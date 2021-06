Interview : PALLAVI PURI, directeur commercial et responsable du contenu, Tata Sky : nous avons une approche axée sur le contenu pour la promotion de l’application Tata Sky Binge

L’objectif est de les aider à élargir la portée de leurs offres et nous renforçons notre portefeuille de contenu pour nos abonnés, ce qui en fait un scénario gagnant-gagnant pour tous.

L’application Tata Sky Binge est désormais disponible sur votre smartphone. Cette initiative de l’une des principales plateformes de télévision payante en Inde vise à offrir un divertissement de qualité à tous les téléspectateurs sur les écrans de leur choix. « Cela est en phase avec nos efforts visant à rendre nos produits disponibles à un public plus large. Nos abonnés peuvent désormais accéder à leur choix de contenu OTT, sur grand et petit écran, à la maison ou en déplacement, le tout avec une interface unifiée, un abonnement et une connexion uniques », Pallavi Puri, directeur commercial et

La responsable du contenu, Tata Sky, a déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Vous avez introduit l’application Binge à deux niveaux de prix intéressants. Quelle est la stratégie derrière cela?

Le lancement de l’application mobile Tata Sky Binge est en phase avec nos efforts visant à rendre nos produits disponibles à une plus large couche de public. Après l’édition Binge Fire TV Stick-Tata Sky et Binge+ Smart STB, l’application mobile Binge a toujours été la prochaine étape pour nous. L’idée derrière le lancement à deux niveaux de prix différents – Rs 149 et Rs 299 était de donner aux abonnés le choix du contenu et le choix de l’écran et de répondre au segment d’audience qui préfère une expérience de visionnage de contenu plus personnalisée.

Qu’est-ce qui fait de Tata Sky Binge une meilleure proposition que les autres applications groupées ?

Certaines des fonctionnalités clés qui nous distinguent sont notre proposition de connexion unique et de paiement unique ainsi qu’une interface unifiée riche qui permet aux utilisateurs de découvrir et de parcourir le contenu des meilleures applications OTT. Nous avons une approche axée sur le contenu pour promouvoir et positionner Binge. Ainsi, le contenu de plusieurs services de diffusion en continu est organisé dans des catégories telles que les nouveautés, les films populaires, les tendances actuelles, etc., ce qui facilite la découverte du contenu, encourageant ainsi les gens à arrêter de chercher et à commencer à regarder du contenu, à partir de 10 genres et 12 langues, le tout sur une plate-forme.

Quel type de réponse attendez-vous du lancement de l’application Binge ?

Tous les abonnés Tata Sky dotés de smartphones peuvent désormais profiter d’une expérience de visionnage de contenu saine via l’application Binge. Nous pensons que les segments d’audience qui préfèrent une expérience de visualisation de contenu plus personnalisée et accessible en déplacement apprécieront et profiteront de cette application. Avec une offre intégrée qui étend un large choix de contenu à partir d’applications OTT premium avec un seul abonnement mensuel et un seul paiement, nous sommes convaincus du succès de l’application. L’objectif initial est de vulgariser l’application et d’établir ses avantages.

Quelle est la nature du partenariat de Binge avec les acteurs OTT et quel type de contenu reçoit le plus d’audience sur Binge ?

Nous sommes heureux de nous être associés à certains des meilleurs acteurs OTT du secteur pour le service Tata Sky Binge. Les partenaires et nous-mêmes sommes d’accord sur l’objectif commun de fournir le meilleur du divertissement à notre public cible. L’objectif est de les aider à élargir la portée de leurs offres et nous renforçons notre portefeuille de contenu pour nos abonnés, ce qui en fait un scénario gagnant-gagnant pour tous.

Alors que les films contribuaient initialement à la majeure partie de l’audience, au cours de la dernière année, nous avons constaté une tendance à l’engagement de plus en plus important sur les séries Web, à tel point que maintenant, c’est à une répartition presque égale. Action, drame, comédie sont les catégories de contenu les plus populaires. L’hindi est la langue la plus consommée, suivi de l’anglais. Nous obtenons également un bon engagement sur le contenu d’autres langues.

Est-ce que davantage de joueurs OTT seront intégrés à la plate-forme ?

Nous évoluons et améliorons constamment notre offre de contenu pour nos abonnés, ce qui nous permet d’avoir presque tous les principaux acteurs OTT à bord. Nous continuerons à ajouter à la liste pour nous assurer que les choix de divertissement et de contenu sont illimités pour nos abonnés.

