendogs ?

Zoé Hobson : Old Friends s’inspire du Old Friends Senior Dog Sanctuary ainsi que de notre souci constant de développer des jeux basés sur la nature. Bien que Nintendogs soit un excellent jeu et auquel nous avons tous aimé jouer, ce n’était pas une inspiration directe pour ce jeu.

Le concept de Old Friends est né de la directrice créative de Runaway, Emma Johannson, et de la directrice narrative, Lisa Blakie. Emma et Lisa étaient des fans et des partisans de longue date de Old Friends Senior Dog Sanctuary et achetaient fréquemment des marchandises pour soutenir leurs collectes de fonds et suivaient toutes leurs mises à jour sur les réseaux sociaux. Avec leur avance, nous nous sommes inspirés des personnes incroyables et des résidents canins du sanctuaire de la vie réelle – chacun des chiens du jeu est basé sur de vrais résidents canins du sanctuaire pour chiens Old Friends Senior. Nous pensons que le concept d’Old Friends n’est pas seulement un jeu de rêve pour Runaway, mais qu’il correspond également à notre vision de mettre sur le marché des jeux relaxants inspirés de la nature.

Source : Jeu en fuite

Quels sont vos espoirs pour le jeu après son lancement ? Il est clair que vous souhaitez sensibiliser à l’adoption de chiens âgés. Comment espérez-vous que ce jeu vous aidera?

Hobson : Il est vraiment important pour nous que ce jeu soit un jeu merveilleux en soi – très amusant pour les utilisateurs à jouer tout en construisant leur propre sanctuaire et en prenant soin de leurs chiens résidents. Le message le plus important que nous voulons partager avec les joueurs est que les chiens seniors sont de merveilleux compagnons ; c’est pourquoi nous avons décidé de faire ce jeu sur l’amitié. Avoir chacun des chiens du jeu basé sur de vrais chiens résidents du Old Friends Senior Dog Sanctuary signifie que les joueurs qui apprennent à connaître ces personnages adorables peuvent en apprendre davantage sur les chiens âgés et sympathiser avec eux. En fait, apprendre à connaître chaque chien est un élément clé du jeu, de sa nourriture préférée au type de jouet avec lequel il préfère jouer.

De plus, nous visons à faire connaître le sanctuaire. Cet objectif de sensibilisation a été intégré aux décisions de conception du jeu, à la planification marketing et à la planification du lancement. Notre objectif était de créer un jeu où les joueurs sont capables de créer de véritables liens émotionnels non seulement avec les personnages et les chiens dont ils s’occupent, mais aussi avec le sanctuaire réel que leur jeu contribue à soutenir. Nous avons déjà entendu du sanctuaire que ceux qui ont joué à la version bêta du jeu sur le Google Play Store ont approché le sanctuaire pour proposer leur aide et ont même postulé pour des emplois !

Source : Jeu en fuite

Quelles activités spécifiques les joueurs pourront-ils faire ? Combien d’heures en moyenne pensez-vous que les joueurs y passeront ?

Hobson : Le jeu Old Friends donne aux joueurs la possibilité de découvrir ce que c’est que de gérer un véritable sanctuaire pour chiens. Les activités comprennent les soins et la confiance avec les résidents des chiens, la préparation de friandises pour eux et la découverte de celles qui sont leurs préférées, la décoration du sanctuaire et la construction de meubles, le nettoyage du sanctuaire, la publication des résidents des chiens sur une plate-forme de médias sociaux en jeu et la réalisation de mini -jeux pour débloquer de nouveaux prix. De plus, le jeu est conçu avec un style de narration “choisir un chemin” basé sur les histoires réelles des vrais chiens du Old Friends Senior Dog Sanctuary.

Le but du jeu n’est pas le nombre d’heures que les joueurs peuvent pointer, mais les interactions quotidiennes régulières avec les résidents des chiens, les voisins virtuels et le “Blog des chiens” dans le jeu. Le jeu est plus une expérience holistique que d’avoir un objectif particulier à atteindre ou des heures à enregistrer. Puisqu’il s’agit d’un jeu amusant et hautement interactif, rempli de nombreuses tâches d’entretien pour assurer l’entretien de votre sanctuaire et le bonheur des résidents canins, les joueurs peuvent y consacrer autant ou aussi peu de temps qu’ils le souhaitent et avoir toujours un très expérience significative de toute façon.

Je sais qu’au cours du développement, certains chiens sont passés par le Rainbow Bridge. Avez-vous l’intention de commémorer ces chiens de quelque manière que ce soit?

Hobson : Bien que nous n’ayons pas fait directement référence au Rainbow Bridge dans le jeu, certains des résidents canins qui ont influencé les personnages à fourrure du jeu ont malheureusement traversé le pont depuis que nous avons commencé la production et choisi le casting principal. Le jeu se déroule dans une réalité où tous les chiens sont vivants et présents, et nous aimons le voir comme ces chiens sont capables de vivre éternellement dans le jeu et de continuer à toucher le cœur de tous ceux qui jouent.

Source: Old Friends Senior Dog Sanctuary

Continuerez-vous à mettre à jour le jeu après son lancement pour inclure de nouveaux chiens qui ont été accueillis dans le sanctuaire ?

Hobson : Les mises à jour du jeu se poursuivront après le lancement, y compris des événements réguliers comme notre événement Bake-Off de septembre. Plus de chiens du sanctuaire seront ajoutés ainsi que de nouveaux objets passionnants à gagner et à collectionner ! Nous avons prévu des mises à jour amusantes pour Halloween et la période des fêtes.

Les bénéfices du jeu profiteront-ils au sanctuaire actuel ?

Hobson : Oui. Bien que le moyen le plus direct de profiter au sanctuaire est de leur faire un don directement, nous prévoyons également d’utiliser une partie des bénéfices du jeu pour parrainer un chien différent chaque mois au sanctuaire pour chiens âgés Old Friends. Parrainer un chien, c’est payer tous ses frais pour une année complète de garde. Nous avons déjà commencé ce pré-lancement en parrainant un incroyable résident du sanctuaire appelé Mack, qui est d’ailleurs le premier chien que vous rencontrez lorsque vous jouez au jeu. Nous avons également conçu une gamme de produits dérivés basée sur les chiens du jeu, qui seront vendus directement par le sanctuaire, tous les bénéfices leur étant reversés.

Source : Jeu en fuite

Si le jeu devient suffisamment populaire, pourriez-vous voir des ports PC ou console potentiels ?

Hobson : Alors que le jeu est sur le point d’être lancé sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store, nous aimerions voir ce jeu joué par autant de personnes que possible et pour en savoir plus sur les joies de s’occuper des chiens âgés ainsi que sur l’incroyable travail qu’ils font au refuge pour chiens âgés Old Friends. Le portage du jeu sur PC ou consoles de jeu est quelque chose dont nous avons discuté en interne et que nous envisageons activement de faire à l’avenir.

Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui envisagent d’adopter un chien âgé ?

Hobson : Les chiens âgés ont encore beaucoup d’amour à donner et sont malheureusement souvent oubliés. Nous espérons que grâce à notre jeu et au partenariat avec le Old Friends Senior Dog Sanctuary, nous pourrons faire prendre conscience des joies et des sentiments gratifiants qui accompagnent l’établissement d’une connexion et la prise en charge d’un chien plus âgé.

Où l’amour ne vieillit jamais

Depuis que ce jeu a été annoncé, je savais que je le classerais parmi les meilleurs jeux Android. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un amoureux des chiens, et je suis extrêmement reconnaissant à Runaway Play de m’avoir donné l’opportunité d’interviewer l’équipe et, espérons-le, de sensibiliser à l’adoption de chiens âgés.

* Old Friends Dog Game sortira sur Android et iOS le 12 août 2021. *

À la maison pour toujours

Jeu de chien de vieux amis

Où l’amour ne vieillit jamais

Les chiens âgés méritent aussi de l’amour, et Old Friends Dog Game vous permet de créer un sanctuaire pour prendre soin d’eux, cimentant à jamais les chiens sur lesquels ils reposent dans votre cœur. Les bénéfices seront utilisés pour parrainer un chien dans le véritable sanctuaire du Tennessee.