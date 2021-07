Interview : Ramneek Khurana, co-fondateur, Lenskart

Nous effectuons actuellement plus d’un demi-million d’examens de la vue et d’envois de lunettes par mois avec notre réseau d’applications mobiles en ligne et plus de 700 magasins omnicanaux, déclare Khurana.

Outre les 95 millions de dollars levés auprès de la société de capital-investissement KKR, Lenskart a investi et acquis des plateformes technologiques (Tango Eye, Daily Joy) et renforcé son équipe d’analyse dans le but de se développer. Ramneek Khurana a déclaré à Sapna Nair que la société de lunettes était optimiste quant au renforcement de la chaîne d’approvisionnement et des opérations technologiques afin de multiplier par dix sa capacité à expédier des lunettes.

L’année dernière a vu de nombreuses entreprises se déplacer en ligne. Dans quelle mesure cela a-t-il été un défi pour Lenskart, étant donné que le toucher et la sensation sont un rouage crucial dans l’industrie de la lunetterie ?

La pandémie a changé la donne non seulement pour le secteur de la vente au détail et de la fabrication, mais aussi pour les entreprises. Le passage à un écosystème numérique, qui a fait que les gens acceptent la culture du travail et de l’apprentissage virtuels comme la nouvelle norme, a entraîné une augmentation du temps passé devant un écran. Notre modèle de chaîne d’approvisionnement vertical bien exploité nous a permis de servir nos clients sans aucune entrave. Nous avons pu identifier les principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs lors de leur transition vers le support en ligne pour passer des commandes au cours de cette période, et avons travaillé en arrière sur nos solutions technologiques pour y remédier. Par exemple, les tailles de lunettes ne sont pas comprises, contrairement à la taille des t-shirts ou des chaussures. Pour résoudre ce problème, nous avons lancé un outil basé sur l’apprentissage automatique dans lequel les utilisateurs peuvent prendre un selfie, et notre algorithme propose une sélection de lunettes qui leur conviennent.

Les utilisateurs veulent avoir une idée réelle de l’apparence des lunettes sur leur visage avant de passer la commande. Pour cela, nous avons travaillé sur une technologie de réalité augmentée qui donne à l’utilisateur la possibilité de retourner ses lunettes sur son visage en donnant simplement accès à la caméra de son appareil. En outre, les utilisateurs peuvent désormais voir leurs prescriptions dès le départ lorsqu’ils se connectent à l’application Lenskart. C’est ce que nous avons capturé sur la base de leur achat précédent ou de tests oculaires à l’un des points de contact Lenskart.

Dans quelle mesure votre part de revenus en ligne et hors ligne a-t-elle changé pendant la pandémie ? Quel sera l’objectif à l’avenir ?

Nous nous sommes positionnés comme une marque omnicanale dès le début. Avec la pandémie, notre part en ligne a considérablement augmenté. Avec l’intégration de notre technologie et de notre chaîne d’approvisionnement verticale, le nombre de clients en ligne a plus que doublé par rapport à la période pré-pandémique. Le renforcement des deux canaux restera notre domaine d’intervention, mais cela dépendra également de l’évolution de la situation pandémique.

Lenskart a récemment levé 95 millions de dollars. Où ces fonds seront-ils versés?

Une partie importante des efforts ira principalement dans deux domaines : la chaîne d’approvisionnement – nous travaillons sur la plus grande installation automatisée pour la fabrication de lunettes avec la capacité de servir plusieurs millions de lunettes par mois – et l’intensification de nos avancées technologiques.

Quels types d’avancées technologiques sont en vue ? Vous avez renforcé votre équipe d’analyse et créé un pôle technologique à Hyderabad…

Dans notre pays de plus d’un milliard, 600 millions de personnes ont besoin de lunettes ; dans le monde, 4,5 milliards de personnes ont besoin d’une correction de la vue. Parmi ceux-ci, seule une fraction utilise la correction de la vision en raison du manque de sensibilisation et du manque de solutions abordables. Lenskart a été fondée pour combler cette lacune. Nous effectuons actuellement plus d’un demi-million d’examens de la vue et d’envois de lunettes par mois avec notre réseau d’applications en ligne et mobiles et plus de 700 magasins omnicanaux.

D’un point de vue technologique, notre travail se poursuivra dans trois directions : rendre l’expérience d’achat en ligne plus fluide grâce à la vision par ordinateur, la réalité augmentée et l’apprentissage automatique ; renforcer nos capacités omnicanales en utilisant NFC et d’autres technologies ; et, enfin, renforcer notre chaîne d’approvisionnement en construisant une technologie capable d’expédier 10 fois plus de verres que notre capacité actuelle. Notre plus grand défi est de faire évoluer cela de manière cohérente afin que les utilisateurs aient la même expérience à chaque fois.

Quels marchés et formats de magasins privilégierez-vous pour étendre votre présence dans le commerce de détail ?

Nous avons lancé plus de centres d’expérience à Bangalore, à Pune ainsi que dans d’autres villes d’Inde. Nous avons également ouvert des magasins sur des marchés tels que Coimbatore, Jamshedpur, Trichy et Kochi. En termes de priorités, nous envisageons une expansion au Moyen-Orient et à Singapour cette année, renforçant ainsi notre présence dans nos magasins en ligne et hors ligne. En outre, nous nous concentrerons sur la croissance en ligne sur le marché américain.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.