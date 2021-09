INTERVIEW : Ramesh Iyer, vice-président et directeur général, Mahindra Finance : « Les flux de trésorerie des clients sont meilleurs maintenant, mais pas suffisants pour régler tous les arriérés »

J’ai toujours eu bon espoir que la saison des festivals après la mousson soit dynamique, et je continue d’être de cet avis.

Mahindra & Mahindra Financial Services, qui avait fait état d’un ratio d’actifs non performants bruts de 15,5% à fin juin 2021, a vu son efficacité de recouvrement grimper à 97% en août. L’environnement commercial s’améliore et les flux de trésorerie des clients se sont améliorés, mais pas encore dans une mesure où ils peuvent régler tous leurs passifs passés, a déclaré à Shritama Bose Ramesh Iyer, vice-président et directeur général de Mahindra Finance. Extraits :

Vous avez dit que votre efficacité de collecte s’est améliorée, mais quel est le sentiment que vous avez du terrain en termes d’environnement commercial ?

Même au premier trimestre, sur une base de 90 jours, si un client ne travaille que pendant 15 à 20 jours, vous ne vous attendez pas à ce que les choses changent là-bas. Mais, si vous ne le considérez pas comme l’ensemble du trimestre, mais à partir du 15 juin, après l’ouverture des choses, nous avons constaté une amélioration du sentiment. Pendant tout le mois de juillet, les choses redevenaient normales. Le mois d’août a encore été un bon mois, où les activités ont commencé. Mais, est-il juste de dire que tout est revenu à la normale ? Je dirais que la réponse est toujours non. Si vous regardez les États du nord-est, les blocages se poursuivent. Le Kerala a sa part de problèmes, le Maharashtra a des problèmes par intermittence.

Pourtant, si je devais marquer le premier trimestre sur une échelle de 10, je lui donnerais un 3, et en juillet-août, il est passé à 7. Les clients sont de retour chez les concessionnaires, voulant acheter des véhicules, nous voyons eux venant aux succursales pour effectuer des paiements. Nos propres employés sont capables de voyager, de rencontrer des clients et d’obtenir leur argent. Les flux de trésorerie des clients se sont améliorés, mais pas au point de payer immédiatement leurs cotisations à partir d’avril-mai-juin. Ce sont des gens qui doivent gagner chaque jour, chaque semaine pour rembourser leurs prêts. Ils gagnent assez pour payer leurs prêts actuels à coup sûr et une petite partie du passé (passif), et donc, au cours des deux ou trois prochains trimestres, vous verrez que tout ce que nous avons vu accumulé au premier trimestre serait complètement récupéré.

La mousson plus faible que prévu a-t-elle nui aux affaires ?

La faiblesse est globale, mais si vous regardez les marchés les plus pertinents du point de vue de la culture, comme le Maharashtra et le Madhya Pradesh, ils ont obtenu une moyenne plus (pluies). Ils ont déjà un bon niveau d’eau et le semis a été bien fait à temps. La récolte sera donc bonne.

La saison des fêtes s’est installée. Est-ce que cela aide les décaissements?

La réponse claire est oui. Au début, il y avait tellement de négativité que les gens attendaient avec impatience un petit événement pour commencer à se sentir mieux. En ce sens, les festivals qui se sont déroulés étaient assez excitants. La fréquentation des concessionnaires est très élevée. En fait, le problème est vraiment la disponibilité des véhicules plutôt que la demande de véhicules en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement de certains OEM (fabricants d’équipement d’origine). J’ai toujours espéré que la saison des festivals après la mousson sera dynamique, et je continue de partager ce point de vue.

Les hausses de prix des équipementiers ont-elles affecté la demande ?

Les personnes qui souhaitent échanger leurs anciens véhicules ne seront pas trop affectées car leur ancien véhicule leur rapportera un meilleur prix. Le segment personnel n’est normalement pas affecté par cela. C’est dans le segment des véhicules utilitaires que l’on constate le plus de réactions aux révisions de prix. Leurs tarifs de fret doivent être réinitialisés ou le tarif passager doit être réinitialisé. Malheureusement, parallèlement à la hausse des prix des véhicules, même les coûts des intrants en termes de carburant et d’autres choses ont augmenté. Certainement, il y aura une réinitialisation des tarifs de fret et des tarifs passagers. Il y aura donc un décalage, c’est sûr, mais je ne serai pas surpris de voir les taux de fret commencer à augmenter dans un mois ou deux. Le retard est dû au fait que le facteur de charge n’est toujours pas suffisant pour que les véhicules soient très occupés. En attendant, si l’économie s’ouvre, cela pourrait ne pas se produire.

Dans quelles catégories le stress est-il le plus prononcé ?

Les catégories restent les mêmes que ce que nous avons vu initialement, à savoir les opérateurs d’autobus scolaires, ce qui peut prendre un autre quart ou deux. Les centres touristiques démarrent normalement en hiver, puis les véhicules touristiques peuvent démarrer. La plupart des bureaux ouvrent à partir d’octobre et, par conséquent, l’activité de regroupement de taxis va reprendre. Le quatrième est le segment des passagers à trois roues, où le mouvement des personnes doit commencer. Ce sont les quatre segments du côté transport de personnes. Côté transport de marchandises, les véhicules utilitaires doivent démarrer, ce qui ne fait que commencer. Si cela continue, ce segment devrait également commencer à s’améliorer à partir de janvier.

