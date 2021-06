Interview : Prashant Pitti, co-fondateur et directeur exécutif, EaseMyTrip

Selon Goldman Sachs, l’industrie de l’OTA devrait croître de 15 à 20 % chaque année au cours des cinq prochaines années.

Le secteur des voyages et du tourisme, ébranlé par la deuxième vague, fonde ses espoirs sur la demande refoulée d’une lente reprise. Pour tenter d’augmenter les réservations, EaseMyTrip incite les voyageurs vaccinés et s’est récemment lié à Justdial. Prashant Pitti parle à Sheena Sachdeva de ce que cela implique de rester rentable, de sa politique de « pas de frais de commodité », et plus encore.

EaseMyTrip a connu une croissance de 50 % en glissement annuel depuis 2016. Votre politique « pas de frais de commodité » vous aidera-t-elle à s’étendre davantage ?

Depuis 2008, EaseMyTrip est confronté à une concurrence féroce de la part d’entreprises fortement financées. En tant qu’OTA, nous avons toujours été bootstrap. Nous avons dû créer un centre de coûts allégé. Les frais de commodité ne sont rien d’autre qu’un nombre qui peut être noté dans les livres de l’entreprise. Au cours des dernières années, les entreprises de notre industrie ont augmenté les frais de commodité, tandis que nous avons maintenu notre politique intacte. Nous facturons des frais de commodité uniquement lorsqu’un client utilise un coupon de réduction sur la plateforme.

De plus, nos coûts et nos dépenses sur tous les fronts sont inférieurs à ceux des autres sur une base GMV. Dans l’industrie du voyage et du tourisme, les entreprises n’ont que quatre coûts : les remises, le marketing, les employés et les autres dépenses administratives. EaseMyTrip s’est principalement développé grâce au bouche à oreille. D’autres entreprises sont prises dans le cercle vicieux de devenir rentables grâce à des frais de commodité supplémentaires ; alors que nous considérons les frais de commodité comme un outil pour devenir viral et fidéliser nos clients pendant une longue période. Au cours des quatre à cinq dernières années, notre taux de répétition des transactions a été de 86 %.

Sur d’autres plateformes OTA, les clients se sentent trompés lorsqu’après avoir réservé un billet, y compris les repas, les sièges, etc., des frais de commodité supplémentaires sont facturés. Cependant, du point de vue d’un client, EaseMyTrip apparaît comme étant intègre.

Quel a été l’impact de la pandémie sur votre entreprise? Dans quelle mesure les réservations ont-elles augmenté au troisième trimestre de l’exercice 21 ?

La deuxième vague a eu un impact sur l’ensemble de l’industrie du tourisme, bien que les troisième et quatrième trimestres de l’exercice 21 aient été bons. Au cours de l’exercice 21, nos revenus ont diminué de 31% par rapport à l’exercice 20, en raison des restrictions de voyage au cours du premier semestre 2020. Au quatrième trimestre de l’exercice 21, EaseMyTrip a enregistré un bénéfice net de 30,5 crore de Rs, contre un bénéfice de Rs. 3,6 crore au cours de la même période de FY20.

Dans quelle mesure la baisse des réservations d’entreprise a-t-elle affecté votre entreprise ?

Les réservations d’entreprise jouent un rôle infime dans le modèle commercial d’EaseMyTrip. Dans l’ensemble, au cours de l’EX20, 87 % de notre activité provenait des réservations des consommateurs, 10 % des agences de voyages et 3 % des réservations des entreprises. Cependant, pour les autres OTA, 80% de l’activité dépend des réservations d’entreprise, à cause desquelles ils sont confrontés à des problèmes. Nous avons récemment lancé un chatbot permettant aux consommateurs de réserver des billets d’avion via WhatsApp. Cette fonctionnalité donne une notification de toute augmentation du prix d’un billet d’avion, une fois l’option de vol sélectionnée.

En 2019, vous aviez des projets d’expansion à l’international. Comment ça s’est passé ?

EaseMyTrip a créé de petites filiales à Londres, Singapour et Dubaï – ces endroits ont une énorme population indienne. En raison du Covid, les voyages internationaux sont touchés. Mais nous sommes certains qu’il va rebondir. Il y a une énorme demande refoulée.

L’industrie du voyage et du tourisme s’attend à ce que la reprise soit lente. Comment envisagez-vous la trajectoire de croissance d’EaseMyTrip ?

Nous avons été en mesure de rendre public alors que nos concurrents sont témoins de pertes. Il y a une pression sur les autres entreprises pour qu’elles deviennent rapidement rentables. Dans notre industrie, il n’y a que quelques façons de devenir rentable : diminuer les remises et les coûts de marketing, et augmenter les frais de commodité. Nous serons les bénéficiaires de ces phénomènes à l’avenir si nos concurrents s’orientent dans cette direction.

Au cours de l’EX20, nous avons augmenté de 47 % en termes de revenus bruts de réservation. Selon Goldman Sachs, l’industrie de l’OTA devrait croître de 15 à 20 % chaque année au cours des cinq prochaines années. En raison de la pandémie, les gens sont moins dépendants des agents de voyages et des vents favorables sont attendus à mesure que de plus en plus d’hôtels et d’aéroports arrivent. Nous offrons des rabais supplémentaires aux clients qui se font vacciner. Nous voyons une bonne réponse à cela.

De plus, grâce à notre partenariat avec Justdial, nous ouvrons des voies pour servir plus de clients. Nous nous sommes également récemment associés à Intermiles.com, une plate-forme pour échanger des points de vol.

